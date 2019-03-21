【離鄉工作徵稿】我們是一群在美國工作的家庭主婦／夫，承受著五種壓力

文：杜芸珮（西雅圖華盛頓大學博士候選人，專攻女性健康法律，現旅居於美國西岸某科技小鎮）

家庭主婦／夫是一份工作，而我們是一群選擇在美國工作的主婦／夫，我們的另一半正好都是新科博士。他們在還沒從學校畢業時，就是公司圈訂的優秀人才，畢業後舉家搬遷，負擔著轉換身分的壓力，高額的生活花費，還有數不清的職場歧視與挑戰。

因為年紀的關係，他／她們大部分還有另一個角色，就是在生活中擔任家長，是每日工作超時、又不惜出大錢大力教育孩子。

而我們這群主婦中有幾位博士、一些博士候選人、還有數不清的碩士以及專業人才。我們現在也有個工作，一樣每天在奮鬥，受文化衝擊，還有晉升壓力，薪水卻是無從計算的一份工作。我們之所以在美國奮鬥，像是一群海帶，漂來後，每天害怕被撈起來吃，但有時又被海浪打得很痛，還是要找到能夠在異地打拼的道路，為了我們自己也為了我們的下一代與上一代。

印象中在幾年前的深夜，我穿過大街，巷口有幾家要收攤的攤販，一樓依然有便利商店亮著燈。曾經我工作到凌晨，下了車，一步步蹣跚的走回家，仍感受得到台北的熱鬧與喧囂，路燈下一台台計程車行駛過繁華，我知道我終於要回家了，我也知道，千萬別動第二念頭，出國留學是我唯一能改變生活的一條路，沒想到這一去，真的很難找到回家的路。

許多人，就像我一樣的，考試第一志願、曾有別人稱羨的工作，拿獎學金後這樣風光的出國，好運更是接踵而至，結婚、生子、拿到學位，完成少女時浪漫的夢想。而，當一切的選擇，變成了一種被需要的抉擇，卻是對於我在台灣家人的一種殘酷。

Photo Credit: Jim Larrison @Flickr CC BY SA 2.0

有遊子在美國工作，友人問起，通常回答是這樣的：我兒子他在美國ooo公司工作，拿ooooo（好幾個零）的年薪！還有Bonus！是台灣人薪水的三倍，他們一家住在美國科技重鎮喔！常常到處旅遊。我每次拜訪他們，都捨不得離開我那可愛的孫子。

轉頭問了另一位女兒也在美國的親戚，他頭低下來，嘆了一口氣說：呃，我女兒她之前是有在讀書啦！但是現在沒辦法，只好在家帶小孩，很可惜啦！有證照也沒法用。這是多麼美好又充滿成就感的一段描述，和一段多麼令人捶心的哀傷回答。

人出來後，眼光廣了，心也變了，每每看到台灣的工作機會與薪資，或是同學回台後的際遇，我們不是失望，而是認清事實後做出自己認為最好的選擇。想要落地深根，需要長時間的耕耘，殘酷的現實考驗是為了更好的生活，我們這群主婦／夫踏了一個我們不熟悉的專業領域，原有的夢想並非真的被擱置，似乎是暫時換了一個更好的方式來實踐。

以下列舉幾項離鄉背井生活的壓力：

一、文化衝擊壓力

美國的文化與台灣很不同，尤其在我們這個科技鎮，與人合適的相處方式，更是需要認真的來學習。左鄰右舍可能來自不同的國家，但卻有類似的工作與生活目標，我們不是想要什麼都跟美國人一樣，而是試圖理解他們，所以我們開始有萬聖節的裝飾，聖誕節更是花心思打理。

每天送小孩上學，當然都是我們的工作內容。美國地大，我們其中有許多是從等待人來接或是伸手招計程車的少女，變成了每日巡迴多點的司機。除此之外，各種節日有既定的節目要帶著小孩練習與做主題手工，像是情人節要準備交換禮物與卡片，復活節要參與驚喜蛋的製作。

什麼節日要做什麼，這種文化上的衝擊，讓我一開始入行，非常不屑，我搞不懂這些事情的重要性。然而，當越來越了解在地文化，我某程度屈服於這全新的文化體驗。至於，每日與老師以及同班其他家長的溝通都會遇到文化衝擊、養育小孩習慣不同、或到超市採買的悲苦日記，這真的說來話長，遇到的鳥事或怒火中燒已不計其數。

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二、社交壓力

原本想說這應該並不是太困難的一件事情，畢竟以前在職場上就是要接觸很多人。但來到美國後，除了隊友同事舉辦的派對要參與，我們也要在平日的工作中，跨過語言的障礙結交朋友。買菜就是要有買菜的朋友，在不同的場域有朋友，才能確保我們能把工作做好。因為我們的工作內容太過複雜，守望襄助，才能在無後援的異地求生。

當然談到社交不一定是要交朋友，有些固定要參與的活動，像是社區的表演會或是體育球類聯盟比賽。重家庭生活的社會裡，很多場合都是要一家子出席。這對於我來說就是出差，要在不同的場合中，看顧孩子外，也要為自己相信的理念發聲。像我自己是學女性主義專業，總是在這類似的社交場合中，聊到我的某些信念，怎麼開始聊到自己熟悉的話題，這是門藝術，是門需要花時間練習的社交功課。

三、經濟壓力

我們是一群表面上沒有薪資，實際上也沒有薪水的人，而且可能很多都還沒有長期居留的身分。而我們的另一半看似薪水高，但我們在物價水準高、服務貴的美國城市中生活，我們能夠做的就是能省就省。以這樣的薪資在台灣生活，必被看做貴婦。我們每日要面對，昂貴的托育費用，高比例的稅，不可思議的租金或是或超高額房貸，絕大部分的家庭都是負擔吃重。

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四、無後援、無喘息的精神壓力

我們大都來自很平凡的家庭，在台灣的家人們還沒有退休或經濟狀況迫使繼續工作。若我們是在台灣，我們可以請家人適時幫忙，讓身心得以調適，老人們也可以含飴弄孫。但既然我們已經選擇暫時要離鄉生活，家人無法長待國外，我們必須面對孤單、無後援、無喘息的工作，在在考驗我們的毅力，以及追尋夢想的信心。

五、原社群的同儕壓力

看到以前的同事與同學，在台灣或也是離鄉工作後而快速升遷，事業有成，我們這群人，都是非常的慢，換了一個方式繼續經營本行，或離開本行勇敢踏入新的領域。我有許多認識的朋友，他們原本可能是攻讀專業A，為了能夠取得家庭與經濟上的平衡，而考了專業B的證照，在取得長期居留身分與小孩上學後，除了擔任主婦/夫外，開始了一份新的工作。

處理原社群的同儕壓力對我們來說，是工作內容的一部分，理性並有效率的處理情緒，以面對日常以及更遠的目標。

離鄉工作的人大都是得到了個好機會，但也帶了些苦衷，背負著某些包袱，或選擇在一個時點迴游。離鄉工作的家庭主婦／夫，背後往往有一番成就，就像老兵們能帶著淺淺微笑說出好幾個精采的故事。我們也沒有妄自菲薄，只是做出了一些調整，到了一個比較不擁擠的地方，一個更自由的地方，為得是一個更好品質的生活。而且別忘了！這是份值得被社會看重的一份工作。

文末，想要和也在異鄉做與我相似工作的朋友們說，你絕對可以抬起頭、驕傲的說著：我現在在當家庭主婦／夫。這就是我的離鄉工作，一個值得被尊重的工作。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航