韓國人為何如此生氣？韓國偶像涉迷姦、性愛偷拍影片等「案外案」

韓國娛樂圈性醜聞越滾越大，知名韓國男團「BIGBANG」前成員李昇炫（藝名：勝利）日前遭控，他持股的夜店販毒、迷姦並提供性招待的場所，勝利因此宣布退出演藝圈。不過這起事件也扯出「案外案」，與勝利同一個聊天群組的韓國藝人也因非法拍攝且散播性愛影片、甚至有藝人酒駕也被蓋掉，疑似背後有高層撐腰，震驚全韓國。

這次事件最早開始於去年底，勝利名下夜店「Burning Sun」發生暴力事件，被毆打的客人上傳影片到YouTube，顯示有女客人遭下藥後帶到VIP室性侵，後又有報導稱有人在店內吸毒。經媒體接連披露及多次警方調查後，受波及的藝人名單越來越長，不斷有明星及經紀公司出面撇清關係，重挫韓國股市，甚至傳出背後有警政高層介入。

「勝利事件」

勝利所屬的團體「BIGBANG」在韓國是頂級明星，在亞洲及全世界也享有極高知名度，屬於韓國3大經紀公司「YG娛樂」。

作為其中一員，勝利不僅有無數粉絲，也有不少投資。先後開過咖啡店、夜店、拉麵店，而因其大量的私人投資及奢華的生活方式，被拿來與美國小說「蓋茨比」（Gatsby）相提並論，被稱作韓國的「勝茨比」。

韓國《SBS funE》2月26日報導，藝人勝利2015年12月企圖將首爾市江南地區的多家夜店當作色情招待所。被媒體公開的群組聊天記錄顯示，當時勝利要求劉姓男子找2個「做事做得好的孩子」去江南知名夜店Arena的VIP包廂，陪伴來自台灣的投資者。勝利所屬的YG娛樂和YURI控股公司均否認這則對話，但韓國警方3月10日證實對話內容為真。

性交易在南韓是非法行為，倘若勝利被定罪，可吃上3年牢飯，而警方把勝利列為嫌犯後，也沒收護照，限制出境，不過勝利全盤否認相關指控，但他已於3月11日宣布，由於此案引起的社會反應太強烈，決定永久退出演藝圈。YG娛樂也因這起醜聞，11日市值蒸發逾1164億韓元（約新台幣34億元）。

「鄭俊英事件」

在勝利事件越滾越大時，一個勝利所在的群組對話記錄將更多明星牽扯進來。

南韓媒體《YTN》指出，勝利1名友人手機送修，導致相關私密內容外流，包括已經曝光的性招待、性愛影片、韓國歌手鄭俊英分享的偷拍影片，以及其他性愛偷拍影片涉及藝人的名單，全都來自這支送修手機。

《韓聯社》報導，韓國歌手鄭俊英2015年底在聊天群組談到與多名女子發生性關係，並分享偷拍影片。2016年2月，他繼續向群組成員解說性愛過程，還發送影片為證，估計受害女性超過10人。

《蘋果日報》報導，鄭俊英以偷拍為樂，2016年因拍攝前女友身體部位被對方控告，最後卻無嫌疑全身而退，疑似有靠山。《SBS NEWS》報導，當年負責的員警不僅未沒收鄭俊英的手機，還致電到他託付還原資料的私人辨識企業，提議說「不能以機器老舊，資料無法還原為由，幫忙寫確認書嗎？」企圖湮滅證據。《SBS NEWS》握有該名員警闡述滅證過程的電話錄音檔，他原先否認說過這些話，得知有錄音檔後才改口，「確實接過電話，但不記得有這些內容」，引起外界譁然。

檢警對鄭俊英案件草草交差並非首次，《朝鮮日報》報導，首爾警察局智能犯罪搜查隊去年11月接獲鄭俊英偷拍情報，隔月以違反性犯罪等嫌疑立案，警方獲報鄭俊英託付的私人辨識公司USB裝置有非法性愛片，而向檢方申請扣留搜索票，卻被檢方打回票，今年1月再度申請，檢方以2016年鄭俊英前女友事件為例，認為2案雷同再駁回，昨終於拿到搜索票，帶隊到3年前負責還原鄭俊英資料的辨識公司， 確保通信紀錄。

鄭俊英在3月12日宣布暫停所有的演藝活動。他在公開的自悔信中表示， 向那些出現在影片中的女性下跪並道歉，他承認 所有罪行，在未經她們同意的情況下拍攝了這些女性，並在社群媒體的聊天室中分享了這些內容，而在這樣做時，「我並沒有感到內疚」。

鄭俊英今日上午在首爾地方警察廳大樓門口接受大批媒體採訪時表示，對不光彩的事引發公眾擔憂和困擾鄭重道歉，將誠實接受調查。被問及是否有意向警方交出拍攝短片的手機時，他未明確回答。

Photo Credit: AP/達志影像

韓國人為什麼如此生氣？

韓國警方目前還在調查勝利和鄭俊英等人，卻發現他們背後，似乎有警方保護傘的聊天記錄。

《中廣新聞網》引述韓國《中央日報》內容，指出據警方有關人士透露，外洩的聊天群組內有鄭俊英、勝利及夜店相關人員。2016年7月前後，共有「警察總長」和「警察組長」2條聊天記錄提及警察。警方相關人士表示，聊天記錄顯示，聊天群成員A某說，「隔壁店想拍我們店的內部照片，向警方舉報，但『警察總長』讓我們不要擔心。」

《聯合報》報導指出，該群組內容也揭露，韓國樂團「FTISLAND」隊長崔鍾訓在2016年3月被龍山警局逮到酒駕，當時血液中的酒精濃度超出0.05%，案發後崔鍾訓要求警方幫忙掩蓋，說「希望不要讓大眾（媒體）知道」，壓下了媒體報導，崔鍾訓後來以炫耀的口吻在聊天群組分享了這件事。所屬公司FNC後來雖然承認酒駕屬實，但表示「崔鍾訓當時很害怕，又考量到是團體內較少露臉的成員，才想低調處理。」不過FNC今日稍早再發聲明道歉，宣布崔鍾訓退出FTISLAND，並退出演藝圈。

《三立新聞》報導，對此，現任警察廳長閔鉀龍今日特召開了記者會，表示該群組內確實提到警方高層，不過警方最高層的官方名稱是「警察廳長」，檢方最高層的官方名稱為「檢察總長」，聊天記錄中警察總長這個詞，本身屬於錯誤用語，為何會出現這個詞，究竟是為了炫耀人脈而狐假虎威，還是真的與警方有所勾結，目前正在調查。

而前任警察廳長的姜信明，今日也出面澄清，表示自己擔任警察廳長時，從沒聽過警方高層和演藝圈有任何不當交易，自己不可能涉入，更指出自己完全不認識勝利，直到近期才知道這個人。而和勝利的夜店案有關，也讓姜信明因此成為韓國網路熱門關鍵字的第一名。

一名推特用戶「yueluo7」表示，身為一位韓國人，他想談一下韓國人怎麼看待勝利事件。他指出現在韓國沒有任何事情比「Burning Sun」更重大，他認為這不僅僅是關於一位偶像的事件， 而是關係到在韓國發生的毒品、性交易醜聞，涉及的包括了政治人物和企業家， 還有這些年一直未因貪汙受到對付的警察。

《中時電子報》報導，對勝利夜店開第一槍的記者吳赫鎮（音譯）12日在IG透露，「勝利事件」的重點並非勝利本人，他強調：「我不針對勝利，而是針對財閥和政治圈採訪」，今年2月吳赫鎮報導了Burning Sun職員趙某是議員金武星女婿的毒品提供者，透過和韓國許多在野黨議員接觸後，才循序得知江南圈夜店的情報。

吳赫鎮說，自己只有4年媒體經驗，這次披露的報導得益於他人的幫助，該人便是第一個爆出崔順實事件的記者前輩盧勝日，「簡單來說頂端有很多國政壟斷實力的痕跡！可能和崔順實有關！為了查明這點，才會和盧勝日一起行動」，之後他會再和盧勝日一起追查，吳赫鎮更預告：「下周開始預計一到二周爆一個事件，從小到大」，暗示手上還有不少黑幕要爆料，也引發外界熱議。

韓國男團「BIGBANG」成員勝利14日出席首爾警察廳。｜Photo Credit: AP/達志影像

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核稿編輯：羊正鈺