P 幣通樂天超級點數！PChome 與日本樂天簽合作協議，目標打通所有服務

作者：Mia

PChome 網路家庭今日與日本樂天 Rakuten 簽署合作協議，首波將開通 P 幣與樂天點數互相兌換，而樂天點數除了可在台日樂天市場使用，在日本還有超過 120 萬線上線下通路可以使用。另外日本樂天的商品將透過露天拍賣提供直送服務，藉此以在地化的介面與金流讓台灣消費者能便利地購買日本當地商品。

PChome 董事長詹宏志表示，這次合作讓他重溫網路時代初期的共享精神，自己一直以來都是樂天的粉絲。PChome 策略長曾薰儀提到合作細節，這次合作洽談歷時 6 個月，不止於技術方面的介接，還有兩方服務更深入的結合，去理解各項服務架構與消費者也相當重要。樂天集團亞洲區總裁高澤廣志也相當期待雙方能夠藉此合作擴大生態系。

詹宏志表示初期將以串連點數、會員、商品為目標，長期來說當然是希望全部的服務項目上都能合作。高澤廣志提到這次雙方簽訂的雖然是專屬合作合約，但未來只要認同提供更優質服務的信念，也對更多夥伴加入共創生態系抱持歡迎態度。

樂天台灣目前有樂天市場、樂天旅遊、樂天信用卡、樂天 Kobo 電子書、Rakuma 樂趣買和 Rakuten Insight 市調六項服務，在日本更是跨足網路、金融、投資，旗下還有樂天金鷹等冠名球隊。

這次整合商品充分發揮近年 PChome 投入大數據、AI 技術的成果，讓台灣消費者使用中文也能搜尋到樂天日本的商品。

第一階段其他合作還包括 PChome 網站上也會推廣樂天信用卡優惠以及在 PChome24h 銷售 Kobo 電子書閱讀器。

責任編輯：李柏鋒