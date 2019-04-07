給男性的約會指南：有了新歡後，如何談分手？

本篇很小眾，寫給男性（你）如何向女友提分手，尤其是有了新歡的情況。

「為何我不愛妳了。因為我喜歡上別的女孩子了。」這句很傷，但一定要說，愛是獨佔性的，你的愛在另一個人那就不會在這裡。這比「我們不適合」的理由好千萬倍，她會爭論「不適合」的內容與細節，然此句一出，她就閉嘴了。她知道，你回不去了，她只能接受。

她開始痛哭，她無奈，你也心疼，或許也一起哭了。雖然你自私，但也不能再繼續自私下去。彼此都很無奈，但你還是要說清楚與承受這個結果，因為你不愛了，選擇離開這段關係。

男性想要離開一段感情，有兩大類可能情況：

1、覺得女友很糟糕

這個糟糕，來自女友做錯了事。

客觀的錯事：如女友把你當提款機、與異性過從甚密還隱藏事實、女友家人瞧不起你、女友不支持你等等

主觀的錯事：如兩人價值差異太大、吵架時言語重傷、生活習慣不同造成冷漠（如遠距離戀愛）等等

錯事是個開端，逐漸變成分手的理由。有理由，讓你決定分手時心裡比較沒愧疚感。

分手的方法很多，網路都有寫，第一種是「跟對方說明」，好聚好散；第二種是「不跟對方說明」，漸行漸遠，如見面頻率慢慢減低、故意吵架討人厭避不見面、表明先當回朋友等等。

2、有了新歡之後（絕多數情形）

新歡的出現，是原本感情有了破洞卻一直沒處理的終極結果，於是新舊戀情同時存在。

男性對原戀情遲遲無法分手，是因為女友是好人，完全沒做錯事且忠心耿耿，找不到理由說什麼。女友過於乖巧與順從，看似安全，卻也讓你覺得無趣與枯燥，是破洞形成的初始原因。最鮮明的例子是偶像劇《犀利人妻》裡隋棠演的謝安真角色，在未兌變前的樣子。男女之間若不是獨立互饋的關係，即使是戀情也會逐漸褪色，強者會倦於付出，弱者則因缺乏安全感而退縮被動，兩人越差越大走向關係裂痕，然後，第三者才有空間進入，男女都一樣。

圖片來源：《犀利人妻》劇照 2010年的台灣偶像劇《犀利人妻》，仔細詮釋了婚姻關係中出軌與被出軌的感情變化。

要減底這樣發展的可能，要學《犀利人妻》結局謝安真獨立自主的那一刻，讓丈夫刮目相看讓他重新感受，反過來也一樣，男性成長多了溫柔同理的那一面就能重獲青睞。

如果第三者已涉入，表示情況發展到末期，要男性回頭幾乎很難，《犀利人妻》裡的丈夫那麼快陷下去，就因為他也是長期壓抑的結果，如今有個出口，情緒需求驅使他不顧一切也要得到。與這樣的男人促膝長談，他的理性還是不會回來，自以為是照顧者的他已經倦了，不想再等另一半的改變。

所以已經有第三者的你，「分手」是勢不可擋了，但又掛慮著女友會不會因此崩潰（害怕她承受不了打擊），而且她沒做錯事，不應該得到這樣的懲罰啊。所以你想著，如何分手才能不傷到對方。

網路寫的分手方法，第一種是「跟對方說」，可是你不敢，明明自己錯在先，而且有新歡不是讓她更傷心嗎？第二種「不跟對方說」，漸行漸遠，但你發現，你雖然刻意冷淡但女友會刻意補上而更努力維持這段關係，你於心不忍她好傻好天真，陷入「離開對不起她，不離開對不起自己」的兩難。

如何提分手

陷入兩難只好維持原樣，你一面殘忍地拒絕親密，甚至故意吵架，事後又懺悔與難過；另一方面這種心情又推你更尋求第三者的安慰與支持，你們更密不可分了。三人行的關係一直持續，直到表面維持不了或被拆穿而爆掉，你原本不想傷害對方不要留下太多痛，結果都走向了最痛。

在此提供最好最古老的方法──「長痛不如短痛」，對彼此都是。你有3件事要做：

1、承認你的自私

首先，能找第三者，通常是有能力、有心理資源跳脫此局的人，也是關係中較強勢的一方。既然強勢，還要換掉人家，就是自私，沒有什麼好說的了。

誠實面對自己，「承認」自私與傷害了她，同時也「允許」自己好好完成這個自私。

「承認」指的是，別再思考如何減輕對方被分手的痛苦了，而是接受「因為你的選擇，無可避免她會痛苦而你會愧疚」的事實。「允許」指的是，現實是如此，即使你當好人繼續在關係中，你也不愛她，彼此委屈不會更好，所以放掉你也放掉他吧，未來各自有一片天。帶著歉疚允許自己完成這個自私吧。

同時承諾自己，等新關係穩定後，必須審視自己對於關係的經營是什麼，避免再次傷害他人（這樣的事一次就夠了）。文章最後一段會再說明。

2、找機會向她說明，不要走「讓她向你提分手」的爛招

有些人說，讓對方主動向你提分手會比較好，她就不會傷心了。錯！既然她愛你，要從那心態轉變到「讓她向你提分手」的狀態，你要先傷盡她的心到一個極致，她才可能滿身傷痕說放棄。那樣的傷害真的比較少嗎？這絕對是爛招。

找機會兩個人獨處，向她說明你的心境，越早越好，減輕傷害的作法是不要給她曖昧模糊的希望，不要讓她拼命挽回然後發現沒有用。你的心境越誠實，對她傷害越少，你會覺得困難是因為「你要坦白」，而這個坦白會讓你難受。

接受並努力坦白吧，不要用「你很好我不夠好」的說詞，萬一她願意等你改變怎麼辦？用「我很好你不夠好」也不行，如果她說她一定會努力改變，你怎麼辦？

你的坦白必須傳達出「我不愛妳了。」這是說明也是告知，讓她知道沒辦法回天了。

3、重點：告訴她「你有新歡」

「為何我不愛妳了。因為我喜歡上別的女孩子了。」這句很傷，但一定要說，愛是獨佔性的，你的愛在另一個人那就不會在此處。這比「我們不適合」的理由好千萬倍，她會爭論「不適合」的內容與細節，然此句一出，她就閉嘴了。她知道，你回不去了，她只能接受。

她開始痛哭，她無奈，你也心疼，或許也一起哭了，雖然你自私，但也不能再繼續自私下去。彼此都很無奈，但你還是要說清楚與承受這個結果，因為你不愛了，選擇離開這段關係。

4、靜待時間沈澱，再討論切割的細項。

等哭完。其實哭完也不知道要做什麼，確實如此，如果沒有話說就去休息或走走吧，該傳達的都講完了，剩下的交給時間。

如果日後她突然感到憤怒，甚至有些攻擊，請多點包容，因為分手你準備好了，但她還沒，她是突然被告知的（搭配晴天霹靂的畫面）。

如果當初你們同住一個屋簷下，那麼幾天內你必須主動提搬家，先搬走，拿走必要之物就好，將生活切割清楚。隔幾天或幾週再討論東西怎麼分，她不可能那麼快的，你不要急。

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差不多就這樣了。

日後還是要多點包容，因為分手你準備好了，而且還有第三者支持你，但她還沒，也或許還沒有對象可以依賴。提分手的一方是比較多資源的一方，多點責任不為過，資源越多責任越多啊。

找機會審視自己過去的戀情

第三者的出現，通常是填滿原本關係的破洞或不足之處。換對象是一種方法，然而換對象卻不覺察自己談戀愛的需求與模式，將來很有可能又用同一種方式逃避問題，你一定要認真審視自己：關係裡在乎的是什麼？為何上段戀情這樣結束？你需要對方怎麼樣或怎麼做？如果又遇見同樣情況你該怎麼溝通？

說真的，提分手的人也會受傷的，所以更該讓這段分手經驗（教訓）使你成長，不再傷害他人。坦誠溝通，學習經營關係，成為更好的人。

本文經林仁廷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航