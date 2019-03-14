不要金錢要尊重：我國前友邦薩爾瓦多新總統訪美，批評中國「操弄他國民主」

中美洲國家薩爾瓦多去年與我國斷交，但隨著新總統即將上任，目前與台關係有逐漸回溫的跡象。薩國最新總統當選人布格磊（Nayib Bukele）在美國訪問時重申，將重新評估和中國之間的外交關係，而薩國最高法院13日判決，則暫緩取消和台灣之間的自由貿易協定。

薩爾瓦多今年 2月剛當選的新總統、前首都市長 布格磊（Nayib Bukele）即將於6月上任，現在正在美國訪問。被問及是否重新審視和中國的外交關係，他說如果中國予以尊重，薩國願與中國維持關係，但他目前還未感受到中國的尊重。

（中央社）布格磊（Nayib Bukele）贏得總統大選後，陣營成員暨新理念黨（New Ideas）祕書長安立克（Federico Anliker）曾向媒體表示，布格磊將評估薩國是否應該維持與中國的外交關係。薩國去年8月與台灣斷交，轉而與中國建交。

布格磊13日在華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）進行專題演說時，也被問到這個問題。他透露曾召開會議討論此事，但尚未有最後決定。

他接著話鋒一轉表示，中國並未依循規則行事，不守規範。中國到許多國家大舉推動建設計畫，卻留給這些國家龐大且無力支付的貸款。他也指控，中國操縱貨幣，卻要求他國尊重他們的做法。而且中國非民主體制，操弄他國民主。

布格磊指出，薩爾瓦多政府願意與中國友好，但中國必須視薩爾瓦多為友，這裡指的並非金錢或投資，而是尊重。薩爾瓦多期望的薩中關係應基於尊重，但至今未曾看到。

他還進一步表示，如果中國尊重薩爾瓦多，薩國願與中國維持關係；若中國不尊重薩國，即使中國是全球第2大經濟體，薩爾瓦多也不會與中國維持關係。

美議員：薩爾瓦多與台斷交犯下大錯

美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）今天（當地時間13日）再度為台灣抱不平，認為薩爾瓦多政府去年決定與台灣斷交並與中國建交是一大錯誤。他也提到薩爾瓦多總統當選人布格磊將重新思考與中外交關係。

美國聯邦眾議院外交委員會今天對駐薩爾瓦多大使提名人強生（Ronald Douglas Johnson）與駐厄瓜多大使提名人費茨派垂克（Michael J. Fitzpatrick）進行任命聽證會。會議由盧比歐主持。

盧比歐在聽證會上提到對中國影響力在西半球區域迅速擴張的擔憂，也對薩爾瓦多政府去年決定與民主台灣斷交，轉向與中國共產黨建交一事表示「深感失望」。他和其他人一樣，認為薩爾瓦多政府犯下大錯。考量中國的債務陷阱外交、全球經濟擴張，這是既不經濟又短視的錯誤。

去年薩爾瓦多決定與台灣斷交後，盧比歐與另一名參議員賈德納（Cory Gardner）曾共同提案希望限制美國對薩爾瓦多的援助，並呼籲美國政府必須善用各種工具，對抗中國對台灣的霸凌行為。

盧比歐也提及布格磊當選後曾表示將重新審視與中國的外交關係，做出必要的調整。他期望美國能與各國更密切往來，並協助盟邦做好準備，免受中國霸凌。

強生在答覆盧比歐質詢時表示，過去10年來，中國在拉丁美洲確實擴張迅速，但好消息是擴張並不十分具成效。他以委內瑞拉與尼加拉瓜為例指出，中國並未依循承諾行事，儘管簽訂許多興建計畫，但並未增加當地就業，因為中國帶著自己的工人前來，所需物資也由中國進口，並未在當地購買，也沒有完善的環保規劃。

強生指出，未來若是能獲得正式任命，他將會與薩爾瓦多政府官員、立法者密切溝通，確保他們能從這些案例中清楚了解與中國往來的風險。

薩國最高法院判決：暫緩取消和台自由貿易協定

另外根據《路透社》報導，薩爾瓦多最高法院於13日判決，暫緩取消和台灣的自由貿易協定。薩國糖業商會先前向法院提出禁止令要求，認為現任總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）去年12月取消與台灣的自由貿易，讓該產業的財產權和法律保障均受到威脅，台薩的自由貿易協定提供薩國8萬公噸蔗糖的配額可享零關稅輸入台灣，桑契斯政府的命令原定今年3月15日生效。

「台薩自由貿易協定」於2007年5月7日簽署，2008年3月1日生效，薩國對我國提供3590項產品立即免關稅待遇（占57.1%），我國則對薩國提供5688項（占64.4%）貨品免除關稅。 根據《聯合報》2018年8月報導，國貿局當時表示，台薩斷交後仍維持自由貿易協定，並指出該協定若要失效，需由一方提出失效需求，並送至WTO（世貿組織），台灣也仍與去年6月斷交的巴拿馬，維持自由貿易協定。 我國是薩爾瓦多第9大出口貿易夥伴，但根據國貿局統計，薩爾瓦多對我國的貿易總額並不是名列前茅，去年排行第82位。

《自由時報》報導，針對薩國法院的判決，我國外交部發言人李憲章今天在例會時表示，台薩兩國自2007年5月簽署協定以來，對促進兩國互惠互利的實質經貿合作關係甚有助益，而因根據規範，片面中止協定必須於180天前通知，薩國並沒有完備此程序，協定目前仍為有效。

而有關新總統布格磊對於薩中關係態度，李憲章僅表示，外交部已注意到相關發言，也感受到在我國與薩國多年外交關係之下，有許多非常了解、也支持台灣的友人，我方珍惜這樣的友誼，將持續關注後續發展。

《金融時報》報導特別指出，薩國最高 法院的判決，恰好在台灣總統蔡英文下周計劃訪問台灣在太平洋的3友邦之前，報導也指出，蔡英文這趟訪問，旨在抵制中國日益增長孤立台灣的舉動。

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核稿編輯：楊士範