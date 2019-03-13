別混淆「差的科學」與「偽科學」

有時，我們會看見某些報導說「某某科學研究被批評了幾十年，終得諾貝爾獎」，然後就會有人跑出來說「科學界打壓異見」，然後用滑坡論述說偽科學一樣被打壓，所以偽科學有天也可能是對的。

以上邏輯有什麼錯誤，上過Logic 101課堂的同學肯定知道。不過，除了邏輯，這種論調還有個非常大的問題，就是混淆「差的科學」與「偽科學」。

牛頓曾說光是由粒子構成的，但科學界並不會說牛頓是量子論的始祖；量子論之父是普朗克、愛因斯坦等近代科學家。為什麼？因為牛頓的論述基於當年（17世紀）的技術根本不可能證實，而且他的理論與現代量子論有根本上的分別（沒有波粒二象性的概念）。

牛頓的光粒子說未能說服當年的科學界，因為不能解釋以17世紀科技測量的實驗結果。反而，惠更斯的光波動說能解釋當年所有實驗結果，科學界相信惠更斯的理論是理所當然的。但我們不會說科學界「打壓」牛頓的光粒子說。

類似地，布魯諾亦曾在16世紀提出宇宙無垠論，提倡宇宙中存在無數個星球，上面存在無數外星生物。即使教廷沒有把他送上火刑柱（他被教廷以異端之名燒死），他的理論也不可能說服當年的科學界。原因很簡單，以當年的科技製造出來的望遠鏡根本不可能發現系外行星，甚至連星雲都看不清楚（而且布魯諾的時代是用肉眼看天象的，伽利略仍未發明伽利略式天文望遠鏡）。但我們不會說科學界打壓布魯諾的宇宙無垠論。

還有更多的例子，例如古希臘哲學家的原子論、日心說等等。

不過，即使上述例子在當時年代如何天馬行空，也比偽科學好無數倍，因為這些論述都是可以嘗試證明／偽的。「以當時技術無法證明／偽」不等於「永遠無法證明／偽」，充其量，我們只會說它們（以當年來說）是差的科學，但無論如何也不是偽科學。

反而偽科學往往「已經被證偽」或者「永遠無法被證明／偽」。例如占星就是偽科學，因為它已經被物理學和天文學證偽（遙遠星體與人類沒有交互作用、黃道星座事實上有14個而非12個等）。又例如智慧設計就是偽科學，因為它永遠無法被證明／偽（引入超越自然的假設）。

總結來說，有些理論在以前不被認同或重視，是因為那些理論「生不逢時」——它們超越當時科技太多了——但後來科技進步，就能夠驗證它的對錯。以往的科學界不認同那些超越時代的理論並非打壓，反而是科學精神的展現：唯有證據才能顯示大自然的規律。

本文獲授權載，原文見作者博客。

（編按︰文首圖片攝於一家「創世論博物館」，美國有教徒相信地球只有幾千年歷史，認為恐龍及人類曾經共存。）

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊