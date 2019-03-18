孔子學院沒有孔子，只剩一群追隨「無道之君」的讀書人

文：方聲

如果遍佈全球的孔子書院裡沒有孔子——當然，不是指裡頭沒有孔子畫像，而是指不講孔子本身具獨立思考與批判當政者的言論與思想，那你還會想進這個藉孔子之名，向全球輸出所謂軟實力的國家嗎？

記得孔子語重心長的「危邦不入亂邦不居」嗎？我不算是老派的讀書人，老派的讀書人可真的會把孔子的為人當榜樣，把他的叮嚀牢記在心，那麼，總不可能不顧當前中國執政者有如孔子斥責的「無道之君」，即使這個國家主政的政黨，在批孔揚秦的政治鬥爭後，努力辦各種儒學研究單位與研討會，就想讓這種能使「公民成為順民」的復興國學運動蓬勃活躍。

但在這風潮下，中國共產黨可從沒變更過其如封建皇權那般的專政獨裁本質，其革命政黨壟斷國家權力正當性的意識型態，猶如皇權奉天行運，強迫全民不得有二心的信黨愛黨，結果便是聽不進要這政黨節制自我權力的諫言，也受不了自我反省的面對歷史真相的教訓，以致於陷入全面遮掩諸如大躍進時人為饑荒、或文革無辜被鬥爭株連、或天安門六四屠殺人數等歷史真相。

如此不敢面對自身歷史的恐慌症，豈不是如同昔日朝皇權立下「謗上」者廷杖、流放、貶謫乃至賜死之罪刑嗎？難怪去年底竟恐慌到禁播全民正熱衷的宮廷劇，為的還不是怕觀眾一不小心借古論今，或藉古鑑今。

若當今真的有所謂的老派讀書人，真信了孔孟之學為成人也是成仁之學，這種人絕不可能欣欣然競奔今日專政皇權在握的中國，抽離現實大談「以道輔君」而非「以道殉君」的孔孟之學。然而，此地自詡為延續中華文化與道統的讀書人，似乎可以不管中國統治者仍用著延續傳統帝王的統御治術，不顧光鮮宏壯硬體建設背後的黯黑與不公，興沖沖，急忙忙樂孜孜的接受各種以「儒學研討會主辦單位」為名的招待，登長城、遊三峽、大啖孔府宴、觀八佾舞。

這些人，在研討會貴賓席尊大頭銜名牌後坐定時，文字學者會不會提簡體漢字啥時要廢除？儒學研究者敢不敢問如果孔子在世，是否會如異議份子或維權人士流亡海外？更別說那「予豈好辯哉」的孟蚵，如果發出微信言論，是否會被屏蔽、被合諧、甚或乾脆就成了當代因言賈禍的劉曉波。

我不是什麼老派讀書人，更沒引人關注的職位或頭銜，不會被甚麼「惠台政策」拉攏進中國。

或許是這樣也好，我不用因為學了墨子而思考當今中國的左派工運，不用因嚮往莊子逍遙而擔心全民信評監管的「無所逃於天地之間」不自由，也因此，我才會為那些在台灣皓首窮經兼熱愛中華文化的學者、教師、與讀書人著急，他們若真明白孔子書院裡其實沒有孔子，能不能為自己找到不進這個危邦亂邦的理由？

還是，這些傳承中國舊學與中華道統的讀書人，一聽到要一起建設「新時代中國特色的社會主義」，所有講風骨講氣節的老派讀書人，便會把所有舊國學的菁華與糟粕，全奉獻給偉大的祖國？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航