當年沒被移送的「自白」曝光，羈押近19年的「死囚」謝志宏案可能再審

（中央社）犯下台南歸仁雙屍命案的謝志宏死刑定讞，已被羈押近19年，台南高分院今（14）日裁定再審。冤獄平反協會對台南高分院表示敬意，並呼籲儘速釋放謝志宏。

台南市歸仁區民國89年6月發生雙屍命案，謝志宏被逮，判決死刑定讞，一直被羈押在台南看守所，迄今已19年。謝志宏案多年來受到人權團體的關注，台灣冤獄平反協會曾赴最高檢察署聲請提起「非常上訴」。

案發經過：民國89年6月23日晚上11時許，被告郭俊偉與謝志宏相約於郭俊偉家喝酒，隨後外出騎車兜風。於24日凌晨2時看見被害人於路旁便利商店外，郭俊偉上前搭訕邀出遊，拿出蝴蝶刀脅迫將被害人帶回屋內強制性交後，以蝴蝶刀殺害被害人，一名張姓老農因目睹殺害過程，也遭滅口。 本案歷經7次更審，但歷審均判處謝志宏與同案被告郭俊偉死刑，謝志宏於民國100年死刑判決確定。

台南高分檢去年9月以檢察官發現全案還有新事實、新證據，認定謝志宏應受無罪判決，聲請再審。台南高分院認定本案可以合理相信有足以使謝志宏受無罪或較有利判決的可能性，裁定再審，並停止刑罰的執行。

冤獄平反協會：謝志宏被「不正訊問」，是典型冤案

冤獄平反協會獲悉後指出，對於台南高分院秉持不讓無辜的人遭判有罪的使命，重啟謝志宏案審判程序，深表敬意。

冤獄平反協會表示，本案新證據中，檢察官所調查發現的謝志宏「行蹤交代稿」顯示了謝志宏所牽涉的不正訊問的問題。而新的現場鑑定報告與刀器刀傷分析則涉及到瑕疵科學證據造成疑案冤案的問題。「不正訊問」、「瑕疵科學證據」正是典型的冤案成因。

對於檢察官於再審聲請過程所展現「祈使無冤」的堅定決心，冤獄平反協會深表肯定。面對冤案，檢辯責無旁貸，期許未來「合作」取代「對抗」，讓苦坐冤獄的無辜被告儘早獲得平反。

冤獄平反協會表示，謝志宏自89年6月28日收押入台南看守所，已失去自由近19年，考量法院已裁定開始再審並停止執行，檢察官也認同本案有疑，如繼續關押謝志宏，顯然有違正義，呼籲應儘速釋放謝志宏。

新證據曝光，謝志宏關鍵自白19年前未經移送

《蘋果日報》報導，事隔多年，高等檢察署台南檢察分署綜合新、舊證據進行判斷，發現謝志宏被捕時，第一時間書寫的3頁A4「行蹤交代稿」，當時附在歸仁分局「0624 專案會議」卷宗內，但未隨案移送。行蹤交代稿中，謝志宏否認殺害陳女及張姓老農，且未提及曾對陳女強制性交，並表示陳女及張姓老農都係郭俊偉1人所殺。

事後南高檢檢察官囑託宜蘭縣政府警察局鑑識科股長藍錦龍，就謝志宏、郭俊偉歷次供述與被害人陳女、張姓老農屍體傷勢、解剖報告、現場照片是否吻合等情況進行鑑定，與郭俊偉供述有不少出入，但案件審理時未及調查。

《聯合報》報導，依上述新證據及先前的證據綜合判斷，對於原確定判決認謝志宏所憑的警詢不利自白、共同正犯郭俊偉所為不利陳述的真實性及刀具無血溝設計，會影響插入人體後拔出的力道，故行凶人數不止1人的推論根據，均已生影響，足認謝有應受無罪判決或輕於原判決所認罪名的可能性。因此，高分院合議庭裁定開始再審，並停止刑罪之執行。

謝志宏心情平靜，哥哥已備好新衣等他回去

《中央社》報導，台南看首所所方人員表示，監察委員今年7月提議再審謝志宏涉及雙屍案，謝志宏得知後心情浮動，如今已平息，昨晚知道台南高分檢聲請再審時，心情平穩，把持得住，謝志宏也感謝外界的幫忙。

《聯合報》報導，謝志宏的哥哥中午得知這個好消息，表示希望這個好消息，能讓事件往好的方向走。他表示，這起案件疑點太明顯，弟弟真的沒有殺人，在監委及冤平協會等協助下，總算傳出好消息，重啟再審後，希望法官能夠好好調查。

謝志宏的哥哥說，已為弟弟準備好新的衣褲，讓弟弟替換，不知弟弟的size如何？很可能買大了，如不合身，再拿去更換好了。他說，將和律師討論，確定弟弟返家時程，再好好謝謝社會各界的關心，他也會準備好豬腳麵線，讓弟弟去霉運，返家團聚。

今天合議庭裁定准予再審，5天內可抗告，台南高分院刑事庭庭長林英志表示，俟抗告確定後，即可分案開始再審程序。若准予再審後，將以「具保」或「限制住居」等適當替代方式裁定停止羈押謝志宏。

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核稿編輯：羊正鈺