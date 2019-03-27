紀念國父誕辰百年，見證我國憲政發展的陽明山「中山樓」

民國（以下同）54年，中共如火如荼展開文化大革命，政府為推動中華文化復興運動，同時紀念國父孫中山先生百年誕辰，決定在陽明山興建中山樓，並以著名建築師修澤蘭設計的中國古典式建築風格為基礎。

同年10月4日起，國軍退除役官兵輔導委員會榮民工程處（以下簡稱榮工處）承攬建築工程，按照設計藍圖，取材台灣各地，根據合約必須在指定期限內完工，因此動員千餘名員工日以繼夜趕工（圖1），即使雨天也照常作業。中山樓建築基地位於地質不穩的硫磺坑上，當時，尚無在硫磺坑上打造建築物的前例，加上地熱逼人、空氣惡劣，以及土質軟硬交雜，更添增工程的難度。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：中山樓建築工程

55年11月6日，榮工處克服種種障礙，中山樓建築工程竣工，其工程效率之高，締造台灣建築工程工期最短的空前紀錄。中山樓是紀念國父誕辰百年而建造，在入口牌樓鐫刻孫中山先生墨蹟「大道之行」，內部設計皆以百為數，如樓內階梯為100階，左右扶手頂上的大理石壽桃各100顆，足見其設計巧思。

同年11月12日，璀璨瑰瑋的中山樓舉行隆重的落成典禮，並且紀念國父一百晉一誕辰（圖2）。翌日，中山樓開放參觀，蜂擁而至的民眾把陽明山擠得水洩不通。在此之後，每當中山樓對外開放參觀，各地民眾爭相前往目睹中山樓的風采（圖3），更曾創一日5萬人次參觀人潮。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：國父誕辰紀念暨中山樓落成典禮

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：民眾爭相參觀中山樓

中山樓啟用後，成為台灣美麗與進步的象徵，許多新聞媒體、報章紛紛報導這座秀麗建築圖像。中山樓也成為接待中外貴賓的處所，許多國際人士訪華亦在此留影紀錄，其間也有多項國內外重要會議在中山樓召開。

61年2月，第1屆國民大會第5次會議移至中山樓舉行，計有1,203名國民大會代表和許多工作人員穿梭其中，呈現忙碌的景象。自此之後，中山樓成為國民大會專屬議場（圖4），更是總統公民直選前的選舉處所。國民大會每年至少召開1次會議，每次會議期間約2至3個月，並肩負我國憲法修改工作，因此，中山樓成為見證我國憲政發展的重要場域。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖4：第一屆國民大會第六次會議

至89年，國民大會虛級化，不再定期召開會議，中山樓常態性功能頓時消失。94年，國民大會走入歷史，台北市政府隨即將這座充滿山中傳奇的歷史性建築物，劃為市定古蹟。近年來，中山樓轉型與活化，提供民間租用，也開放一般民眾預約參觀。

翻閱國家檔案，走進中山樓，領略中國建築藝術極致之美，當年元首接見外賓、國內外會議、國民大會修憲，以及各類慶典活動景象亦躍然眼前。想要瞭解更多中山樓的歷史與文化價值，歡迎透過國家檔案資訊網查詢。

參考資料

李福鐘撰文，檔案管理局編，《時代輪廓：嶄新與蛻變的歷程：國民大會修憲檔案專題選輯》(台北：檔案管理局，民97.11)。 高金明，〈陽明山中山樓策略定位之研究〉，(新北市：台北大學公共行政暨政策學系碩士論文，民97.01)。 黃俊銘、簡佑丞撰，《引領為榮：台灣產業經濟檔案數位典藏專題選輯：榮民工程股份有限公司》(新北市：檔案管理局，民102.12)。

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航