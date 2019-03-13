妙手回春救國寶：讓文物再次亮相，是修復師的終身使命

文：孫濬（《藝術很有事》節目企劃）

我們總看到國立故宮博物院舉辦精彩的文物展覽，而這些年代久遠的文物能夠完好在展覽中露出，都是出自幕後無名英雄之手，公視「藝術很有事」採訪團隊，拜訪故宮登錄保存處，一窺文物修復師妙手回春救國寶。

門禁森嚴的故宮書畫修復室，穿過幾道長廊才能抵達，被白牆包圍僅留氣窗的房間，長桌上攤放著已修和待修大大小小文物，迎接我們的是登保處副研究員兼科長洪順興。他從2003年進入故宮書畫修復室，許多知名作品皆在他手中再現風華，而我們正好碰上他重新裝裱國寶《周子通書》。

《周子通書》出自明代書法家董其昌之手，是董其昌作品中少見的大字，筆風介於行書和楷書，故宮館藏列為國寶。「這件文物它到裱畫室送修，就是它裂化狀況摺痕太多，倒不是因為破損多，這個在布展的時候，或是展覽的時候，不管視覺或是安全性都有疑慮。」

要重新裝裱，得先揭除命紙，洪順興解釋，命紙是緊貼畫作背面的一層薄紙，能保護畫面也能延長畫作壽命，猶如書畫性命一般，所以稱為「命紙」。 「在揭的過程，可能讓畫作很多訊息遺失，比如顏色脫落，甚至整塊畫心都被揭除。」下手孰輕孰重，完全考驗修復師的技巧和經驗。

修復工作看似靜態優雅，但某種程度也算體力活，以《周子通書》的修復過程來說，修復師雙手或身體都不會直接接觸文物，揭除命紙必須以鑷子小心拉起紙端，再輕輕撕除，墨色加固也須懸空手肘，輕描墨寶，像這樣大尺幅的作品，有時候得整個人爬上修復桌，盤腿工作一整天，長年累月下來對身體都是考驗。

此外，身為一個修復師還得精通不同領域，想在書畫修復室工作除了擅長裱褙功夫，也要具備美術技巧，全色不會太突兀，然後還得拿出一點木工本領，才能修整畫軸的天地桿。洪順興在拆解天地桿時就發現，《周子通書》地桿處理巧妙。

「過去的材料，也許資源沒那麼多，假設一支圓桿子差了十公分怎麼辨，這時候就要用想想辨法，所以在裡面就可以看到它很多的接榫的方式，做得很巧妙，木頭會彎，你也可以看到它是怎麼去把它處理到變成直的，這個其實也是我在做學習。」

投入修復工作近30年，洪順興把古物當老師，每一次修復都是一堂課，對前人手筆記取優點、避免缺弊，他自己也暗留記號，作為和未來修復師的對話。「我修完的時候，都會另外再貼一張紙，大概是民國107年9月哪一天完成這樣的事情，修復師其實是不突顯自己的，所以我暗藏在裡面，這種東西以後也是可以移除的，讓未來了解它上一次的修復是什麼時候的修復。」洪順興說。

Photo Credit：公視提供 登保處科長洪順興為國寶《周子通書》進行全色修復

可逆性是故宮四個修復室在做修復時的共同信念，器物室助理研究員林永欽針對乾隆年間的龍藏經板做修復時，這樣告訴我們：「我們在博物館做修復，通常還是希望做一個最少量的干涉，就是最低量的處理。然後這個東西是可移除的，當它下一次需要被修復的時候，對下個世代的修復師，是一個讓他負擔最小的狀況。」

龍藏經的外護經板有缺損也有塗層剝離，以修復的步驟來說，以第一個要處理的是漆層剝離，算是立即性的危險，稍有不慎可能會再造成脫落，所以首要步驟是做加固，漆層加固好之後再針對缺損來做填補，而面積比較大的木材缺損，以胡桃木做填補，修復完成的護經板，隔著櫥窗看不出歧異，但仔細端倪仍然不難找到修復手筆。

林永欽說明，坊間文物修復需要顧及收藏市場價值，因此部分修復師會追求做到完好如初，肉眼難以分辨，但是故宮修復講究文化保留，年月造成的材質異化，也屬於文物價值一部分，若是經過修復掩蓋它該有的時代痕跡，便失去了維護文化意涵的本質意義。

器物修復室相較於其他三室（書畫、古籍、織品），接手文物絕大多數都是立體，殘破不全也是常有的事，因此他們要習慣從缺損中找修復邏輯，以片中看到的《御筆詩經圖》外匣來說，這件文物送到林永欽面前的原始樣貌是大大小小零散木片，唯一能夠辨識的只有木匣編號，要把它修復回原本的木盒形體，只能一片一片拼湊，沿著木片斷裂破口找媒合的殘片。

Photo Credit：公視提供 器物修復室經手個案多為立體型態的文物，材質多元。

林永欽表示，「即便它裂開的時候上面有殘留膠痕，這片膠的痕跡跟這邊殘留膠痕可以對得起來，那就是同一件。」器物修復接觸到的文物材質多元，木材、銅、玉、瓷、漆器，有時候還有鑲嵌物，複雜度和挑戰也增加。

「比如說加固我們就需要用到各種的夾具，四四方方的文物還好夾，如果是圓弧的或是不規則的，就很難夾的，所以在上膠之前，都要先想好，空間感也要比較強。」林永欽詼諧地認為，器物修復有時候像偵探辦案，任何蛛絲馬跡都可能是修復軌跡。

早年故宮修復師採師徒制，古籍修復室的賴清忠，便是以學徒身分進入故宮，從煉糨糊的雜務做起，師承手藝近半世紀，身為一個修復師對他而言像當醫生，每日替不同古書診治，哪一本需要補洞，哪一本需要小托，用什麼紙張裝裱，用什麼方式包褙，幾乎一眼就能判別，就連工具都靠自己手作。

Photo Credit：公視提供 登保處科長洪順興為國寶周子通書進行全色修復

「這個刀子是我們自己做的，就是以前用那個鋸齒把它切對半，然後再去磨，因為美工刀它是雙面的，它沒有一面平，我們裁這個就是要一面平，如果雙面的它會歪歪扭扭，不整齊。」現在的故宮講求科學檢測，從紙質考究、劣化程度到修復工具，都能憑藉科技協助，相對精準也節省時間，不過也讓過去一步一腳印的手作修復，更顯得有溫度和懷舊。

故宮修復師是一門孤單又燦爛的行業，他們站在文物背後耕耘，經年累月付出體力和腦力。

「修復師除了有學養之外，就是你要很有耐心，可能一個文物跟你半年一年，你如果對它不愛，你沒辨法跟它一路這樣走下去。」簡單幾句話道盡在故宮做修復的傻勁與堅持。修復師，這個神秘又讓人摸不著碰不到的行業，他們一直都在。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰