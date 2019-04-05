我們壓著瘋狂掙扎的洗衣機，就像試圖制伏一個逃走的變形金剛

洗衣機是都市人必備的家電用品。在台灣，很多人家裡都有陽台，洗衣機大多被擺在陽台。在香港，因為地小人稠、陽台往往不夠大，洗衣機大多數安裝在廚房裡，跟冰箱、微波爐號稱是廚房三寶。

不管是在台灣還是香港，洗衣機洗滌或是脫水，似乎都不會發出太大的聲音，印象中也不曾產生太大的震動。也許是大樓的隔音做得好，我不記得聽過鄰居洗衣機的聲音，而我經常在半夜三更洗衣服，也不曾有人抱怨（也可能是鄰居修養好，沒跟我計較）。

一年多前來到黎牙實比之後就買了一台洗衣機，但因為後院的整修工程沒有完成，家裡衣服一直由家務助理手洗，一直到上個星期後院整修完成，洗衣機才正式開工。

使用指南說第一次洗衣之前要用「試運轉」一次，也沒出什麼差錯。於是丟下了一堆浴巾進洗衣機，以為一個小時之後就可以驗收「處女秀」的成果。

想不到午飯才吃到一半，後院就傳出洗衣機大聲震動的聲音。跑出去一看，在後院工作的Xavier和Joel正抱著洗衣機，試圖讓機器穩定下來──進入「SPIN／脫水」程式的洗衣機，已經跳離原位將近半公尺，而且還不斷扭動掙扎，遠看像是個跳著迪斯可的白色金屬箱子。

那個畫面，也像是電影裡的便衣警察試圖制伏一個逃走的變形金剛，彷彿不抓住它，下一秒鐘洗衣機就會變身成為10呎高的外星機器人。

我加入行列，手一放在機器上，才知道震動幅度大到連機器上的LED標示都震得看不清楚。我們3個人就這樣抱著洗衣機了好幾分鐘。（後來，我們開玩笑說這是最強力的按摩器，可以百分之百抖動手臂和手掌的每一塊肌肉）

洗衣機的脫水程式結束之後，察看使用手冊，才知道因為後院擺放洗衣機的平台有些高低不平，再加上衣服較多、而且洗衣機轉速過高（我設定的是1200轉／分鐘）所以出現了洗衣機異常震動的狀況。

接下來我又陸續以不同轉速做了幾次測試，洗衣機的舞步由迪斯可變成恰恰，出現異常震動時，Xavier和Joel就會來進行洗衣機的「維穩」任務。

後來？我們為洗衣機砌了個水泥平台，像如來佛把孫悟空定在五指山下一樣，洗衣機再也不會跳舞了。

這一年多來的小鎮生活，給了我看事情的不同眼光。

以前那個「都市人」如我，碰上跳舞的洗衣機會覺得沮喪，因為得找人來修理很麻煩。我現在覺得那個「洗衣機 －變形金剛」的錯覺非常有趣、震動到五官都看不清楚的經驗非常接近好萊塢的描述。而那是我從未有過的體驗。

是的，每個跟「理所當然」不一樣的事情，總是會帶來一些新鮮的體會。

就像客廳地板前兩天出現了一隻迷路的蟾蜍，可能是趁我們沒關大門的時候跳進來的。這隻蟾蜍也不怕人，悠哉悠哉地在客廳散步，還幾次以90度跳躍吧台的牆壁、試圖挑戰新高。（後來拿掃把把牠趕到了前院，牠似乎也不在意，回頭望了我們一眼，揚長而去。）

Photo redit：孫婕 我家客廳的蟾蜍

或是有一次聽到外面傳來小孩的哭聲，一看原來是兩隻野貓站在我家車庫門口吵架。觀察了牠們一陣子之後發現野貓的「潑婦罵街」跟人類沒什麼兩樣，護數對方不是，然後嗓門越來越高──我知道牠們一定是在氣頭上，因為牠們連我走近都沒發現。我大叫「Go Away」之後，牠們才悻悻然離開，各分東西。（我現在還想不通為什麼牠們選在我家門口吵架！）

似乎，所謂「不方便的事情」發生之後，大勢總是朝著更好的方向發展。

例如，之前讓人覺得很困擾、害我跟野貓大戰300回合的垃圾處理問題，我後來找到了垃圾清潔人員，以每個月固定收費的模式，請他們每天到家裡收垃圾，問題迎刃而解。

又比如，聖誕節時走了兩個家庭助理，讓我們不方便了一陣子。現在來的新助理比以前的更用心、更認真，我們的生活比以前更順暢。

就像「跳舞的洗衣機」一樣，不方便的事情總有其獨特有趣的亮點。我們不能改變事情的狀況，但可以改變看事情的觀點，這正是「隨遇而安」的秘密。

本文經孫婕授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航