到Twitter辦公室一遊

Twitter應該是世界上最有影響力的社交媒體之一。它大約有一億兩千萬個活躍用戶,成為各國政要和 KOL 與群眾交流的管道。另外,社會學家可以存取Twitter用戶發出過的信息,探討人類的大規模行為,例如天氣普遍影響心情的實證、暴力事件的前期跡象等等。

很難想像,這家公司全球的僱員加起來只有約3900人。這些「被選中的人」每天的工作又是怎樣的呢?筆者跟大約二十個博士生在2月27日應邀到Twitter的洛杉磯辦公室,獲益匪淺,借此文記錄經歷。

(利申:Twitter舉辦類似活動 ,目的是為技術團隊吸引新血,可想而知會偏向呈現公司的正面形象。)

氣氛輕鬆

Twitter的洛杉磯(郡)辦公室位於著名海邊城市Santa Monica,活動晚上六點開始、九時結束。到訪公司似乎是正經八百的事情,但筆者到步後才發現西裝革履是多餘的。活動形式就是個與晚餐同時進行的對話,讓工程師和學生們在輕鬆的氣氛下交流。以上的安排,跟Twitter希望營造的開放工作環境相符合。There are no cubicles — andTwitterdoes not believe in cubicles.

照片由作者提供 Twitter洛杉磯辦公室 G/F;1/F 為開放式會議室。

學生大約有二十人,華人國際學生佔超過三分之一。根據負責活動的員工,參加者是經過簡歷篩選後、從一百多人中選出來的。的確,筆者身邊的人都很優秀:有人跟投資銀行合作(co-op)進行數學研究,亦有同學甚至已經拿到Google Brain和NVIDIA的實習offer。

而出席的工程師有兩位,Behnam和Krisna,都是在Twitter獨當一面的管理人員。感謝他們在工作日從舊金山坐飛機到洛杉磯跟我們見面!

那麼Twitter作為一家科技公司,會怎樣利用科技服務用家、並達到商業目的呢?要知道Twitter的盈利途徑有兩個:作為廣告平台,以及授權企業或者學者分析用戶數據。有鑑於此,增加用戶數量是獲利的主要手段,而聚會當晚提到有幾個辦法。