一滴水不夠，可以用兩次呀：「再生水」能否成為工業用水主力？

環境資訊中心記者 陳文姿報導

每每遇到用水、廢水量大的工業開發案，就有工業用水與民、與農搶水的爭議，也讓承諾使用再生水、海水淡化逐漸成為環評戰場關鍵。台積電3奈米晶圓廠落腳南科環評案中，南科就承諾每日使用再生水8.3噸，台積電竹科廠也一度討論使用再生水的可能性，但因新竹尚無再生水而作罷。再生水能否成為工業用水主力？其水質、管線、價格等問題如何解決？海水淡化能否成為替代方案？都是環評委員關注的焦點。

為釐清全國用水、用電供需情況，提供環評審查參考，經濟部次長曾文生昨（20）日特地帶領能源局、水利署、標檢局向環評委員說明未來供需。水利署表示，已實施多種開源節流方案，將可提供2031年以前用水需求。再生水的水質足以提供台積電使用，且單位生產的能源較海水淡化低，仍會是發展重點。

避免與民搶水 再生水多供工業使用

水利署表示，台灣年降雨量約2500毫米，是世界平均值的2.5倍，但地形陡峭、降雨集中，實際能運用的水量有限。水利署近年在開源節流上投注不少心力。2018至2019兩年間，透過再生水、湖山水庫、曾文水庫加高工程、自來水減漏等計畫，預計可增加水源達100萬噸／日，相當於每日供水能力的8%。整體計畫可滿足2031年以前的用水需求。

再生水是指廢（污）水或放流水，經處理後可再利用之水。2018年，首座萬噸級的再生水廠——高雄鳳山溪再生水完工，每日供水2.5萬噸。預計2019年，將再增加供水2萬噸。

南科台南園區每日用水32.5萬噸，其中8.3萬噸來自再生水 | 圖表來源：環評書件

2022年起，各地再生水廠將陸續完工。台南永康安平仁德再生水主要供應南科，每日6.3萬噸。高雄臨海再生水供應臨海工業區，每日3.3萬噸。台中的豐原、水湳再生水每日2萬噸，以供應台中港工業區為主，而福田再生水每日6.1萬噸，則供應台中港工業區。

水利署最新再生水計畫 | 翻拍自水利署簡報

此外，桃園、新竹的再生水都還在規劃階段，桃園預計可產水每日4萬噸，供應觀音工業區使用；新竹則產3.6萬噸，供科技公司用水。不過，因應使用者對水質、用水距離等問題，目前這兩項計畫仍未定案。

調撥使用 再生水更活化

雖然環評常要求廠商使用再生水，不過，環評委員李堅明表示，業者常講「沒有管線」、「水質不是我要的」、「太貴」。再生水的使用該如何活化？環評委員劉希平也認為，水質是重點，如果水質不符合科學園區使用，或許可以把再生水先給其他區，但使用量算到科學園區上。

也有環評委員認為要把海水淡化的前瞻性納入考量。例如2018年環評通過台塑規劃的麥寮海水淡化廠，每日就可產水10萬噸。水利署雖然規劃台南海水淡化廠，預計2029年完工，每日供水20萬噸。不過，水利署長賴建信回應，水跟能源有互動關係，因為生產每單位再生水使用的能源會比海水淡化更低，所以目前還是以再生水優先。

賴建信也極力為再生水水質澄清，他表示，水利署訂有再生水的水質標準，南科的水質已可達到台積電使用的標準。

水利署副署長王藝峰受訪說明，再生水發展條例已有再生水活化的相關規定，水利署正在台南進行協調工作，希望讓仁德水資源回收中心就近供應給奇美石化廠，使用再生水的差價就由原來承諾使用再生水的單位來負擔。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航