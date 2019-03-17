小川洋子〈斷食蝸牛〉小說選摘：住進斷食療養院五個月，我算是這裡的老前輩了

文：小川洋子

〈斷食蝸牛〉（選摘）

斷食療養院位於小鎮西北邊的寬闊森林公園裡頭。公園很熱鬧，有些人野餐、有些人騎腳踏車，也有人騎馬。但隔著引自運河水的儲水池另一頭，半掩在山毛櫸林裡的療養院這邊卻很寂寥。不曉得是不是因為這棟建築物以前是戰時保管化學藥品的藥品庫，人們好像懷疑這裡還藏著什麼奇怪藥品似地，沒事的話不會靠近。

既是舊時藥品庫，當然蓋得堅固又無趣，建築上摒除了一切裝飾，沒有陽台、沒有露台，甚至連招牌都看不到。一踏進去馬上感受到一股寒意。一樓配置了事務所、交誼室、體操室、澡間跟圖書室等，二樓圍繞著挑空配置了病房。這間斷食療養院是藉由斷食療法治癒疾病的機構，我差不多已經入院了五個月，算是這裡的老前輩了。

其實患者們各形各色，有青年，有老媽媽，有美女、矮男、還在喝奶的孩子、未亡人、混血兒、聖職人員。糖尿病、關節炎、濃瘡、歇斯底里、膽結石、斜視、扁桃腺肥大。

除了斷食以外，這兒頂多只勸人要多休息、多做日光浴，其他並沒特別推薦什麼療法，就只是一直斷食而已。白天患者們去公園散步，去儲水池釣魚或專心投入手工藝中，隨性自由地過。住進這兒後，我才發現原來不吃東西這件事只要執行得夠徹底，可以讓生活變得多簡單清爽。感覺就好像是排除了一切繁瑣，身旁得到了整頓，視野開闊了起來，全身各個角落都呼吸到了新鮮氧氣一樣。光是省去了一日三頓飯，時間就慢了下來。我已經半或遺忘自己先前吃過了什麼。要是能跟蝸牛一樣以神聖的寧靜來用餐，我覺得再回到餐桌旁其實也毫無不可，但我沒自信自己能跟它們一樣。

療養院裡絕對要遵守的規矩是門禁。傍晚六點，門會上鎖。不管你去哪裡，一定要在那之前回來。似乎是從藥品庫時代承繼下來的那把鑰匙很沉實，當一圈圈的厚重鎖鏈繞在鐵門上了鎖，看起來就打不開了。鐵塊生鏽而粗糙的質地，正也象徵了不遵守門禁會釀成多麼重大的罪過。這家療養院流傳著許多從前不守門禁的人的傳聞，患者們窩在交誼室的角落或某個人的病房裡，七嘴八舌碎嘴著那些傳聞八卦。但到底有什麼可怕的，恐怖的真實面貌沒有半個人知曉。

剛住進療養院的時候實在很無聊，出去鎮上也沒什麼有趣的地方，我也起不了什麼興致跟其他病患交流，只能在公園裡散著無止盡的步。所以到了四月時，我發現了風車之後整顆心都亮了起來。每週三天，我會搭公車去見風車人。要不了多久，我已經能理解展示板上的解說文字，甚至連風車的歷史、任務、結構、文化財產上的價值都能默背了。後來我跟風車人也開始熟識，他開始讓我坐在沙發兼床上，又給了我觀看蝸牛的特權。可是我絕不會以為自己有多特別，我當然只是眾多參觀的人之一，倒是男人不再跟我收取參觀費。

從風車的地方回來，聽見大門鑰匙「叩嗤」一聲上了鎖後，夜晚時間我通常在圖書室裡度過。療養院裡的所謂圖書室，其實是以前保管劇毒藥品瓶的小房間，在放置藥品瓶的架子上擺上書籍而已。非常克難。房間門上掛著一塊「脫頁圖書室」的標示牌，名如其實，是只放了脫頁書籍的圖書室。

圖書室不像交誼室或體操室那麼受歡迎，很少有患者進來，所以我可以隨心所欲一個人霸佔。挑高很高，沒有開窗，書架上還黏著從前記載著劇毒名稱的標籤，要掉不掉。每深呼吸一口氣，便覺得好像有某種難以形容的味道深深竄入肺底深處，而地上四處沾染著的汙漬，彷彿到現在還在持續發揮藥效。

評論、歷史書、戀愛小說、神話、指南、詩集……，我隨著每天心情隨性拿起在書架上看到的某本書。時間多得是，就算把全部的書都讀完也還有空閒，沒必要精挑細選。更何況，閱讀脫頁書的樂趣就在於脫頁之處，而不在於內容。我調勻呼息，一頁一頁仔細捧讀。大概因為是脫頁書吧，每一本都看得到被粗魯對待的痕跡，微微髒、薄落悲慘。書中展開了我所不知道的各種世界，有苦惱於跟繼母近親相姦終至發狂而死的兒子、有法律專家教人怎麼寫遺書、少女失戀、青年得了肺結核、臣子背叛君主。我靠近他們身旁，一會兒凝目注視、一會兒頷首，又一會兒嘆息喟氣。

就在這時，意外來了。沒有任何預兆，我像從風車木梯上失足一樣，墜落到了脫頁的空白中。頭髮凌亂、裙擺翻飛。

為了謹慎起見，我又重讀了一次。會不會是我讀錯了？我慎有其事地追著文字一字字確認，但不管重讀了多少遍，結果都一樣。就在那裡，躺著無可漠視、無論如何掙扎也沒有辦法彌補的深度龜裂，而我就一個人那樣獨自躺在那龜裂底下。

除了我之外，沒有任何人在。沒有風景，沒有眷戀的回憶，連一點兒風都沒揚起。就算我大聲呼喊求教，聲音恐怕也不會傳達到任何地方去吧？

雖然圖書室沒開窗，但還是能感受到外頭的夜晚已經逐漸深沉。螢光燈只能無奈地照亮我的手邊，昏暗開始在書架之間擴散開來，最終連書皮上的字、藥品標籤上的字都沉入了幽闇底盡。我張開耳朵靜聽，就算是蝸牛爬行的氣息也好，不曉得可不可以讓我聽見一點點聲音呢？我將耳朵貼在龜裂上，屏氣斂息。就這樣渾身不動地靜止了很長一段時間後，把自己留在脫頁的空白之中，闔上了書本。

「麻煩妳有點分寸。」

我對幫傭的女人說。

「這房裡的東西，一張便箋、一根髮夾，都不允許你隨便對待。」

女人負責療養院裡一切雜務作業，但每天早上十點也會來我的病房打掃。

「是，對不起。」

女人眼睛看著下方，陰氣沉沉地道歉，看起來一點也沒有反省的神色。洗得已經粗硬的工作服外套了一件髒圍裙，她是個笨手笨腳的粗魯女人，無論抹地板或是換床單，沒有一件事做得好，只要她一動手，感覺到處被她愈碰愈髒。

「誰把脫頁圖書室裡的書亂排了？是妳吧？除了妳沒有別人。」

她把拖把握在胸前，也看不出到底是點頭或搖頭，「唔」地悶吭了一聲，油膩膩的瀏海垂下來遮住了半邊的側臉。

「就是因為妳連打掃都這麼隨便，才會變成那樣。那裡的書，哪一本放在哪裡，我全都記在這顆腦袋裡。妳做了什麼，我全都知道。」

「是……」

女人依舊要死不活地回答。也不是住院病患，居然比這裡斷食中的患者還清瘦，瘦得連工作服都寬寬鬆鬆了。其他患者差不多要開始活動了，從走廊上傳來了吵雜聲。夜半的雨已然停歇，給人夏日氣息的陽光從山毛櫸樹梢間撒落下來，這時候地面上，一定剛好濕潤得令蝸牛們歡喜吧？

「妳把洗臉台的排水口擦乾淨。上面都被痰塞住了。」

我把剛好足以支付到風車處的公車票資放進手提袋的內袋裡，走過她身邊時交代了一句，便走出病房。她到底有沒有好好回答，我也沒聽清楚。

書籍介紹

本文摘錄自《他們總在某個地方》，時報出版

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作者：小川洋子

譯者：蘇文淑

你找到你的心情了嗎？

那些難以對人宣之於口的情緒與感覺。

沒辦法把頭從空罐子裡拔出來的小鷺，生活在娃娃屋裡的銅製小狗，

靜靜在動物園裡生活的動物們，被養在水槽裡有著漂亮漩渦的蝸牛，

年幼的弟弟身亡時，被遺留在原地的龍落子。

當思念無處不在，記憶卻如影隨形。

這看似寧靜祥和的世界，總有著無可奈何的真實，生命在忽然之間殞落，情感在霎那間流轉，與靈魂重逢的巡禮，生與死並肩的旅程，充滿了令人難以言喻的奇妙氣息，以冷冽清透的目光，看透人世間的溫暖與滄桑。精采地演繹出了小川洋子特有的文字風格。



優雅、靜謐，看似平淡實則濃郁的筆觸寫下生活裡因人際關係而產生的諸多情感與心理反應出的精神狀態。沒有安全感的婦人、未曾謀面的作者、生病的妹妹、告別情感的女子這些遺忘的生命片段與錯失的舊日時光交織成晶瑩剔透的珠玉短篇。



林中某處，河狸正為了搭建自己的小窩而與粗壯的樹木搏鬥，用自己被賦予的那細小的牙齒一個勁地埋頭苦啃。忽然那一瞬間就來了。一棵樹木倒下，撼動地面的聲音響徹林間，可是誰也不會稱讚牠，牠只是默默不輟地勞動。

今生應該不會再碰頭的人、這輩子已經沒機會見面的人、只能看見骨頭的存在，這些人事這些物，一樣樣在心頭浮現。大家都恪守在自己工作崗位上。我也再度把小樹枝擺回原處，繼續寫我的小說。——〈河狸的小樹枝〉

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航