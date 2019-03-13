台灣劇團走遍全國喚醒追夢心：「若人人利用專長為國做事，台灣怎會不好」

文：份子製作｜圖：香港電台

「做人如果無夢想，同條鹹魚有甚麼分別？」

這句經典對白自電影上畫以來，一直出現在我們日常生活中，每個香港人都幾乎能琅琅上口。可是，在香港現今的社會中，我們為了生存而失去生活的意義，忙著追逐主流價值觀、權力、地位、金錢，有多少人還記得自己曾經的夢想呢？著名故事人物唐吉訶德──生活在自己的夢想中，貫徹自己的價值觀，人人都恥笑他瘋癲，他卻依然故我。在台灣，有多位頂尖藝術工作者標榜著「唐吉訶德」的精神，希望藉著一個走遍全台每個鄉鎮市區的工程，喚醒群眾追尋夢想的心。

台灣的唐吉訶德

紙風車劇團團長任建誠聯同其他頂尖藝術工作者共同發起了「368鄉鎮市區兒童藝術工程」。工程目的是藉著兒童劇、創意藝術及全民參與，讓人明白平等的意義，喚醒台灣人愛與關懷的精神。工程不接受政黨及政府支助，單靠集合民眾力量，把台北兩廳院舞台的規模帶到全台灣368個鄉鎮市區，免費在當地戶外搭建臨時舞台，演出當地特色的兒童劇。

紙風車劇團團長任建成先生希望達到藝術平權。

任建誠認為社會進步，時代更新，必需以新角度提取資源進行改革。一個社會，除了需要發展經濟資源，還需要發展文化及人民資源。讓人拾回存活的意識及自己的身份，能夠反躬自省日常生活，拆穿歪曲的社會價值，思想不再隨波逐流。當人能重新思考個人生活取向的時候，社會的宿命便會被打破，社會自然邁向新里程。

不論貧富均處於同一時間空間，共同欣賞戲劇中的情節。

全民參與 夢想的力量

紙風車劇團副團長莊瓊如與劇團所有的團員都深信：「如果每一個台灣人都能利用自己的專長去為台灣做事，台灣怎麼會不好。」因此，整個兒童藝術工程從民間籌集力量，呼籲全台灣人民發揮自己的專長支持工程。以愛與關懷的力量，喚醒人與人之間那份純粹的心，及對生命的盼望，大家一同追尋新知灼見。以此建立台灣人彼此之間及與土地之間的感情，令全台灣的人愛自己，愛群眾，愛土地。

鄉鎮小朋友前來看表演。

語文教師投身舞台表演追夢

開始的時候，有不少人覺得這不過是一群思想浪漫的藝術家做的瘋狂白日夢。但是，憑著信念與堅持，演員、工作人員、技術人員爭著前來參與義演，紛紛要成為「唐吉訶德」。在彰化出生的梁舒怡，擁有安穩的生活和職業，她原本是一位語文教師，但在接觸「368鄉鎮市區兒童藝術工程」後，她被工程的理念所感動，重新憶起她自小的夢想，於是毅然放棄老師豐厚的收入，追尋她喜歡的舞台表演。

紙風車劇團團員梁舒怡放棄收入較穩定的工作投身劇團。她指為了台灣的未來，再辛苦也是值得的。

加入工程，舒怡除了放棄豐厚的收入外，她還需要面對家人的不理解，需要面對種種她自小不用面對的艱辛。剛開始的時候，身邊的環境及聲音都不停地叫她放棄夢想。但舒怡憑著堅持和執著，在舞台表演上漸漸發放光采，種種困難亦迎刃而解。而整個工程亦與舒怡的堅持一樣，漸漸被全台灣人接納及支持，吸引了大大小小的企業、名人、市民踴躍捐輸。

第一場表演在2006年成功開始後，工程運作至今已籌得4.5億新台幣（約1.2港元），演出了670場，夢想力量震撼全台灣。 「368鄉鎮市區兒童藝術工程」正正在喚醒全台灣的人，一起參與這場完善社會的台灣夢。

節目簡介：

一連七集的《台灣故事》結合鄉土情調和人文關懷，帶觀眾走遍台灣島嶼，探討保育文化、鐵道記憶、獨立音樂、環境保護等議題，發掘不一樣的台灣。節目逢星期五晚上8時在港台電視31、31A播映，本集於3月8日播出。港台網站tv.rthk.hk及流動程式 RTHK Screen將同步直播及提供網上重溫。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：黎家樂