2019/3/1 「三原 JAPAN Sanyuan_JAPAN 」頻道正式突破百萬訂閱,成為台灣首位達到百萬訂閱的外籍 YouTuber,這也象徵著外國在台創作者對台灣觀眾的影響力逐漸壯大,不過這股在台外籍 YouTuber 趨勢在文化交流上真的有如我們想像中那樣-帶來文化雙向溝通的效果嗎?

來自海外的觀看 具有文化傳遞實質有多少?

去年度 Google 官方消息指出,在 2017年台灣 YouTube 頻道觀看時數,超過一半來自海外。其中也強調在 2016、2017 年間「在台老外」類型創作者迅速崛起,從外國人視角分享在台灣的所見所聞,除了介紹台日文化差異為主的三原之外,來自世界各地的創作者當然也不少,我們整理出來自世界各地的外籍創作者代表如下圖。

Ku’s dream 酷的夢、小貝、阿兜仔不教美語、吳鳳、海恩奶油、甜度冰塊、Iku 老師、요찡옌찡有璟妍精、Himm TV、I’m Jonas 都是相當具有代表性的 YouTuber,他們的確是籍貫分佈在全球的創作者,不過這些影片真的能發揮文化輸出角色嗎?這部分的效果其實還是相當有限的。

以三原為例,日本漫才風格的自我介紹、幽默反應的日文與拙劣的中文表達產生意外的趣味性,與團隊成員 JUN 醬、Tommy 分工合作,至今原創影片超過 900 部、高達 2 億 7 百萬觀看次數,顯示日本跨國文化在台灣相當熱門。從 2016 年頻道成立以來,不斷創作台日文化差異為主題的影片,採取日更的高產模式在台灣逐漸累積觀眾。

的確,這些影片絕大多數瞄準的觀眾都是台灣人,當然若是創作者願意從剪輯、腳本內容上有不同的編排,確實是可以將台灣文化帶回家鄉,舉例來說,在由台灣和日本女生共同經營的「三原 TAIWAN」頻道,因為語言和影片的規劃,有七成以上的觀眾皆來自日本,反觀在台灣竄紅的「 三原 JAPAN Sanyuan_JAPAN 頻道」仍是以台灣觀眾為目標受眾,在觀眾群分佈上多半仍是來自台灣。另外,以韓國人在台灣留學生活為主的 「요찡옌찡 有璟妍精」也是同樣的趨勢,八成以上的觀眾來自台灣,韓國觀眾不到一成。

無心插柳者多 仍無系統性、規模化

文化雙向傳遞的效果相當有限,不過大家也別太失望,透過來台老外拍攝卻在海外瘋傳的影片仍是相當有潛力的,各位是否記得春節期間突破千萬觀看次數的這部「在台灣7-11 吃早午餐」,來自美國華人YouTuber Mike 經營的美食頻道「Strictly Dumpling」一年前,Mike 前往菲律賓時於台灣轉機,在桃園的便利商店拍攝 Vlog 影片,意外讓台灣的便利超商文化紅到美國。

除此之外,在世大運時,來自美國的跆拳道選手 Samery Moras 拍攝來台的所見所聞,試圖將選手村、台北的景點與人文介紹到美國家鄉,當然最後還是有大部分的台灣人注意到影片,蜂擁而至到影片留言表示歡迎,不過她的立意確實是讓美國觀眾「看見台灣」。

要說透過 YouTube 平台作為觀光行銷的媒介,個人創作者發揮觀光大使角色確實是有幾個成功案例,但反觀官方是如何呢?以交通部觀光局為例,2011 年成立同名 YouTube 頻道,目前有 1.6 萬訂閱數,陸續都有上傳台灣在地特色宣傳觀光影片,不過在頻道經營的力道似乎還有加強空間,目前在該頻道上的短片突破百萬觀看有四支。以鐵路、海島等為主題,是以概覽的短片為主。

其中有一部「六大主題國際宣傳影片」,以貼近真實的記錄形式,比較屬於透過外國人視角看台灣,而這部片的確引起熱烈的迴響,不過影片所上傳的時間已是 2014 年,也就是五年前的代表作。時至今日,從 2016 年開始,隨著平台上外籍創作者迅速崛起,政府官方若是也更積極、規模化與台灣外籍創作者互動、合作也許能激出更多火花。

台灣創作者的助力:加上各國字幕

得利於 YouTube 「社群協力翻譯」功能觀眾協助提供原文和翻譯字幕,我們已經看到不少外國頻道的影片中提供中文字幕,許多創作者觀察後台流量來源地區時,也許可以根據本國以外的地區加上其他主要收視來源的語言。舉例來說,前陣子爆紅的《還願》,可看到海外的玩家在實況影片中新增了中文字幕,如此一來台灣觀眾就能從推薦影片上續看這些來自海外的影片,順勢也讓頻道影片帶來更多的觀看次數。

YouTube 截圖 日本實況主體驗還願遊戲時提供中文、日文兩種字幕

同樣的,對台灣本地的創作在特定的影片內容,可以試著提供不同語言的字幕吸引海外觀眾觀看,也許就能拉進更多的外國觀眾,進而提高影片觀看次數,更能發揮文化傳遞的角色。舉例來說,以吃播為主的台玩創作者千千進食中,在影片中就提供中、英、日、韓文四種字幕選擇。

千千與日本知名吃播 YouTuber 木下佑香合作拍片,在頻道中提供中、英、日、韓四種字幕

國際

YouTube 給行銷人的年度三大平台趨勢

YouTube 趨勢分析師在官方發表文章,點出YouTube 平台上年度三大趨勢,讓我們一起來看看 YouTube 最新的洞察,也許可以給品牌企業在行銷操作上更順應潮流。

首先,團隊觀察到直播的熱潮正持續攀升,直播雖然不是新功能了,然而根據 YouTube 官方資料顯示,近兩年來直播影片的熱度快速攀升,目前平台上最熱門前一百部直播影片,有六十部是發生在2017-2018 年。2018 年 2 月,SpaceX Falcon Heavy 發射直播在 YouTube 上獲得了超過 230 萬的觀看次數,英國哈利王子和演員梅根馬克爾舉行皇室婚禮的直播也成為 YouTube 史上前十熱門的直播影片。

回歸品牌企業,當然沒有火箭發射也沒有皇室婚禮,但是還是可以透過直播與用戶之間產生更緊密的互動,以任天堂為例,透過直播串流直接與玩家互動,提供新聞和產品更新,某部分取代了遊戲論壇上制式化的企業主題演講,他們的直播影片甚至進入了前 100 名熱門 YouTube 直播排行榜。

再者,第二大趨勢是在地內容走向全球化 ,目前許多品牌主在廣告內容多數會根據全球各地播放不同版本,但隨著網路時代讓世界變得更小,結果可能和預期中不太一樣了!在地 YouTube 內容也可以走向全球化。當然,行銷和文化的關係密不可分性,但從 YouTube上的趨勢顯示,觀眾比想像的更國際化:原始版本的創作影片還是更能引起在地觀眾的興趣。

以 LG 廣告為例,在韓國男團代言的原版比起英文配音者更能引發全球粉絲的關注,而另外一個案例是美國饒舌歌手創作歌曲 This Is America,其中雖然環繞在特定美國文化現象,但是引發全球創作者如法炮製,其中最熱門的改版是來自西非奈及利亞的創作,"This Is Nigeria‘’ 獲得 1600 萬的觀看次數。在地內容推向全球化,也許是品牌主們在今年可以作為挑戰的目標。

接著,第三大趨勢-傳統藝人和新媒體新星的界線越來越模糊,這點相信不論是在國內外,觀眾都非常有感,電視圈出身的名人開始經營頻道,而 YouTuber 也與傳統藝人之間有了更多互動。

當名人不只出沒在電視節目、廣告代言,而是開始經營自媒體,為他們粉絲帶來特定內容時,品牌主該如何跳脫傳統廣告思維與這些名人頻道合作,是今年值得思考的下一步。

「Fenty Beauty By Rihanna 」頻道中,可看到 Rihanna 為自創化妝品品牌 Fenty Beauty 打造一系列化妝課,是藝人創業結合影片行銷的代表案例。

YouTube 推出 AR 濾鏡,讓你不用化妝就上鏡!

在 YouTube 最新版本中,YouTube 限時動態透過 ARCore Augmented Faces API,能夠加入眼鏡、面具、帽子…等等的效果,所呈現出來的影像相當逼真。

濾鏡在 IG、Snapchat 上早已蔚為風潮,而在 YouTube 上也終於出現,作為 AI 技術強大的Google 也不遑多讓, Google AI 研究工程師在部落格中提到,這項新功能還能夠讓用戶不必化妝就達到完妝的效果。其成果可能比市面上看到的濾鏡軟體還要強大。

未來創作者們也許可以透過這項功能呈現更多有別於影片的創意內容,創造更多話題。

推薦頻道:生活挑戰、實驗類型 HOOK

先前在 YouTube 媒體聚會的「社會新鮮人」創業家單元,HOOK 是新鮮人代表講者之一,儘管畢業前就開始經營頻道,HOOK 強調在畢業後仍策略性的選擇以兼職方式嘗試,待累積一定資金後再全職投入。

看好實驗型頻道在台灣仍有發揮空間,HOOK 決定以此出發,於 2018 年開始經營自己的頻道,分享充滿創意的冷門實驗與挑戰的影片,其中《理組的浪漫!自製咖啡機!【讓學妹不再去洗澡】 | HOOK》展現出他如何運用唾手可得的東西進行實驗,讓實驗主題能貼近觀眾的生活。

目前訂閱人數已來到 7.5 萬人,總觀看次數超過 300 萬次,對於實驗型創作者有興趣的讀者可以前往訂閱他的頻道。

