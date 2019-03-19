《王朝的家底》：隋唐大運河是文藝青年楊廣的驚天力作

文：波音

老爸楊堅在楊廣心目中顯然不是自己的偶像和追求，如果非要給楊廣找一個偶像，那只能是古代中國第一帝——秦始皇。我們無法知曉楊廣是不是嬴政的粉絲，但看看楊廣當上皇帝後的所作所為，有許多嬴政經營天下的影子。

比如，秦始皇統一六國之後並未固步自封，而是努力把國土擴張到嶺南地區，也就是今天的廣東、廣西、福建一帶。為了運輸物資的方便，秦始皇下令在長江的支流——湘江和珠江的支流——灕江之間開鑿一條運河，一舉溝通長江流域和珠江流域。這條30多里長的運河只用了4年時間就建成了，秦軍憑藉水運的便利，迅速控制了嶺南地區，秦王朝疆土又向南大大擴展了。對，運河！只要有了運河，就能一勞永逸地解決問題！嬴政是這麼想的，楊廣也是這麼想的。年輕的皇帝在地圖上大筆一揮，畫出了兩條線，一條從洛陽出發，往東北方向直抵北部邊陲的涿郡；另一條從洛陽出發，往東南方向直抵錢塘江流域的重鎮——餘杭。

看到這個藍圖，大家都能知道楊廣心裡打的什麼算盤，東北方向的運河，那是為了將軍隊、武器、糧食等物資運往北方，對付東北強敵高句麗；東南方向的運河，則是為了將南北方的物產方便地雙向運輸，一旦南方有變，也可以及時派兵鎮壓。

其實在隋代以前，中國東部地區已經有若干條運河通航。西元前486年，為北上爭霸，吳王夫差在今天揚州附近開挖邗溝，溝通長江與淮河水系，這是中國歷史文獻中記載的第一條有確切開鑿年代的運河。早期的運河以軍事目的為主，但越到後來，運輸糧食等物資的用途就愈發凸顯。

即便有了前人的基礎，隋煬帝的大運河工程也極其浩大，作為全國建設工程的總設計師，楊廣按下了搭載了好幾顆衛星的火箭的按鈕。一場轟轟烈烈的帝國建設運動展開了，從朝廷官員到黎民百姓，全體動員起來，不論願意不願意，都必須跟隨著熱血沸騰的皇帝向前，向前，再向前。

西元605年，為了保證南方的賦稅和物資能夠源源不斷地運往北方，隋煬帝下令在前代汴渠的基礎上開鑿通濟渠，溝通黃河與淮河。同時，隋煬帝下令重新疏浚邗溝以及疏鑿長江以南的江南運河，並對前代開鑿的浙東運河航道加以整治。西元608年，為了開展對北方的軍事行動，隋煬帝又在原有運道的基礎上開鑿永濟渠，直抵涿郡，從而完成了以洛陽為中心，東北方向到達涿郡，東南方向延伸至江南的大運河。

楊廣親自督戰，不斷地查看設計圖紙和工程進展。大運河的第一期工程通濟渠溝通了洛陽和揚州，長千餘里，寬四十步，僅用了171天完工；新的都城洛陽，也就是兩段運河的中樞，僅用了不到十個月就初具規模。除了大運河工程之外，楊廣還督建了一條寬一百步，長達三千里的馳道，從陝西榆林直通今天的北京，作為將來和高句麗翻臉動武時的陸上運輸線。這條馳道像極了當年嬴政修建的秦直道，從咸陽到九原郡（今天內蒙古的包頭附近）全長736里，目的是抗擊匈奴。說楊廣是嬴政的粉絲，我們沒看錯他。

大業六年（西元610年），舉世無雙的帝國建設工程完工了。這一年的正月十五，楊廣在東都洛陽舉行了盛大的竣工慶典。興奮的皇帝邀請了各國使節和商人來參加盛會，安排了5萬名樂工通宵達旦表演各種節目，這台「元宵晚會」持續了半個月的時間。新都的市場重新裝修，每個店鋪也都修葺一新，連賣菜的小販也都要在店鋪裡鋪上地毯，而路邊的樹木上纏上了絲綢。別忘了，我們的大隋皇帝不僅是治國奇才，同樣也是一位充滿浪漫主義情懷的文藝青年，七歲那年，他就寫出了平生第一首詩歌，他幹得出來往樹上掛絲綢、沿著運河兩岸拉綢緞的行為藝術。

隋王朝的富庶和強盛震撼了周邊國家。曾與高句麗有密切關係的突厥和吐谷渾各部先後歸附，站到了隋王朝的一邊；西域甚至歐洲的商販都跋山涉水來到長安、洛陽等地經商，河西走廊的武威、張掖、敦煌等地，成為當時國際貿易的重要中轉站和商品集散地。在帝國建設工程還未完全竣工的大業五年六月，隋煬帝就曾經巡邊，高昌、吐谷渾等西域27國國王、使者在道路上拜迎這位大隋皇帝。

到這個時候，楊廣已經達到了自己的偶像嬴政的成就，雖然統一天下的是老爸楊堅，但是不可否認楊廣是打天下的急先鋒；全國性大工程竣工，王朝中遙遠的地區都有馳道和運河相連；四周國家紛紛來朝稱臣……如果楊廣此時收手，什麼事都不幹，安享下半輩子，在史書上他會是一位有作為的皇帝，一個改變了中華大地的英主；他是一個高尚的人，一個純粹的人，一個脫離了低級趣味的人，一個有益於人民的人……Wait a minute，我們的大隋皇帝還沒到需要給他念訃告的時候吧？大業六年他才剛剛41歲，意氣風發，正是幹事業的大好時期。

讓一個40出頭的有為青年就此金盆洗手，退隱江湖，未免太殘忍了。楊廣並不打算就此收手，他要繼續向前衝，超越自己的偶像嬴政，成為中國歷史上的NO.1皇帝。

天下已定，還有什麼豐功偉績等著隋煬帝去建立呢？征討高句麗！

這個早在漢代就崛起於中國東北地區的政權，一直不把中原王朝放在眼裡，到了隋朝時期，依然是陽奉陰違，這讓楊廣心裡很不爽，別的國家都紛紛上表稱臣，只有高句麗不搭理他，給他上眼藥，這讓立志做千古一帝的皇帝臉面往哪裡放？大業七年（西元611年），隋煬帝下令征討高句麗。要創造大歷史，怎麼能沒有大場面呢？楊廣徵集了史無前例的113萬大軍，分成了24個軍，每天發一軍，前後軍相距40里，大軍總長度達到了960萬平方公里。哦，太激動了，說錯了，是960里，加上隨軍的200多萬民工，漫山遍野、浩浩蕩蕩地開赴遼東前線。

這不是去戰場上浴血奮戰，這是在進行盛大的「國慶閱兵」，而且不是一天就完事大吉了，隋軍到了第二年才於涿州集結完畢。修建大運河和馳道，楊廣徵集的勞役總量已經規模空前，大大超過了當時隋朝民眾所能承受的限度，而且短短的幾年時間，大工程一個接一個地開工，隋帝國這輛車嚴重超速行駛，幾乎要翻掉了。攻打高句麗的行動所徵用的兵役和勞役量，甚至超過了修建大運河的動員人數的總和。為了趕造渡海的戰船，在山東東萊海口勞作的民工晝夜立於水中，自腰以下都生滿了蛆，疾病流行，民工死掉了三分之一；從江南地區運糧到涿郡的道路上，到處都是累死的民工。

如果能夠打敗高句麗，隋煬帝或許還能讓這輛車平穩行駛。但是如果敗了，後果不堪設想。根據西方世界的墨菲定律，事情如果有變壞的可能性，不管這種可能性有多小，它總會發生。墨菲定律在楊廣的身上靈驗了，面對早已嚴陣以待的高句麗人，耀武揚威的隋軍毫無打持久戰的心理準備，在渡過遼河的30萬大軍遭到毀滅性打擊後，全軍撤退，第一次攻打高句麗草草收場了。

楊廣從小到大一直很順利，不論軍功、政績還是文學，都玩兒得出類拔萃。這次征討高句麗失敗，實在是大傷面子。楊廣嚥不下這口氣，第二年御駕親征，打算一雪前恥。沒想到後院起火，隴西貴族楊玄感起兵造反，隋煬帝不得已取消了這次軍事計畫，回身鎮壓楊玄感的叛亂。在迅速平息了這次叛亂之後，固執的楊廣第三次興兵討伐高句麗，在獲得了高句麗象徵性地服軟後，草草收兵，因為此時國內各地已經叛亂四起了。

早期的順利和風光，加上自身的藝術氣質，讓楊廣好大喜功，卻缺少抗挫折能力，這是許多年少成名的青年的通病，剛好楊廣也屬於此類人。征討高句麗失敗後，楊廣就此意志消沉了，躲到江南花天酒地、醉生夢死，兩耳不聞窗外事，最後被叛亂的士兵勒死。

我們該怎麼評價這個悲劇皇帝呢？楊廣在位14年，只有一年住在京城，其餘時間都是在四處奔波，一會兒去監督大運河開鑿，一會兒去會見國際友人，一會兒去御駕親征。即使是在巡遊的路上，楊廣每天堅持處理政務。這是多麼敬業的一位皇帝！

唐太宗的貞觀時期號稱中國第一盛世，其實和大業五年楊廣鼎盛時期相比，田地開墾量只有後者的三分之一，朝廷控制的戶口數量還不到後者的一半。為什麼在後世楊廣名聲如此不佳，而李世民卻成為人人稱頌的英主呢？

這都是李世民搞的鬼。即使我們不算楊廣設計和督建的那條造福千秋萬代的大運河，李世民的執政業績也遠不如楊廣出色。另外，李世民發動玄武門之變，殺兄弟，逼父皇，在道德上處於比楊廣更糟糕的境地。李世民也曾御駕親征，征討高句麗，無功而返，和楊廣一比，兩人打個平手。楊廣的光輝形象存在一天，李世民的形象就暗淡一天。於是，李世民屢次干涉唐朝史官對歷史的記述，故意把隋煬帝描述成一個無惡不作、貪婪低能的末代皇帝，而把自己描繪成戰功赫赫、政績斐然、禮賢下士的萬世師表。

幸虧現代史學家不僅看唐朝人寫的隋朝史書，還通過各種資料分析隋煬帝時期的經濟、人口狀況，才揭穿了李世民散布的千年彌天大謊。可惜兩人的民間形象至今還沒有得到澄清。

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書籍介紹

本文摘錄自《王朝的家底：經濟學家PK政治學家，從經濟角度替中國朝代興衰算筆明白帳！》，楓樹林出版

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作者：波音

經濟學家ＰＫ政治學家！

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《王朝的家底》是透過經濟角度給歷代王朝算了筆明白帳，通過對先秦－清中期金融史的梳理，從錢糧等經濟學的視角來觀察中國歷史發展脈絡。經濟學家在此與歷史學家打了場擂台戰，顛覆歷史課本皇權爭奪的說法，從錢眼重看中國的朝代更迭！

Photo Credit:楓樹林出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航