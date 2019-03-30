所謂的「物理治療」就只是按摩、放鬆嗎？

文：好痛痛、王元慶物理治療師

在這個大放鬆時代，你很容易就買到按摩球、滾筒、震動槍等工具來放鬆肌肉、筋膜。有些人會誤以為有辦法把緊繃的肌肉放鬆，就和許多物理治療師一樣了，真的是這樣嗎？

確實物理治療師是肌肉骨骼問題的專家，但是肌肉過度緊繃需要放鬆，只是所有肌肉骨骼問題中一小部分而已。好痛痛邀請物理治療師寫這篇文章，並不是要讓網友們知道物理治療有哪些種類、有多博大精深，而是要告訴大家一件非常重要的事：在做各種處理之前，包括放鬆，必須要知道為何這麼做，以及問題的源頭是什麼？

評估的重要性

所有的自費物理治療師在做任何的處理、治療之前，都必須先仔細評估。評估的意思是尋找疼痛、緊繃、動作卡住、身體不適等問題的根源。

但是並不是身體所有的疼痛都來自肌肉骨骼，例如心臟的問題可能在左肩產生疼痛、腎臟結石產生的疼痛可能發生在上腰椎的區域。如果你把剛才的心臟問題與腎結石當成一般的肩膀痛或是下背痛，只是對不舒服的區域去做放鬆止痛，很有可能會延誤治療的黃金時期，然後大家就不開心了！因此，判斷疼痛的來源，便是醫師和物理治療師們在評估檢查時（註），極為重要的工作之一。

註釋：健保的狀況下會有醫師先做診斷的工作，有些情況下醫生診斷後，物理治療師還會再做一些評估。每個單位會不太一樣，請網友們看病時尊重他們的分工流程。

尋找問題源頭，比放鬆更重要

物理治療師的任務是要幫助病患找到問題的根源，並且解決根源和問題。所以「Do the right thing」和「Do things right」是非常重要的。打個比方，小明每天揍小華肚子一拳，小華痛得跑去看醫生，醫生說你肚子挫傷，做點簡單的治療過陣子就會好了。物理治療師說你這個肚子目前不太穩，我們來練個核心肌群。但是不管怎麼治療，只要一到隔天小明又揍了小華一拳，小華又肚子痛了。因為小明才是問題的根源。

讓我們來舉一個實際的例子：你能夠站著往前彎摸到腳趾頭嗎？很多人是做不到這件事的，同時會感覺大腿後側或是小腿非常緊繃。所以你直覺認為只要把大腿和小腿後側放鬆、增加柔軟度就行了？

那你有沒有試過坐著雙腳伸直，然後再往前摸腳趾？很多人這時候就摸得到了，那當初說好的肌肉緊繃怎麼坐著就不緊了？沒道理呀。

很多時候這種情況是因為你站著的時候髖關節會承受體重，但是因為髖關節的控制能力不好，所以你的大腦為了安全，抑制了你前彎的能力。而坐著的時候就比較沒這個問題。所以你需要的是動作控制的訓練，而不是放鬆肌肉，你的大腿小腿後側的肌肉其實沒問題。

Photo Credit：好痛痛

「可是我坐著也摸不到腳指頭，所以那就是大腿後側肌肉問題囉？」

No~No~你試試看躺著的時候雙腳伸直，把其中一隻腿直直往上抬，如果他能夠從地板往上抬超過70度，那基本上問題不在腿上面。我們會開始往腰部去做檢查。

「所以我如果抬不到70度就可以去放鬆腿囉？」

是有那麼想被放鬆嗎？還是只是想被按摩爽一下？假如你抬不到70度，我會請你的手抬起來並且讓他出力，然後你的腿可能就抬高了。這不是魔術，這是透過一個方法來啟動你的核心肌群，所以你可能是核心肌群不夠力才導致身體難以彎曲。

要注意的是，這邊是想讓你知道一種現象其實有百種可能性存在，所以把評估這件事情簡化很多來表達，真正做起來是相當複雜的，絕對不是很單純的看到OO就去做XX即可。不然可能沒效，或者效果很短暫。

然而就算真的是肌肉緊繃的問題，我以前也和好痛痛一起寫過緊繃有兩種可能性的文章，其中一種是過度收縮而造成的緊繃與疼痛；另一種是因為無力或姿勢問題，長期被拉長而導致的緊繃。後者是無法靠放鬆、按摩、震動槍來解決的。你需要靠姿勢矯正、動作矯正、肌肉訓練、神經肌肉再教育等方式，來改善問題。

當你覺得某個地方肌肉緊繃、酸痛時，當然不需要第一時間就找醫生或物理治療師，其實先自己放鬆看看也不錯。可是當你每天照三餐按摩放鬆，背部都快是按摩球的形狀了，還是反覆不舒服，那我會誠心建議你找一位動作專長的物理治療師，幫你看看到底發生什麼事了。每個治療師檢查或是評估的切入觀點，可能各有不同，但一定都有邏輯性的思考流程。好好地跟著治療師們的評估，一起瞭解自己的身體狀況，或許你會發現原來一些不經意的小細節，可以對身體有那麼大的影響。讓物理治療師來幫助你，得到有品質的運動與生活。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航