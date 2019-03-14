蘋果即將與 HBO 合作推出影音串流服務？

作者：Sean

距離蘋果（Apple）將在台灣時間3月26日凌晨一點要發表的「It's Show Time」活動剩下不到兩周的時間。根據彭博社報導（Bloomberg）報導，蘋果正在試圖與 HBO、Showtime 和 Starz 達成付費電視內容的合作。除了讓使用者觀看蘋果自製的影集外，與第三方合作夥伴洽談，也可以讓自己的媒體庫更為豐富。

蘋果為了推出自家串流服務注入了大筆資金，並與許多大公司簽訂合作，但目前看來蘋果不因此而滿足。根據報導，這三家美國知名電視網正在與蘋果針對用戶體驗與行銷進行研商，有可能在本周五之前就達成協議。此外，他們共同的敵人Netflix已厭倦了蘋果的訂閱條款，拒絕與蘋果建立任何的關係。

其實蘋果與HBO就曾於2015年合作推出全平台移動應用程式HBO Now（僅在美國地區），可存取HBO所播放的最新影集、好萊塢電影、紀錄片或運動賽事等，月費為14.99美金（約台幣465元），但截至2018年為止，HBO Now 在美國的訂閱量僅僅只有500 萬用戶。在兩個禮拜過後的「It's Show Time」要發表什麼樣的合作？使用者應該都很期待！

就大眾所知，「It's Show Time」發表的內容已有許多流言傳出，包括了一直被提到的訂閱影片串流服務、雜誌訂閱服務、Apple News服務、新的iPad 、iPad Mini、AirPods 2、AirPower 甚至是iPod Touch 7…等等。但以蘋果往年的案例來看，即使有這麼多謠言在發表會前流出；蘋果仍會統一在發表會上一一發表，而最確定的就是這些傳言不會完全成真。

核稿編輯：李柏鋒