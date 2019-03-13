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到Twitter辦公室一遊
我們想讓你知道的是
筆者跟大約二十個博士生在2月27日應邀到 Twitter 的洛杉磯辦公室，獲益匪淺，借此文記錄經歷。
Twitter應該是世界上最有影響力的社交媒體之一。它大約有一億兩千萬個活躍用戶，成為各國政要和 KOL 與群眾交流的管道。另外，社會學家可以存取Twitter用戶發出過的信息，探討人類的大規模行為，例如天氣普遍影響心情的實證、暴力事件的前期跡象等等。
很難想像，這家公司全球的僱員加起來只有約3900人。這些「被選中的人」每天的工作又是怎樣的呢？筆者跟大約二十個博士生在2月27日應邀到Twitter的洛杉磯辦公室，獲益匪淺，借此文記錄經歷。
（利申：Twitter舉辦類似活動 ，目的是為技術團隊吸引新血，可想而知會偏向呈現公司的正面形象。）
氣氛輕鬆
Twitter的洛杉磯（郡）辦公室位於著名海邊城市Santa Monica，活動晚上六點開始、九時結束。到訪公司似乎是正經八百的事情，但筆者到步後才發現西裝革履是多餘的。活動形式就是個與晚餐同時進行的對話，讓工程師和學生們在輕鬆的氣氛下交流。以上的安排，跟Twitter希望營造的開放工作環境相符合。There are no cubicles — andTwitterdoes not believe in cubicles.
學生大約有二十人，華人國際學生佔超過三分之一。根據負責活動的員工，參加者是經過簡歷篩選後、從一百多人中選出來的。的確，筆者身邊的人都很優秀：有人跟投資銀行合作（co-op）進行數學研究，亦有同學甚至已經拿到Google Brain和NVIDIA的實習offer。
而出席的工程師有兩位，Behnam和Krisna，都是在Twitter獨當一面的管理人員。感謝他們在工作日從舊金山坐飛機到洛杉磯跟我們見面！
那麼Twitter作為一家科技公司，會怎樣利用科技服務用家、並達到商業目的呢？要知道Twitter的盈利途徑有兩個：作為廣告平台，以及授權企業或者學者分析用戶數據。有鑑於此，增加用戶數量是獲利的主要手段，而聚會當晚提到有幾個辦法。
估算用戶狀態、輕度調節內容
用家體驗是重要的一環。Twitter自身定位為即時信息平台，無論是政治大選或者是天災人禍都能實時反映。因此，對用戶手機推送信息的頻率是個學問：怎樣抓著用戶的注意力、但又不煩擾到他們呢？這是平台操作上的一個重要細節，可以透過手機使用習慣量化、研究。工程師們說得明明白白：手機上的加速度儀（Accelerometer）反映了用戶的移動狀態和抓拿手機的姿勢，是決定是否推送信息的重要因素。
以上的還是細節；更重要的是，怎樣才能確保用戶看到「有意義」的信息，而在過程中保持心情良好呢？尤其在政治兩極化的社會，不同陣營的人在虛擬世界不但會互相鞭撻，有心人更會故意挑起罵戰、轉移視線等等。
有鑑於此公司決定，面對純屬挑釁但又沒有違法平台規則的內容，在獲得用戶投訴或人工審查後，會降低它們在推薦系統的權重——也就是說，不會在介面頂端顯示它們。作出類似的懲罰時，會考慮發文用戶有沒有確認電郵地址、或者短時間內申請多個帳號等等，以協助辨認內容的性質。
（筆者聽罷向工程師Behnam發問：如果用戶投訴是調整權重的重要起因，而投訴減隨時間減少是衡量措施效用的指標，那麼有沒有辦法防止有心人濫用投訴機制呢？工程師表示：非常困難，他個人也沒有萬全的解決方案，暫時只能依靠人工審查員把關。）
精準投放腦力、採用最新技術
同樣令筆者印象深刻的，是Twitter為盈利而建立的 「Growth org」 團隊架構。簡單來說，有專門的技術團隊研究新用戶、現有活躍用戶及長時間棄用後重新歸來的用戶，並回應每個群體獨特的需求。三管齊下加上與其他內部團隊的合作，希望為Twitter帶來持續增長。
比較新奇的是，Twitter的後台算法和設計職能沒有明顯分開；工程師和設計師們會一齊直接參與介面的設計。不知道這樣的安排效果如何呢？
另一方面，當提到Twitter對技術的態度時，當晚出席的兩位工程師都很自豪：跟 「某些大公司」 不一樣，Twitter非常願意嘗試複雜和新穎的機器學習模型及工具，例如基於圖論的深度學習、Apache Kafka、MongoDB等等。而工程師們則偏好使用Scala語言驅動平台；與更受歡迎的Python相比，Scala會自動檢查變數的種類，而且同樣容易上手。
小結
基於推薦算法的平台早已跟網上生活不可脫離：無論是Google的個人化搜索結果、抑或是Facebook和Twitter對信息的黑箱排序，都會直接塑造我們對世事和他人的想法的理解。雖然Twitter在過去的三個季度都流失了用戶，但它暫時依然是行業龍頭之一，其所作所為會成為榜樣並且影響深遠。如果這家公司有當晚活動提到的一半社會負責心，那麼筆者就稍為放心了。
本文獲授權轉載，原文見作者Medium。
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責任編輯︰鄭家榆
核稿編輯︰歐嘉俊