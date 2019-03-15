你知道「精子卵子是怎麼結合的嗎？」大部分教科書教你的並不是事實

你知道，精子卵子是怎麼結合的嗎？

大部分的教科書都是這樣教你的：成千上萬的精子，會拼死拼活的游向卵子，而第一個達陣的那個幸運兒（也就是你），會穿刺卵子的外殼，成為唯一的贏家。

那一刻，對你來說可是史詩級的瞬間。畢竟這可能是你此生，最接近人生贏家的時刻了。

遺憾的是，這並不是事實。精卵結合的「浪漫史」，只是人類將自己的刻板印象介入科學後的結果。

精子的製作過程總是充滿神聖性。古諺有言：「一滴精十滴血」，甚至有不少人認為精液攜帶了生命的火種，是人體中最珍貴的體液。

Bruce Alberts等人所寫的《細胞分子生物學》是這樣說的：「在女性將近四十年具有生育力的時間中，只會釋放出四五百顆卵子。至於為什麼製造這麼多卵子卻只是讓這些卵在卵巢中死去，仍是一個謎。」無奈的是，以負面用詞來描述卵子的形象，其實並不少見。

卵子的生產被描述成「一個浪費的過程」，精子的製造卻被視為「一個偉大的工程」。Arthur J. Vander 在書中便以史詩般的口吻來敘述精子的生產：「或許精子生成最令人驚訝的特質就是精子的數量：一個正常男性一天可製造好幾億的精子⋯⋯」

生物學教科書《Human Anatomy and Physiology》中，以激情的口吻讚嘆：「在一個成人男性體內，這些身體結構每天生產數百萬的精細胞......這麼龐大的工程究竟是如何完成？」

我們總深信自然科學是中立而客觀的，因為它可以被反覆驗證。然而上面的例子卻顯示了：自然科學也是人類社會的產物，便也無可避免的被社會的偏見左右。

精卵結合的故事，跟霸道總裁愛上我沒什麼兩樣

我們再看看另一個例子：精卵結合的故事。

在原本的許多教科書裡，卵子的形象總是龐大而被動的，它緩慢地「被運送」，且依賴著精子的救援：「卵子一但從卵巢中被釋放出來，在數小時內若得不到精子的『解救』便會死亡。」

這個說法，是不是很像王子拯救公主的無聊故事？

反觀精子，他們被描寫成活力十足、具冒險家精神的英勇騎士。他們有任務在身，必須「穿越女性的生殖管遠征卵巢」。途中有的小夥伴會因精疲力竭而身亡，而最終的「勝利者」必定是最強大而優秀的，他們將會在「穿透」進入卵子的瞬間，在卵子身上插上一個勝利旗幟、贏得卵子這個「戰利品」。

這樣的描寫的確讓人們更輕易地了解精卵結合的生殖過程，然而這些措辭也複製了「男主動／女被動」、「男強／女弱」以及「女性是男性的獎品」等種種性別刻板印象，這些想像不但會帶給學習者偏頗的性別印象，更有可能成為人們拿來合理化既有性別角色與性別分配的「依據」。

而你可能不知道的是，近二十年來陸續有新的研究，顯示精卵結合的腳本其實與我們既有的性別想象非常不同。

精子不是「穿刺」卵子，而是「被卵子抓過來」

一般認為卵子的外層是一道難以穿破的障礙。而精子作為「勇氣擔當」，便要先有幾個勇敢的小兄弟打頭陣去送人頭，負責挖掘或是穿透卵子。然而約翰霍普金斯大學的一項研究發現：精子最強的移動傾向，其實是讓自己「逃離」卵子。

也就是，精卵的結合並非靠精子主動的奔向、穿透卵子，而是靠卵子表面的「黏著分子」，而整個結合的過程則更像是卵子將想逃跑的精子緊緊捉牢，一步步讓精子的頭平貼卵子表面，來協助精子以正確的方向進入卵子。

就算很多實驗室有類似發現，但當研究人員要落筆寫這個精卵結合的故事時，大多還是採取「精子主動、卵子被動」的觀點，例如有些研究者依然以「精子接受器」來稱呼ZP3這個黏著分子，安排給卵子被動、等待的角色。研究者將精子比喻為鑰匙，而卵子比喻為鎖——儘管卵子上的ZP3比起精子，更像是「鑰匙串」般的聚合體，研究者依然選擇將ZP3稱為接受器，而對於更像是接受器的精子，他則創造一個新的名詞：「卵子連結蛋白質」。

好，就算有些研究者願意承認卵子的主動性，但他們卻將卵子形容得像危險的侵略者。他們心中的畫面大概是這樣的：「一顆邪惡的卵子，宛如一隻張牙舞爪的蜘蛛，利用黏滯的外表來『捕捉、束縛』精子。」

卵子好不容易擺脫了被動、依賴的圖像，卻又被另一種女性刻板印象纏身：女人是危險又具侵略性的威脅。當女人不容易，當一顆女人的卵子也同樣不容易。

延伸閱讀：翻轉性別意識形態：你能中性地描述卵子或月經嗎？

參考資料：《科技渴望性別》，台灣科技與社會網絡計畫群，2004。

本文經女性主義有事嗎授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航