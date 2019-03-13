酒精成癮的中國狂人：竹林七賢中最醜怪者劉伶

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

放情肆志，以細宇宙齊萬物為心。常乘鹿車，攜一壺酒，使人荷鍤而隨之，謂曰︰「死便埋我。」泰始初對策，盛言無為之化。時輩皆以高第得調，伶獨以無用罷。竟以壽終。墓在保定府安肅縣張華村。 — — 《晉書·劉伶傳》

魏晉奇人，矮醜窮怪

《世說新語．容止》：

劉伶身長六呎，貌甚醜悴，而悠悠忽忽，土木形骸。

劉伶，字伯倫，沛國人。他和李商隱一樣，都是醜得能在史書留名，實在不簡單。 醜也算了，身高只有150cm。But your face is not your fate，沒有外形，至少也要有些內涵。

因此會說他「悠悠忽忽，土木形骸」，其實是由外而內，進一步說劉伶是性情放達之人，貌似癲狂，不修篇幅，只同竹林七賢這種名士有私交。嗯，或者該說只有像竹林七賢這種性情的人，才會和劉伶相交吧？

竹林七賢之中，山濤、王戎都是主動出仕做官，其餘像阮籍、劉伶等，都是為世所迫而出賣自己的肉體。 不過，每當朝廷問他的意見時，他都用「無為而化」一句答之，和阮籍一樣，以消極被動為抵抗，做官不做事，以表其志。

劉伶沒有像阮籍顯赫的身世，打工如此之hea，結果被別人評為無益之策，慘遭罷免。Well，這或者是劉伶的計劃吧。

一生一文，名留酒史

《世說新語．文學》：

劉伶著酒德頌，意氣所寄。

劉伶除了長得醜，還因為鍾情飲酒，嗜酒如命，直可和李白一戰，名留青史。或許現代人只把飲酒當作嗜好，但劉伶卻把飲酒視作人生大事，唯一的傳世巨著，〈酒德頌〉一文，即酒和生命相連繫，直是酒在人在，酒亡人亡的境界。

有大人先生者，以天地為一朝，萬朝為須臾，日月為扃牖，八荒為庭衢。行無轍跡，居無室廬，暮天席地，縱意所如。止則操卮執觚，動則挈榼提壺，唯酒是務，焉知其餘？

大人先生，是劉伶的自喻。劉伶在這篇文章講及「酒德」，即是經由飲酒作為心靈修養的功夫，進入超越常人俗世的精神境界。其時，世間一切的禮法、規則，都如塵土一樣，毫不重要。

有醉酒經驗的人，看到這裡應該會想，這根本和我平常斷片一模一樣，有什麼好稀奇呢？

沒錯，劉伶卻是極少數推崇醉酒的人。像佛家說「酒能亂性」，儒家主張「不為酒困」，上追《說文解字》「酒，就也，所以就人性之善惡。從水，從酉，酉亦聲。一曰造也，吉凶所造也。」喝酒本是迫出人之真性情，或善或惡，各造吉凶。醉酒，本來是不受控，超越外界規定，回到人之本質的象徵。

為什麼名士要越名教而任自然？因為看似放浪形骸的言行舉止，都是針對政權的無聲抗議，人間禮法不堪入目，唯有一醉，讓人得以回歸自己的性情，也就是回歸自然了。

酒精成癮，自殘身心

《世說新語．任誕》：

劉伶病酒，渴甚，從婦求酒。婦捐酒毀器，涕泣諫曰︰「君飲太過，非攝生之道，必宜斷之！」伶曰︰「甚善。我不能自禁，唯當祝鬼神，自誓斷之耳！便可具酒肉。」婦曰︰「敬聞命。」供酒肉於神前，請伶祝誓。伶跪而祝曰︰「天生劉伶，以酒為名，一飲一斛，五斗解酲。婦人之言，慎不可聽。」便引酒進肉，隗然已醉矣。

劉伶嗜酒，已經是瘋狂的沈迷了。如果以現代醫學的判斷，他絕對是酒精成癮的典型例子，無法自控，每日依賴酒精才能渡日。劉伶由最初精神解放的享樂，變成毒害生命的自殘。

劉伶老婆看見老公上癮，形銷骨立，把家中所有酒都灑光在地，打爛了各種酒器，哭著求他戒酒：「你再喝下去，會酒精中毒，一定要戒斷！」

劉伶似乎頗受感動，對著老婆說：「那就請神明幫我戒酒吧，快來準備酒肉敬神，有神明幫我，一定得！」

正當他的老婆準備好酒肉敬神，劉伶露出酒精成癮者的真面目，居然說：「我天生就是鍾意飲酒，酒是我的代名詞！女人說話，婦人之見，我怎能夠聽她？」舉杯，飲勝！

可惜古代沒有Alcoholics Anonymous，醫學也沒有這麼盛行，能讓劉伶知道上癮的壞處。不過，酒愈喝愈暖，水愈喝愈寒，為了忘掉生命的苦難，或許劉伶也依然會不顧一切地喝下去吧。

Photo Credit: 孫位《高逸圖》 , Wikimedia Commons, Public Domain 劉伶

身體政治？赤裸處世！

《世說新語．任誕》：

劉伶恆縱酒放達，或脫衣裸形在屋中，人見譏之。伶曰︰「我以天地為棟宇，屋室為褌衣，諸君何為入我褌中？」

家屋是人類最私密的空間，容許我們保有許多不足為外人道的面貌。

劉伶最喜歡就是在家縱情醉酒，把自己的衣褲全脫，自由自在的赤裸裸。現代學者研究，魏晉名士愛食五石散，古代毒物，食後全身發熱，或是他們愛穿寬衣大袍，裸露身體之因。

其他人看見到他全裸 — — 看來魏晉時代已有狗仔隊，否則怎樣總能知道別人家中的情況呢？ — — 笑他不知廉恥。

劉伶理直氣壯地回答：「我以天地為家屋，這個房間則是我的內褲，請問你們為何擅自走入我的內褲？」

禮法是群體的規則，劉伶在自己屋企解放自己，又干卿何事？ 如果我們相信身體即政治，那麼，劉伶實可說是以肉身介入了社會之中，為反抗名教之象徵。

圖片由作者提供 「你為甚麼喝酒？」小王子問。「為了要忘掉。」酒鬼答。「忘掉甚麼？」小王子追問，一邊可憐他。「忘掉我的羞恥。」酒鬼坦白的說，低下了頭。 「羞恥甚麼？」小王子問，一心想救他。 「喝酒羞恥！」酒鬼說罷，一言不發，掉進沉默的深淵。

《竹林七賢論》：籍與伶共飲步兵廚中，並醉而死。

劉伶的酒醉迷離之眼，見證了時代黑暗。

他常乘鹿車，攜一壺酒，使人荷鍤而隨之，謂曰︰「死便埋我。」樂於飲酒，其實又知酒入愁腸愁更愁，世界並不會因此而改變，才會對別人說，死了之後就地埋我就可了。

生命對他而言，已是可有可無，因為沒有可供安身立命的意義。

劉伶官場失意後，依然得不到自由，依然身在主流以禮吃人的巨大監獄。他曾經以玩世不恭反抗禮教，以酒麻醉身心，過著一種充滿壓抑的生活。

好事者傳言，他和阮籍一同醉酒而死，這雖和事實不合，卻可以推想，劉伶如此瘋狂飲酒，必定有損身心，才會出現這些故事。

劉伶以酒為名，真正與酒合二為一，人在酒在，人亡酒亡，或者，這是所有醉酒者都有的共同悲劇罷。

本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。

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責任編輯：黎家樂

核稿編輯：鄭家榆