大家想像中當總經理的威風，我一點都沒感受到

文：Betty Huang

準備預算的會議上，大老闆砲聲隆隆的給了一堆指示，要求一堆更改，給了更高的目標挑戰。

我們灰頭土臉的走出會議室，覺得好像已經做了完全的準備，結果一天會議下來，又要重頭來過。

「Betty，我問妳喔，在台灣當總經理是不是很爽呀，開會把人罵一頓，接下來兩手拍拍，坐等大家把東西交來。」

我苦笑，「每個位子都有自己的課題呀。」

我剛接手台灣百事的時候，業績已經連續下跌三年了。零食又不是生活必需品，加上競爭激烈，實在不知道谷底在哪裡。

我每天努力上手新工作，熟悉新產業，認識新同事；追著業績，拜訪客戶，了解同業；還有來自於中國老闆們的殷殷期待，追著利潤，盯著市佔，逼著數字。大家想像中總經理的威風，我一點沒感受到。

我也曾經以為，總經理是只要在會議上說說，接下來團隊就會去執行。但事實上，常常在每個月的月報會議前，夜裏輾轉難眠；在會議上，被批評的窘促不堪，還是要堅強微笑。

我也曾經以為，總經理人前人後，總有人陪著簇擁著。但事實上，在被老闆罵了以後，想抱怨，想吐苦水，才發現，全公司上下，沒有一個人能說，只能一個人默默的出去買杯果茶，轉換心境。

我也曾經以為，總經理操持生殺大權，愛誰來誰來，想誰走誰走。但事實上，想留的人留不住，想趕走的人趕不走，這些無奈，連想找個人商量討論都要小心翼翼，避免團隊老是透過蛛絲馬跡胡思亂想。

業績的壓力，團隊的磨合，老闆的督促，都要自己吞下來。

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有一年年底，大中華區的老闆帶著團隊到台灣開會，我們包了三棟宜蘭民宿，訂了要排很久的美食，加上那幾天剛好有位同事生日，還加碼從台北送來一個超好吃的蛋糕，就當一切都順利美好的時候，財務長打來找大老闆，一陣討論之後，發現因為大家的預估不夠準確，最後收完訂單，一加總起來，發現業績少了幾百萬。

接下來，老闆的電話就沒停過，就算老闆用耳機聽，我們也隱約聽到電話那頭怒氣沖沖，一路到晚餐之後要切蛋糕了，老闆才拿下耳機，嘆了口氣，停了一會兒，才說，

「你們慶祝吧，我先上樓休息一下。」

那時候，我才了解，大老闆也會被罵，也有沮喪，也很憋屈。

於是之後，每次報業績，我必定除了預估，還要把風險解釋明白，誤差標明清楚，影響說明清晰，盡量減少失誤，就算真的有差錯，老闆也知道怎麼和上面說清楚。

我當行銷總監的時候，很羨慕總經理，卻從沒想過總經理這麼寂寞，有這麼多無奈，扛這麼多挑戰。

當品牌經理的時候，羨慕行銷總監可以決定主視覺什麼時候完稿，廣告什麼時候上檔；當品牌副理的時候，羨慕品牌經理可以決定報告什麼時候截稿，簡報什麼程度完成。殊不知，你沒有能升上去的時候，只能憋屈，以為上面的位子不會有委屈，但等你爬上去，才發現有新的憋屈，是還沒升上去的時候不會懂的。

不過，當你開始察覺老闆的憋屈，並幫助他減少憋屈的機會時，就是離向上一層不遠的時候了。

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本文經Betty Huang授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航