「住院醫師」9月納入勞基法，但還有9成的醫生排除在外

（中央社）私立醫院住院醫師將於9月1日納入勞基法，衛福部表示，為避免緊急醫療狀況，未來住院醫師將同步適用「責任制」，但每4週仍訂有工時上限320小時，並享有退休金、特休假等保障。

勞動部在12日公告，醫療保健服務業僱用的住院醫師，自民國108年9月1日起適用《勞動基準法》，共有4680人受惠。

衛福部醫事司司長石崇良受訪時表示，住院醫師一旦遇到緊急狀況，不可能開刀、治療到一半就下班，因此未來住院醫師納入勞基法後，將同步適用俗稱「責任制」的《勞基法》第84之1條議定工時。

為避免出現工時無上限的問題，加上住院醫師較無與醫院談判的籌碼，將沿用原本的工時指引規定，每4週工時上限訂為320小時。石崇良進一步指出，未來加護病房、急診等輪班制住院醫師，每班不超過13小時，非輪班制的每日正常工作時間不超過10小時，且每次勤務連同延長工時不得超過28小時，期間應有短暫休息。

石崇良說，由於公立醫院的住院醫師適用既有的《公務員服務法》，因此本次僅將私立醫院的住院醫師納入《勞基法》保障，公立醫院的住院醫師則沿用現行《工時指引》規定，放在醫院評鑑當中予以規範

他強調，今年9月開始，受《勞基法》保障的住院醫師將可獲得醫院提撥的退休金，也有職災補償、特休假等權益，但住院醫師一旦升為主治醫師便脫離《勞基法》保障範圍，退休金制度也形同虛設，因此衛福部近期正著手修正《醫療法》的勞動權益保障專章，保障主治醫師的退休制度，讓住院醫師的退休金保障能無縫接軌。

不過，本次住院醫師納《勞基法》的公告僅保障到私立醫院住院醫師，占所有住院醫師約六成三，而還有2千多位公立醫院住院醫師，以及4萬2千多位主治醫師被勞基法排除在外。 對於衛福部擬在《醫療法》中增訂專章保障最基本的勞保、職災補償、退休金等權益，台北市醫師職業工會秘書廖郁雯說，若僅適用《醫療法》，但不適用《勞基法》，就沒有《勞基法》中規定要做的「勞動檢查」，類似勞動檢查的規範還有待衛福部寫進修正草案當中。 如果再進一步跟其他國家相比，歐盟規範下的住院醫師每週工時不得超過48小時，英國的住院醫師工時從1990年100小時到2009年已降至48小時，丹麥的法律和勞資協議則規定最高只能37小時。

私立醫院人力成本，年增千萬

長庚醫院行政中心副主任蘇輝成受訪時表示，住院醫師本來就以技術培訓為主要目標，臨床實務面仍以主治醫師、護理人員為主，加上住院醫師工時上也有工時指引規範，納《勞基法》對長庚醫院影響不大，「這是一個進步的制度，遇到困難總是要克服」。

新光醫院副院長洪子仁則指出，住院醫師納入《勞基法》已醞釀多年，衛福部從過去無工時上限，到近年在工時指引中明訂88小時上限，到現在即將納入《勞基法》，再將每週工時上限縮短為80小時；新光醫院為因應工時型態改變，已逐年增聘專科護理師、醫師助手，降低住院醫師負擔，目前照護人力充足，不影響病患權益。

不過，住院醫師納入《勞基法》後，醫院人力成本仍大幅增加，洪子仁說，以新光醫院約100多名住院醫師為例，一年光是提撥勞退基金就得花費新台幣1500萬元，還不含可能衍生的加班費。

洪子仁坦言，近5年健保點值不斷下滑，但營運成本卻不斷攀升，例如一例一休、每週工時40小時、住院醫師納入勞基法等，都讓醫院營運面臨難題，雖然住院醫師納入勞基法是進步國家的象徵，也是對的方向，但他也坦言，希望政府擬定政策時，也要站在醫院經營面考量。

洪子仁認為，政府應逐步建立民眾使用者付費觀念，除了急重難症患者應免去部分負擔、減輕經濟壓力外，其餘像慢性病連續處方箋、檢驗檢查都應收取部分負擔，尤其是高價的電腦斷層掃描（CT）、核磁共振（MRI），避免醫療資源遭濫用。

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核稿編輯：楊士範