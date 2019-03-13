飛人集社劇團《黑色微光》：操偶弄影，釋放生命中的幽微光亮

文：林孟寰（台中國家歌劇院駐館藝術家、《通靈少女》編劇）

要如何用一種最溫柔的方式，訴說生命裡最不願被看見的傷痕？

2019年四月，由飛人集社劇團與兒福聯盟合作的大型演出，即將於歌劇院台灣國際藝術節演出－《黑色微光》－故事講述一位曾目睹家暴的孤兒，用沈默將自己封閉在內心世界裡，當他內心的想像世界越豐富，與現實的拉扯就越加劇烈。清醒，或者繼續作夢，到底什麼才是最好的選擇？

為了打造這個「心靈療癒」的旅程，飛人集社藝術總監石佩玉，與美國光影戲大師賴瑞．里德（Larry Reed）聯手執導，將帶給觀眾耳目一新的「電影式光影」劇場。石佩玉所帶領的飛人集社劇團，是台灣當代偶戲創作先鋒之一。近年與法國藝術家合作的「一睡一醒之間三部曲」作品最為知名，透過精美的彩色光影戲，演繹人由生到死不同階段的生命課題。

究竟為何鍾情於光影戲？對石佩玉來說，用什麼方式表現，是伴隨故事內容而生。她認為既然「偶」並非「人」，操偶的目標就不僅只是模擬人的動作，而是從中延伸出更多想像與思考空間。而光影戲中暗影與留白的寫意質感，恰巧能為饒富詩意的故事創造最佳舞台。

過去，飛人集社的光影創作，多是在與觀眾距離親密的中小型舞台上演，而這次能夠挑戰大舞台，就要歸功於賴瑞．里德的獨門光影魔法了！

跨國偶戲交流 探索迷人電影式光影劇場

美國光影戲革命先驅賴瑞．里德，經過二十多年的實驗與改良，終於發展出媲美電影畫面的大型光影戲技巧——藉由投影幕後多盞光源，輪流亮起，迅速切換畫面遠、中、近場景，而演員也配戴特殊研發的「十字面具」，融入戲偶的演出，一舉突破傳統皮影戲緊貼於布幕的表演形式。

「每個人都有影子，但卻很少人去留意它。我們很仔細地去觀察，將它轉化成一種藝術形式。」賴瑞曾在採訪中表示，他利用演員和戲偶共同演出，同時使用電影語彙與傳統皮影戲的美學特質，希望達成傳統與現代的兼容並蓄。

賴瑞與台灣一直有很深的緣分。早在1970年代，他就曾來台灣拍攝過故宮文物的紀錄片。在2004年，賴瑞受邀與無獨有偶工作室劇團展開三年創作計畫，除了將「電影式光影」技巧引進台灣，最終也推出《光影嬉遊記》演出節目，並赴美西巡迴演出。自此，賴瑞的光影美學便在台灣偶戲界逐漸開枝散葉，而石佩玉便也是當時工作坊的參與者。

此後，賴瑞仍不時來台，與台灣偶戲創作者們交流。石佩玉表示，儘管賴瑞已經身為大師，但對於創作仍充滿熱情與玩心，每次碰面都會對她說：「我們來做點什麼吧！」。但想做好一齣電影式光影戲，不僅製作規模龐大，跨國合作又是另外一個難題，因此石佩玉遲遲無法下定決心。

直到2016年，賴瑞來台灣觀賞飛人集社「超親密小戲節」時，賴瑞再次提起「我們來做點什麼吧！」他的熱情終於打動石佩玉，並在台北表演藝術中心扶植下，促成接下來三年《黑色微光》的創作計畫。

打破2D平面 創造豐富視覺饗宴

同於前次三年計畫是為台灣光影劇場「奠基」，此次《黑色微光》三年計畫更重要的是「突破」。一方面要尋找屬於台灣在地以光影說故事的方式，同時石佩玉也企圖挑戰將「立體戲偶」，融入光影戲的「平面世界」中——兩種異質偶戲形式的結合，就好比異次元第三類接觸，有許多美學上衝突與矛盾之處。

所幸在孜孜不倦的實驗之下，石佩玉成功地找出以「面具」形式，作為連接2D與3D間的橋樑，也讓這次演出形式更加豐富。另外，由於故事涉及兒童與家暴議題，創作階段還特別諮詢社工與兒童心理師，仔細關照演出中的各個環節。

在當今數位影像氾濫的年代裡，觀眾已習慣接收各種強烈的聲光刺激，光影戲技藝相對而言仍充滿手工感。但就由於它質樸的特性，更能貼近人內在幽微的情感，引發的感動也不分大人與小孩。在《黑色微光》中，透過變化萬千的光、影、戲偶和面具，將牽引出每個人也許深埋許久，甚至早已遺忘，內心那個最柔軟的自己。

關於賴瑞．里德（Larry Reed）導演

美國光影戲革命先驅，本身具有演員、舞者與電影製作的背景。他在1970年代前往印尼峇里島，拍攝當地傳統皮影戲的紀錄片時，深深為這門藝術懾服。後來便留在當地學習傳統皮影戲，最後成為專業的皮影戲演師——達朗（Dalang）。不僅能以流利的古印尼語唸白，甚至代表峇里島參與印尼皮影戲藝術節，是罕見能擁有此桂冠的西方藝術家。

返國後，賴瑞便開始革命性的實驗，以個人工作室——影燈劇團（ShadowLight Productions）為創作核心，結合傳統影戲和電影、現代戲劇、舞蹈，研發出獨特的影戲面具及手持燈光設備，創造「電影式光影劇場」。

節目資訊

名稱：2019 NTT-TIFA飛人集社劇團《黑色微光》

時間：2019/4/20 (六) 14:30、19:30｜4/21 (日) 14:30

演出地點：台中國家歌劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

詳情請點擊

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰