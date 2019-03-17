《毒家企業》：想要在販毒產業獲得成功，別忘了認真處理人資問題

文：湯姆．溫萊特

一切進展順利。交易已經達成，毒品已可取貨，資金業已籌集。萬事俱備，只需執行交易。這個組織的領袖是高階毒販，善於從歐洲大陸向英國進口大麻和古柯鹼。他備妥了現金：厚厚的一捆舊鈔，總共30萬英鎊，約折合50萬美元。鈔票點清之後，交給了司機。他要前往比利時，先與聯絡人碰頭，然後轉交現金。

事情開始在此出錯。那一大捆整齊、耐折的鈔票頗引人注目。司機決定解開這捆錢，把紙鈔展開來瞧瞧。他大開眼界，忍不住想獻寶，便叫女友來看。後來，該組織的頭目面露疲態，在牢房裡向內政部（Home Office，英國負責安全的部門）的研究人員說明販毒計畫如何破局。他說道：「那個笨蛋把錢灑在床上，然後跟17歲的女友在床上瘋狂作愛，還拍照留念。」跟一堆錢玩自拍有點蠢，但好戲還在後頭：這位司機不但有女友，還娶了愛吃醋的老婆。在接下來的禮拜六晚上，他還沒動身出發，於是跟著老婆出城，不料巧遇喝醉酒的女友。這兩個女人狹路相逢，便鬥起嘴來，小三秀出X級（X-rated，淫穢）自拍照挑釁，搞得元配大為光火。

這位妻子發現老公偷腥，決定要給他吃點苦頭。她一怒之下，打電話通知英國邊防警察（border police），密報有人要販毒。他的老公還不知情，便帶著30萬英鎊準備前往比利，人還沒離開英國，便在多弗（Dover）港被海關官員攔截。邊防警官質問這位司機，問他為何帶這麼多錢，結果司機心防瓦解，坦承一切。他的老闆嘆道：「這個傻瓜崩潰了。」該組織被破獲，交易也告吹。司機愛嫉妒的妻子更在傷口上灑鹽〔她每星期要花2500英鎊（4000美元）買古柯鹼吸食〕，幾個月後跑去找這個販毒組織領袖，詢問她的丈夫是否可以復職。

提到販毒，總讓人幻想毒梟是冷酷無情且極為專業。冷血殺手、機敏毒販和後勤專家聯手，把警察騙得團團轉。販毒偶爾確實如此。然而，搞這行的人也非常無能。即使初入門的毒販也能領取高薪〔在英國各地運送古柯鹼的司機每天可賺800英鎊（1300美元）〕，但是運毒的人通常是「笨蛋」和「傻瓜」，在此套用那位倒楣毒梟所用的英語俚語。內政部研究人員指出，毒販會垮台，經常是因為笨拙無能。他們發現，毒販及其同夥過著「肥皂劇的生活」（soap-opera lifestyle），因此往往會被警方逮捕。

毒品產業利潤甚高，人員素質卻極為低落，這種落差是任何毒品卡特爾（按：Cartel，即為壟斷利益集團，也稱壟斷聯盟、企業聯合、同業聯盟）都得處裡的棘手問題：這個產業的人力資源不足。管理大師總愛老調重彈，說企業最寶貴的資產就是員工。在販毒這一行，確實是如此。卡特爾面臨兩個關鍵問題。首先，販毒必須祕密進行，不能打廣告找人，必須私下招聘人手，而且要找到完全信賴的手下。然而，販毒集團的員工流動率非常高，人員問題更為棘手。在墨西哥等過境國，販毒總是牽扯極端暴力，卡特爾成員的死亡率非常高，經常得找人替補死掉的人手。在北美和西歐等國，消費者很富有，而毒販的死亡率低得多，但這些地區的警務系統更好，因此販毒集團的成員經常被捕入獄。一名英國毒販估計，他讓古柯鹼「騾子」從加勒比海搭機飛往英國，有四分之一的走私者會闖關失敗。每次有人被逮捕或死亡，就得再跑一輪繁瑣的招聘和審查新手的程序。

第二大人力資源的問題在於，卡特爾必須管理自己與員工、供應商和顧客之間的關係，無法用簡單的方法來執行合約。普通公司若發現員工偷竊物品或供應商不依約供貨，可告上法院求償。如果走私者黑吃黑吞錢，或者進口商沒按規定交付毒品，卡特爾不能一狀告到法院。犯罪組織只能訴諸暴力來執行合約；因此，毒品卡特爾要站穩腳步，首先得有能力恐嚇和殺人。然而，使用暴力代價高昂，也不利於販毒生意。

這兩道難題（一是如何僱用成員，二是如何確保手下聽命行事）令毒品卡特爾的人力資源經理頭痛不已。販毒集團的手下職能低落、難以掌控且不斷耗損，而且這些毒販愚蠢至極又經常搞砸事情，要經營複雜的販毒業務絕非易事。販毒最成功的卡特爾，就是那些最認真處理人資的組織。

相關書摘 ►《毒家企業》：比政客更受人愛戴的大毒梟「矮子古茲曼」

書籍介紹

《毒家企業：從創造品牌價值到優化客戶服務，毒梟如何經營販毒集團？》，寶鼎出版

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作者：湯姆．溫萊特

譯者：吳煒聲

川普在美墨邊境築牆，販毒集團為何竊竊自喜？在墨西哥，傍晚5點45分為什麼不要出門？幫派成員從頭到腳刺青，竟然是為了預防員工跳槽？一個地盤不夠就來兩個，毒梟也搞連鎖加盟？線上販毒比線下交易更有品質保障，顧客評價機制還能優化客服？

隨著電視影集《絕命毒師》與《毒梟》風靡全球，毒品產業、錯綜複雜的販毒組織、毒梟大起大落的故事莫不引人好奇，討論度始終不減。當前毒品問題嚴重，官方投入大量金錢與人力想遏止毒品氾濫和伴隨而來的犯罪活動，雖然時有捷報但仍無法根除危害，問題出在哪兒？如果將販毒活動視為一種經濟現象，並據以調整反毒政策呢？經濟學家若能扮演警察，情況會是如何？

重量級媒體「經濟學人」商業線記者湯姆・溫萊特奉命深入拉丁美洲，採訪報導全球最奇特又野蠻的販毒產業，過程爾虞我詐、驚心動魄。他愈是探討毒品背後的故事，愈是發現——販毒集團和組織嚴謹的跨國企業差不了多少！組織犯罪集團不斷汲取大型公司的策略和手段，從創造品牌價值到微調客戶服務，無一不包。

Photo Credit：寶鼎出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航