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哀鴻遍野！Facebook、Instagram與WhatsApp在全球發生災情
我們想讓你知道的是
Facebook和Instagram雖然能夠成功開啟平台，但無法發表以及更新最新的資訊，總會出現「有些東西故障了，我們正在努力儘快修復它」的字樣。
作者：Sean
繼Google雲端、Gmail全球故障災情傳出後，Facebook與旗下的軟體也出事！對於全球的一些用戶來說，Facebook和Instagram雖然能夠成功開啟平台，但無法發表以及更新最新的資訊，總會出現「有些東西故障了，我們正在努力儘快修復它」的字樣。目前傳出災情的國家涵蓋全世界，包括台灣、美國、英國、印度、祕魯、菲律賓…等等。但另一個Facebook旗下的軟體只在部分國家產生當機的狀況。
WhatsApp在南美洲以及印度都有當機的狀況，包括了巴拉圭、印度、巴西、孟加拉以及阿根廷，目前大部分用戶反映都是反映在發送訊息。專門讓網友回報網路服務問題的網站DownDetector則顯示了巴西目前正在經歷最嚴重的當機狀況。
當機狀況維持大約一小時後，Facebook緊急在Twitter上做出回應表示這個問題與分散式阻斷服務（Distributed Denial of Service attacks，DDos）攻擊無關。而Facebook另一個旗下品牌虛擬實境科技公司Oculus也有災情傳出。部分網友表示，無法在Oculus網站上購買遊戲，且部分功能出現問題。此外，若是使用Facebook來登入Tinder或Spotify等應用程式也無法正常運作，說明目前無法使用該功能。
Facebook全球大當機已影響全球使用用戶已將近六小時，但目前Facebook還未透漏是什麼問題，也還未表示預計何時會修復。網友除了表示崩潰外，也只能默默地等待。而網路服務繼Google與Gmail全球故障後，今天Facebook相關平台也陸續傳出故障。不希望還會有哪個網路平台也遭殃，畢竟許多使用者靠網路過生活，失去網路大概就像坐牢一樣與世隔絕了。
核稿編輯：李柏鋒