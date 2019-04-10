鼓勵農青科學化生產，影響農村發展深遠的「四健會」

四健會英文名稱是4-H Club，主要精神在4個H，即培育健全的Health（身）、Heart（心）、Hands（手）、Head（腦）。四健會起源於20世紀初期的美國，因當時農業教育與實際農村生活脫節，加上工業化及都市化影響，青年人遠離農村現象嚴重，對農業發展影響甚鉅。美國農民團體及專家提倡培育農青運用科學知識，改進生產技術，促使年輕人投注農業發展，四健會逐漸成形。之後，四健會經國會立法成為美國農業推廣要角，先推行至英國及北歐各國，又於二戰後遍及日本、韓國、台灣、菲律賓、泰國、馬來西亞等國。

39年9月至41年1月間，中國農村復興聯合委員會（以下簡稱農復會）邀請美國鄉村社會學家安德生（W. A. Anderson）博士來台研究，其《台灣之農會》提及台灣農村應號召組織農村青年，使其瞭解農業價值與科學化農業之發展，並以日本四健會成功之例，建議引進四健會以改善台灣農村生活。農復會主委蔣夢麟旋即聘請美國農村青年專家白仁德（A. J. Brundage）（圖1）來台籌辦四健會。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：白仁德先生在台推展四健會活動

白仁德抵台後，實地調查各省立農校與各地鄉鎮農會、農家，發現農家年收入不足75美元，且高達97%未婚農村青年（13-23歲）失學在家，亦即台灣農村約有50萬男青年與49萬女青年不在學，而各級農校學生合計僅約1萬3千餘人。大多數農青們無法接受教育，也缺乏參加組織及社交活動的經驗，農村就業機會更是稀少。因此，四健會籌設之初即與台灣省政府農林廳及教育廳合作，分別組織學校型四健會與鄉村型四健會。

學校型四健會於41年10月14日在嘉義農校成立後，續於宜蘭農校、桃園農校、台中農校、中壢農校、后里農校、民雄農校等7校相繼開辦，作為示範學校。鄉村型四健會自42年2月起，選定嘉義縣大林鎮、台中縣霧峰鄉、桃園縣新屋鄉、宜蘭縣頭城鎮為示範鄉鎮開辦，並設置四健會督導員及辦公室。隨著四健會在全台各地推展，乃於50年成立中華民國四健會協會，至56年已有三百個鄉鎮辦理四健會，深入各地的農、漁村。

四健會主要目的在訓練農村青年運用科學方法增加生產，導入農業知識與技能，強調要在工作中進行記錄以強化學習。此外，農青加入四健會必須取得家長同意，以便日後農青選擇種稻、種菜栽植蘭花、養魚、養豬、養鴿（圖2）、養火雞等作業組時，家長願意提供資源協助。四健會的作業組除農牧外，還包括食品加工、烹飪、縫紉、日用工藝及其他農村副業等，會員可選擇有興趣項目，共同組成作業組。總之，四健會鼓勵農青勇於嘗試新畜種、新作物及新技術來經營農村生活。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：台中農校四健會養鴿組師生會員放飛鴿子

以新畜種引進而言，大白兔飼養與四健會密不可分。41年10月桃園農校成立台灣第一個四健會，計有17個作業組，即有養兔作業組（圖3）。由於兔子容易飼養，皮毛可供利用，肉又可食，引進台灣後即掀起一波風潮。不久之後，燉紅燒兔肉、三杯兔、烤兔肉、洋菇兔肝等菜名也出現在餐廳菜單，豐富台灣的飲食文化。至於新作物的栽植，可舉洋蔥為例。光復初期，洋蔥是由進口供應，造成外匯流失。40年，台北農改場自美國引進適合品種，原擬由嘉義縣農民栽植，然農民不敢貿然種植，轉由朴子鎮四健會接手栽植，因收穫豐碩、且獲利甚高，引起農民栽植興趣，洋蔥栽植乃由嘉義縣擴展至台南、屏東、台東等縣。

今日台灣著名的洋蔥產地——屏東縣枋山、車城、恆春等鄉，即奠基於此，洋蔥也就成為我們日常料理的主要食材之一。新技術方面，在鼓吹農業增產的40年代，四健會會員運用鹹水選種、早期深耕、疏播、全層施肥、防治病蟲害等科學方法栽植稻作，農穫可增長1.2倍，經《豐年》雜誌大幅報導後，新技術迅速普及。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：省立桃園農校四健會養兔組飼養的大白兔

四健會對農業有所貢獻外，也開設音樂隊、農機維修等課程，以因應現代化的農村生活。另外，農青也因參加其所舉辦的國際交換、國內交換與四健露營（圖4）等多元的團體活動得以拓展視野。在國際交換活動中，以46年在台展開的「國際農村青年交流計畫」（IFYE計畫）最負盛名。參與計畫的各國農青，以「草根大使」（Grass Roots Ambassador）之名而廣為人知。首位代表中華民國的草根大使李幸小姐，於46年夏季以四健會指導員的身分赴美進行為期7個月的交流活動；同時，美國杭蓀（Patricia R. Hensen）小姐則抵台進行4個半月的農家生活體驗。

此後，每年草根大使來台，我國優秀農青亦到其他國家進行國際交流，成為四健會年度重要工作之一。該項交流計畫不僅將台灣農業及農家生活的真實樣貌傳播出去，也拓展我國農青的眼界。例如，44年赴美歸來的林啟正提及，美國土地並不見得優於台灣，耕作技術也不見得進步，主要採農機耕作及粗放的大農經營模式；但美國農民研究態度與獨立進取精神值得仿效。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖4：四健會於台北金山舉辦的露營活動

四健會至今仍是一個與時俱進且活力十足的組織，並持續為台灣農業及農青付出心力。60餘年來，四健會為台灣農村發展帶來深遠的影響。若想進一步瞭解，歡迎利用國家檔案資訊網查詢相關檔案，發掘四健會諸多貢獻。

參考資料

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航