【插畫】人在職場飄，誰不帶「收割刀」？

在職場上，常會遇到一些帶有「收割刀」的同事，不管自己多辛苦，做了多少事，在老闆的眼裡，好像全都是他的功勞。

Little Deep Blue / 小深藍

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那些人常常缺乏相關的技能，甚至連自己在說什麼都不知道，但就憑著那把刀和舌燦蓮花，其他同事耕耘的成果，通通都化為他自家的存糧，甚至搞得好像全公司除了他，都沒有人在做事情一般。

很多時候，這種收割行為反應出來的，其實就是對自我的不安，因為擔心自己的不足被發現，只好滅他人威風。 不過，一個人就算再能吹，牛皮也會有破掉的一天，有沒有料到時就能見真章。

認真工作之餘，有才華的人也要適時在職場中表現自己，爭取該有的回報，可別讓自己的辛勞成果，被別人揀去了。

►人不可能擺脫「階級制度」，但能否善用是成功的關鍵

本文經Little Deep Blue / 小深藍授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航