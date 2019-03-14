哀鴻遍野！Facebook、Instagram與WhatsApp在全球發生災情

作者：Sean

繼Google雲端、Gmail全球故障災情傳出後，Facebook與旗下的軟體也出事！對於全球的一些用戶來說，Facebook和Instagram雖然能夠成功開啟平台，但無法發表以及更新最新的資訊，總會出現「有些東西故障了，我們正在努力儘快修復它」的字樣。目前傳出災情的國家涵蓋全世界，包括台灣、美國、英國、印度、祕魯、菲律賓…等等。但另一個Facebook旗下的軟體只在部分國家產生當機的狀況。

WhatsApp在南美洲以及印度都有當機的狀況，包括了巴拉圭、印度、巴西、孟加拉以及阿根廷，目前大部分用戶反映都是反映在發送訊息。專門讓網友回報網路服務問題的網站DownDetector則顯示了巴西目前正在經歷最嚴重的當機狀況。

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack. — Facebook (@facebook) 2019年3月13日

當機狀況維持大約一小時後，Facebook緊急在Twitter上做出回應表示這個問題與分散式阻斷服務（Distributed Denial of Service attacks，DDos）攻擊無關。而Facebook另一個旗下品牌虛擬實境科技公司Oculus也有災情傳出。部分網友表示，無法在Oculus網站上購買遊戲，且部分功能出現問題。此外，若是使用Facebook來登入Tinder或Spotify等應用程式也無法正常運作，說明目前無法使用該功能。

We’re aware that some people are currently having trouble accessing and using Oculus. We’re working to resolve the issue as soon as possible. Thank you for your patience while we work through this. — Oculus Support (@OculusSupport) 2019年3月13日

Facebook全球大當機已影響全球使用用戶已將近六小時，但目前Facebook還未透漏是什麼問題，也還未表示預計何時會修復。網友除了表示崩潰外，也只能默默地等待。而網路服務繼Google與Gmail全球故障後，今天Facebook相關平台也陸續傳出故障。不希望還會有哪個網路平台也遭殃，畢竟許多使用者靠網路過生活，失去網路大概就像坐牢一樣與世隔絕了。

核稿編輯：李柏鋒