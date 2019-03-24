電影沒演的黑暗倫敦：凶刀、硫酸、機車搶匪，和不配槍的英國警察

說到倫敦治安，雖然不像影集《內政保鏢（Bodyguard）》中的恐攻齊發，也不像《路瑟督察（Luther）》中的愉快犯亂竄，但作為一個容納880萬人口的國際大都市，且海納百川廣招四方（好啦，至少在脫歐之前是），無論文化、階級、種族衝突都難免，跟台灣小國好民的治安狀態，完全不能比。

留學生或許較少遇見，但長居倫敦的人，必曾耳聞或目睹過持刀犯罪案。

持刀作案的理由以攻擊為大宗，搶劫緊追在後。住在「好區」的朋友前幾天才發文抱怨家附近地上多了一大灘血；也曾聽說朋友深夜回家時在路上遭搶，全身財物洗劫一空外，搶匪連她手上的餅乾都不放過。

驚人的是，去年持刀犯罪的人中，有5分之1是未滿18歲的青少年，這也是8年來最高的數字。

關於青少年持刀傷人的原因在英國一向爭論不休，政府報告將問題歸咎給藥物與社群軟體，然而，此類案件從2015就持續發酵，至今無解。部分青少年輔導團體如Ben Kinsella Trust認為青少年犯罪的問題是貧窮，他們群聚於街角、快餐店聚集，無所事事，因網路上的糾紛一言不合就開打。過去，暴力的發生僅限於口耳相傳，然而社交網路的興起使得紛爭被數十倍轉發，星火燎原下引起更大的戰爭——區域糾紛（postcode wars）。

Photo Credit：Reuters/達志影像

區域糾紛和青少年幫派息息相關，無論市郊的Walthamstow，還是北倫敦Tottenham，好區壞區皆被毒販與幫派劃地為王，他們為了生意、為了面子在地盤間起衝突，使得部分倫敦青少年不敢越出自己的區域一步。此外，幫派領袖在社交軟體上炫耀其奢華的生活來招募新的成員，烈酒、玩伴、藥物，青少年受吸引進入幫派後，被年長的幫派成員指使從事犯罪。這也是為何青少年刺傷事件中，施暴者和受害者的年紀都小的驚人，某種程度上，他們也是食物鏈底層的犧牲者。同時，這也解釋了為何即使青少年持刀犯罪的再犯率很低，但案件的數量不斷攀升。

警察預算的縮編也是問題。2009年前英國還設有警哨站供警方巡邏用，然而現任首相梅伊（Theresa May）擔任內政大臣時期，因為警察對於少數族裔和黑人傳出有執法不公的傾向，加上執勤盤查權（stop and search）是否正當的議題發酵，內政部大量裁撤了警哨站，接著就如許多員警所感覺的，「鄰居警察」功能下降，警察不再介入社區，導致無法有效排解社區糾紛。

不過，就數據上來說，2009到2013持刀犯案數字其實是逐年降低的，因此上述的推論準確與否仍待商榷，但是警察人數減少，使其得疲於奔命於各式案件，倒是毋庸置疑。

（英國歌藝雙棲的藝人Ben Drew在2012年的電影《Ill Manors》中，就演出了倫敦底層的青少年犯罪問題）

為了降低青少年持刀犯罪，英國制定法規，要求買刀要看身份證件確認年滿18歲，但也因如此，倫敦市的犯罪者卻改用硫酸或其他化學藥品作為替代。由於酸類並不會直接致命，但其腐蝕性也會造成身體和心靈永久的損傷，它有時被用來懲罰違規的幫派成員，甚至作為宣洩仇恨的道，另外，許多起潑酸案也和白人至上種族主義或感情糾紛息息相關。

潑酸的高峰為2017年，那年春天甚至有男子在東倫敦Dalston的夜店Mangle E8，朝人群丟擲腐蝕性溶劑，造成22個人灼傷。爾後英國修法，將潑酸的刑責提高到跟持有刀械一樣，潑酸案才逐漸減少。在此之前，無論任何年齡的人都能自由購買腐蝕性物質。話雖如此，酸類輕便易持有的特性，仍然讓它在搶劫案中佔有一席之地。倫敦的犯罪者利用結合摩托車與酸類，至今倫敦人仍不時有朝路人潑酸趁機搶包包手機的案件。

講到摩托車，怎麼能忘記倫敦最具地方特色的犯罪案：摩托車／單車搶手機。

在倫敦要分辨觀光客最好的方式，就是看那人會不會靠著路邊狂拍照、傳訊息或是查Google地圖，如果這麼做，肥羊，肯定肥羊。網路銀行盛行的倫敦，人們早就不仰賴現金交易，因此，一個人全身上下最值錢的莫過於那台手機。BBC 2018的紀錄片「Inside Britain's Moped Crime Gangs」便記錄著飛車黨如何瞄準獵物，尤其是戴著耳機等待過馬路、以為自己將手機拿很穩的人。他們輕巧地掠過人們身邊，手落手起，行人尚未意會過來時，手機便消失無蹤，朝著黑市永遠不回頭。

比起持刀和潑酸，搶劫手機才是倫敦人心目中最日常而惱人的犯罪。由於曾發生警方追捕搶手機犯人時，犯人自撞身亡的案件，好長一段時間警方只能眼睜睜看著犯罪揚長而去。然而現在不同了，倫敦警方乾脆地訓練了一支擅長開車的專案小組，他們技巧性地圍捕犯人，將犯人撞下機車而不受傷害。雖然影片看得很療癒，但警方是否執法過度的問題也浮上檯面。

說得似乎嚴重了些，然而倫敦作為一個容納各種人類的大都市，出現這些問題，真也難免。

這座城市，雖然不像柯南・道爾筆下的壞蛋猖獗，日常中的小奸小惡也夠氣人。今天的倫敦市政府，目前仿效蘇格蘭將暴力事件定調為疾病，培養了一群前幫派份子，希望能借重他們的經驗深入各社群，從源頭解決問題，在青少年尚未成為犯罪預備軍時拉回正軌，然而這個計畫一來許多人批評預算不足，加上倫敦作為一個大都會，也不若蘇格蘭問題單純。

話又說回來，以一個大城市來講，倫敦治安其實算不差了，只要平時提高警覺，別單獨走夜路、看到狀況不對閃遠點了，遇上犯罪的機率其實比因種族歧視被人在路上喊「滾回去」的機會，還要低不少。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航