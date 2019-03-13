如果雙手貼身才叫「自然」　足球員需要體操教練

文：Wing

由去年首次在世界盃引入VAR起，到這次巴黎聖日耳曼對曼聯的決勝一球，我已見過多次球證將無法說服我是犯規的禁區內手球判成十二碼。除了這次這球外，令我印象深刻的有：世界盃伊朗對葡萄牙、世界盃法國對克羅埃西亞、自由盃格雷米奧對河床、亞洲盃卡達對日本。我因為伊朗和卡達獲得十二碼而高興，也為河床、法國和曼聯得十二碼而憤怒，但撇除對這五場球賽勝負的執著，我都不認為這五次「手球」是犯規的。

然而似乎這些球證都相當一致，因為當事人的手部被指在不自然的位置。

近年有關手球的爭議，已進入了討論手部是否在「自然位置」（natural position）的時代。這次曼聯晉級後，英國《BT Sport》的嘉賓前球證禾頓（Peter Walton）和美國《CBS》找來的世界盃球證（該網沒有公佈名字）都認為，因為甘柏比（Presnel Kimpembe）的手已輕微離開軀幹、不在自然位置，所以是犯規。有趣的是，與禾頓同為《BT》嘉賓的三位前曼聯球員都不認為這球應該判罰十二碼。

"They need to get football people on that panel!"



Referee Peter Walton explains why VAR made the correct decision to award a penalty...



Safe to say the panel of former players don't agree! ? pic.twitter.com/GXMCYxHVko — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 6, 2019

似乎今時今日球證們所謂「自然位置」的尺度，與球員的經驗有很大距離。除了擲界外球和守門員在己方禁區內時，足球員不能在比賽期間故意用手觸球，但手部動作還是需要的，因為要保持平衡、協助發力或者保護自己等，因此伸出雙手、舉起雙手很多時是非常自然的動作。

以上述提過的伊朗對葡萄牙和亞洲盃卡達對日本為例，葡萄牙的索拉斯（Cédric Soares）和日本球員吉田麻也都在與對手爭頂高空球時舉起雙手。這是由小到大足球員被教導的動作。而雙手舉起的實際姿勢，當然會因為球員與球的距離、身邊球員的位置而有分別。兩名球員爭頂輸了，球打到他們的手上，球證看過VAR後就判罰了。

Photo Credit: Sipa via AP Images / 達志影像

這次巴黎聖日耳曼一球其實和格雷米奧那一球相當類似。事件都是防守球員向左前方撲去，企圖用右腳阻擋對手射門。平時有踢球的人都會知道，做這個動作，一般都會是先舉高和張開左手，到整個動作近乎完成時，右手也會向外移動。格雷米奧的布辛（Bressan）被射中左手，而甘柏比則被射中右手。兩人的動作其實都十分正常。如果他倆有心要用手去擋球，那麼手部應該是約九十度角伸出才合理。

以上四位球員都是希望能用非手部的位置觸球助球隊解圍，卻因為球打在他們的手而令球隊失球。世界盃決賽克羅埃西亞的佩里希奇（Ivan Perisic）也是在盡防守本份，迎接角球時，就算法國球員佔得先機，他仍與對方同時起跳，盡量在不與對方發生身體接觸的情況下干擾對手。怎料法國球員頂空氣，球就打中佩里希奇移動中的左手。佩里希奇基本上是原地起跳。如前所說，起跳時，雙手上移是很自然的動作。而球員由空中落地時，雙手也會自然向下移，這就形成了佩里希奇的左手故意向球的方向的錯覺。其實當時他左右兩邊都無人，只要觀察其左右手動作幾乎一致，就可推斷佩里希奇無心手球的機會率是遠遠大於故意手球。

難以理解的標準

事實上，非守門員足球員自小的訓練都是不要手球。電光火石間皮球飛向自己的手部，除非是為了避免受傷保護自己外，球員自小所種下的「自然」意識是要移動手部避開來球才對。很多時球證以手部有動作就當球員是蓄意手球，根本是冤枉好人。1998年世界盃分組賽義大利對智利巴吉歐（Roberto Baggio）博得的十二碼，就是絕佳例子。被判犯規的富安提斯（Ronaldo Fuentes）右手之所以在皮球從前方飛來時向後移動，就是因為球員的「自然」反應是要避免手球。

如我的認知沒有大錯，手球的演繹由「蓄意」與否變成手部的位置是否「自然」，是因為有球員（泰利？）喜歡在攔截射球時「大鵬展翅」。其實如果作此狀的球員被認定是刻意擴大身體範圍來阻擋射門，應該也算「蓄意」。為了打擊這種防守方法而棄「蓄意」講「不自然」未必完全荒謬，但當球員正常為了平衡、發力、保護自己的手部動作都可被詮釋為「不自然」，那麼足球訓練應該要借用體操和跳水教練，讓足球員知道學會怎樣在做出各種動作時，手部依然緊貼軀體。

甘柏比等人之所以要得到格外同情，是因為他們都是在執行自己的職務，沒有犯錯，純粹是運氣令他們成為罪人。奇怪的是，去年世界盃分組賽阿根廷對奈及利亞的生死大戰，羅霍（Marcos Rojo）在自己禁區頂球時，球碰到自己的手竟然在球證看過VAR後而沒有判罰。一個案例未必有太大意義。我認同羅霍當時的左手縱是不貼身，也絕對是頂球時的自然動作，但他是自己犯錯令球碰到手。

自己失誤的羅霍被認定沒有犯規，沒有犯錯的索拉斯和吉田麻也卻被判罰，也未免太過荒謬了。

本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰歐嘉俊