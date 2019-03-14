【國際影展紀事】邁向70週年慶之前，柏林影展主競賽精選特輯

文：Stephanie Su

每年2月的柏林影展一向是影迷殷切期盼的重點活動。綜觀今年主競賽單元，雖未有驚為天人的劃時代鉅作，但作者式的野心比比皆是，絕對是新銳與巨匠能大展身手的舞台。

2019年主競賽單元由茱麗葉畢諾許領軍、擔任評審團主席，率領其他評審－綜藝報出身影評Justin Chang，MoMA 電影部總策展人Rajendra Roy，《去他的第二春》、《不思議女人》導演賽巴斯蒂安．雷里奧 （Sebastián Lelio），製作許多叫好叫座的獨立製片，包括《月球漫步》、《美國甜心》等，也有在備受讚譽的Netflix迷你影集《狂想》（Maniac） 演出的英國女演員Trudie Styler，最後一位是《顛父人生》、《賣場華爾滋》女主角桑德拉．惠勒 （Sandra Hüller），總共6位電影人組成評審團。

主競賽單元中，連同非競賽片共有16部參賽影片，其中包括7位女性導演。 在兩性平權議題於各大領域擴散時日下，影展總監Dieter Kosslick也跟隨坎城與威尼斯的腳步，於影展閉幕將要卸任總監職務前，簽下「2020年達成50/50的兩性平權誓言」。可惜在首映之前，官方表示張藝謀新作《一秒鐘》因「技術問題」而緊急撤片，連同大觀單元的曾國祥最新執導作品《少年的你》，共有兩部中國影片無法順利參展。

Photo Credit：柏林影展官網

民族地域束縛的幽靈

2015台北電影節國際新導演競賽首獎《吾愛吾詩》得主新作，《同義詞》（暫譯，Synonyms）故事描述一位以色列退役官兵，為了忘卻國族包袱伴隨的政治夢魘，來到花都，冀望脫胎換骨、重新做人。他說著一口流利法語，穿上芥末黃的時髦大衣走在香榭大道上，在衣香鬢影的派對中狂舞。

手持跟拍男主身影，嘴角不斷碎念堆疊出一連串的同義詞。最令人驚奇的一幕，莫過於男主在擁有特殊性癖好的雇主要求下，於鏡頭前自捅菊花，大聲用母語說話。那達夫．拉匹（Nadav Lapid）一針見血地嘲諷國族情感，其所施加予個人的精神枷鎖是多麼堅不可破。本片最終拿下金熊獎以及主競賽單元費比西獎。

《幽靈小鎮選集》（暫譯，Ghost Town Anthology）為2014台北電影節焦點影人德尼．柯特（Denis Côté）最新作品。根據小說改編，描述魁北克一個只有215名居民的虛構小鎮，有一位年輕人無預警地開車自撞而死。家人與鎮民哀悼他的離去也感到十分不捨，此時過往死去的鎮民卻一一以活著的樣貌、如空殼一般飄盪於街道上、廢棄的倉房中，靜靜地觀看著鎮上居民。

新聞播報員報導各地的郊區小鎮接二連三出現此種異象，唯獨大都市毫無受到影響。在當地礦工業即將熄燈、人口嚴重外流的情況下，「異地」幽魂還要來佔據人們的生活空間，這讓當地的鎮長感到難以接受。灰撲撲的大雪覆蓋整個小鎮，宛如從一個巨大的雪花球中，窺視這些與世隔絕、被世界遺忘的人群。巧妙影射魁北克與周遭鄰國的處境。

細工雕琢的情感紋理

中國第六代導演王小帥最新劇情長片作品《地久天長》，講述80年代追求經濟成長的時期，一胎化政策間接戕害了兩個家庭之間的信任，一夕之間天人永隔。

泰國剪接師利．查泰米堤古（Lee Chatametikool）跳接式的特殊剪接，記憶回溯與凝視當下，故事的劇情線在不同時空下各自發展，卻能不著痕跡地水乳交融，步調平穩地訴說一個跨越30個年頭的故事，分分秒秒深化了各個場景的份量。劇中演員表現絲絲入扣，特別是飾演父母親的王景春與詠梅，最終雙雙拿下銀熊獎最佳男演員、最佳女演員。

奪下最佳導演銀熊獎的《家的形狀》（暫譯，I Was Home, But）像是個謎樣的拼圖，待人拆解。無故離家一週的少年悄然返家，家中的躁動氣氛卻非來自於惹事的少年，母親像是歇斯底里一般對著學校老師發火、在男友面前把兩個小孩趕出家門。

劇中對白最多的一場戲，是母親與一位影像創作者長篇大論他的作品與創作本質，她甚至跳脫作品本身，批判觀眾不應妄自評價任何一部沒有從頭觀看至尾的作品，同時產生對銀幕外觀眾喊話的微妙意味。劇中穿插著形同木偶的小學生，於教室中演繹莎士比亞獨白。

導演Angela Schanelec師承德國新浪潮的柏林學派，優雅明亮的攝影為這一部作品帶來不可言說的奧妙之處。《家的形狀》首映後獲得兩極化的評價，如「不可多得的作品」、或「浪費資源的垃圾」同時並存，絕對值得影迷一探究竟、親眼見證。評論之前，切記一定要把整部作品看完！

Photo Credit：柏林影展官網 《家的形狀》劇照

劇終，Happy Ending

《華達奶奶的自我回顧》（暫譯，Varda by Agnès）為非競賽影片。高齡90的華達奶奶坐在戲院台上正中央，對著台下與銀幕外的觀眾，娓娓道來怎麼樣踏入藝術創作的世界，不吝分享她對時間遊戲的想法、影像空間的思維。

包括於新浪潮高點推出的《五點到七點的克萊歐》、以及代表作紀錄作品《艾格尼撿風景》、近期的《最酷的旅伴》、講述到為楚浮、高達、與愛人雅克德米等拍攝的肖像照，安妮華達用童趣十足的口吻再次展現她過去的作品。所有眼神的交會、靈感的流瀉在她眼中如岸邊的海鷗那樣輕快迷人。一路走來始終如一，誰能抗拒這位勇於張開雙臂、擁抱未知創作領域，還留著可愛布丁頭的老奶奶？

Photo Credit：豆瓣電影

感人肺腑的《地久天長》雖未擒金熊，但能順利展演並獲頒兩項大獎，仍屬驚喜。《同義詞》力道猛烈、來勢洶洶，再次證明以色列電影值得更多關注。

來年柏林影展將屆滿70週年，兩位新任雙總監即將走馬上任：義大利策展人卡洛．夏特瑞安（Carlo Chatrian）擔任藝術總監，與德國電影協會理事長瑪莉耶特．羅森貝克（Mariette Rissenbeek）扛下行政總監之職。兩位會帶來什麼新氣象值得期待。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰