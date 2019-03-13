總理堅持「以色列是猶太人的國家」，高人氣「神力女超人」在IG上強調應愛人如己

以色列即將在4月9日舉行國會大選，尋求4連任的總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）為了爭取右派選票，再次高舉民族主義大旗，日前在網路上跟知名演員、電視主持人撒拉（Rotem Sela）和「神力女超人」蓋兒·加朵（Gal Gadot）筆戰，納坦雅胡堅持「以色列是猶太人的國家」也引發議論。

一開始是上周六（10日），現年35歲的撒拉是以色列超模，也是很受歡迎的真人秀主持人，撒拉在電視上看到了以色列文化部長瑞傑芙（Miri Regev）的訪問，瑞傑芙提到，「要是讓由阿拉伯裔組成的在野黨勝選將不堪設想。」隨後，撒拉在她Instagram的限時動態中寫道：

「阿拉伯人有什麼問題嗎？我的老天，我們國家裡本來就有阿拉伯裔公民阿」，撒拉在文中質疑「這個政府何時會有官員願意告訴大眾：『以色列是所有公民的國家，人人生而平等』？」

結果，撒拉的IG帳號立刻受到以色列激進右翼人士的攻擊。

不只如此，經常使用社群媒體的以色列總理納坦雅胡沒多久就在臉書上點名撒拉，並「糾正」她貼文的內容：

「親愛的蘿頓（撒拉的名字），重要糾正：以色列不是所有公民的國家。根據我們通過的《民族國家法》，以色列是猶太人的民族國家，只有猶太人。」

以色列國會在去（2018）年7月19日以62票贊成、55票反對及2票棄權，通過極具爭議的《猶太民族國家法》（Basic Law: Israel as the Nation-State of the Jewish People），不只明文規定以色列是「猶太人的國家」，並聲稱完整的耶路撒冷（Jerusalem）是以色列的首都，更以希伯來文（Hebrew）作為官方語言，原本同為官方語言的阿拉伯文則改為「特殊地位」。

在以色列境內約有180萬阿拉伯人（佔了近20%），常抱怨在日常生活中不時會遭到歧視，在教育、健康和住房等方面都受到宛如「二等公民」的待遇。許多以色列鷹派分子也會指控阿拉伯裔公民叛國，因為他們同情同樣流有阿拉伯人血液的巴勒斯坦人。

到了週一（11日）的內閣例行會議中，納坦雅胡又再次重申，「我想澄清一點，對國內某些混淆的人來說，這顯然還不夠清楚—以色列是猶太人的民族國家，而不是所有公民的。」

對於以色列總理納坦雅胡的發言，電影「神力女超人」（Wonder Woman）演員蓋兒·加朵則引用聖經中「愛人如己」的經文，在其擁有高達2千8百萬名粉絲的Instagram支持撒拉：

「愛你的鄰人如愛自己，這個議題和右翼或左翼、猶太人或阿拉伯人、世俗化或是宗教化無關，而是和對話有關，為了和平與平等的對話，以及我們對另一方的寬容有關。 蘿頓，我的姊妹，你鼓勵了我們大家。」

"Loving your neighbour as yourself is not a matter of right-left, Jewish-Arab, secular or religious; it is a matter of dialogue, of dialogue for peace, equality and tolerance for each other," Gal Gadot



https://t.co/TMBZF4W2U4 #FoxNews — A.Nabi Mussayab (@ANabiMussayab) March 11, 2019

納坦雅胡是以色列總理，同時也身兼「以色列聯合黨」黨魁，在4月的選舉正面對中間派「藍白聯盟」（Blue and White）的挑戰，前參謀總長甘茨（Benny Gantz）與前財政部長拉皮德（Yair Lapid）領導的藍白聯盟民調都不低。此外，納坦雅胡還面臨其他壓力，檢察總長上個月宣布有意以貪汙罪名起訴他。

2015年上屆大選中，納坦雅胡就曾經操作以色列內部的民族緊張關係，在投票日當天發布影片，警告支持者「阿拉伯人正成群結隊地出門投票」，在當時引發極大爭議，納坦雅胡還重申，只要他當總理，巴勒斯坦就絕對不會有國家，最後他如願以償，在選舉日當天聯合黨以30席擊敗了工黨的24席。

而在這次以色列電視主持人撒拉的勇敢質疑，也不只獲得「神力女超人」的支援。

阿拉伯裔的在野黨領袖提比（Ahmad Tibi）在Twitter寫到：

「如果像撒拉這樣的媒體名人都需要勇氣，才能說出阿拉伯人一樣也是人，那麼這正證明了我們現在活在一個黑暗的時代。納坦雅虎和瑞傑芙的發言很丟臉。」

צם העובדה שאשת תקשורת בכירה כמו רותם סלע צריכה אומץ כדי להגיד שגם הערבים הם בני אדם מעידה על התקופה האפלה שאנחנו חיים בה. דברי נתניהו ורגב מבישים. תתפלאו לשמוע: גם הערבים הם בני אדם ו״אזרחים״ שרוצים להיות שווים pic.twitter.com/8XdNlW1Fvf — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) March 10, 2019

由猶太人和阿拉伯人共同組成的「和平與平等民主陣線政黨」（Hadash party）黨魁歐德（Ayman Odeh）也在Twitter上表示：

「在 2019年的以色列，挺身而出說出民主的意義就是成立一個給所有公民的國家，並且阿拉伯人應該要是享有全部權利的公民──沒錯，要說出來需要強大的勇氣。 蘿頓撒拉，我們雖然彼此不認識，但妳做得好！」

בישראל 2019 להגיד שהמשמעות של דמוקרטיה היא מדינה לכל אזרחיה ושהערבים צריכים להיות אזרחים שווים - כן זה דורש אומץ גדול. רותם סלע, אנחנו לא מכירים אבל סחטיין. — Ayman Odeh (@AyOdeh) March 10, 2019

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核稿編輯：楊士範