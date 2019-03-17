《王朝的家底》：財政收入空前絕後，宋朝怎麼做到富甲天下？

文：波音

趙匡胤此人是職業軍人出身，按理說應該好勇鬥狠，熱衷攻伐，重武輕文。誰料到這位宋太祖竟然是個熱愛生命、熱愛世界和平的好男兒，解決事情儘量避免殺戮。

比如初登大寶不久，趙匡胤就在太廟的一間密室中立了一塊碑，此後大宋新皇登基，都要由一位不識字的太監帶到密室裡瞧瞧那塊碑。碑上到底寫了些什麼，直到金軍攻破汴梁城，打進太廟才真相大白，碑上赫然書寫著三條，大意是：第一，不殺柴氏子孫（後周後裔），如果他們謀反，就在監獄裡讓他們自盡，不能公開殺掉；第二，不殺士大夫，尤其是那些諫臣；第三，子孫如果違背了前兩條，天誅地滅。

這「勒石三戒」不僅給大宋歷代皇帝劃下了執政的底線，也給大宋的經濟方針定下了基調，通俗來講就是三個字：不折騰。全國以經濟建設為中心，對外能和平解決爭端，就不訴諸武力；對內能調和矛盾，就不激化衝突。在不折騰國策的指引下，大宋的經濟一舉超越了此前歷代的各項記錄。宋朝財政收入最高的一年，達到了1.6億貫（1貫＝1000文），即使是後來失去了北方半壁江山的南宋，財政收入高的時候也能達到一億貫。這樣的收入記錄在古代中國不僅空前，也堪稱絕後。比如明朝在財政收入上比北宋差了整整一個數量級，清朝康乾盛世時狀況稍好，但也不及北宋財政收入的一半。

宋朝平民百姓的生活也要好於其他朝代。司馬光曾經痛心疾首世風日下，連農夫走卒都穿絲質的鞋子，實在太奢靡了！看看《水滸傳》裡的那一百單八將上水泊梁山的原因，有因殺人放火來的，有因觸犯朝廷律法來的，有遊手好閒圖快活來的，就是沒有窮困潦倒吃不上飯來的！

這樣一個安定團結奔小康的局面是如何得來的呢？我們不應該把1000年前宋朝的成績過分拔高了，這個朝代的經濟基礎還是廣大的自耕農們，這些農民上交的皇糧和稅款，支撐起了大宋的江山社稷，骨子裡大宋還是很傳統的。

高產耐旱的占城稻就是在宋朝進入中國並得到推廣，激發了宋朝人口突破一億。西元742年唐朝統計的戶數是89萬73634戶。到了西元1080年，宋朝的全國統計戶數是1656萬9874戶，大約兩個半世紀的時間，全國的戶數增加了將近一倍。同一時期，如果只看長江中、下游流域和東南沿海地區，戶數增長到原來的三四倍之多。人口多了，稅收自然也多了。

但在經濟上，宋朝同其他朝代相比，有兩個亮點，一是開源，就是海外貿易搞起來了。原本古代中國通過陸地上的絲綢之路與其他國家做貿易，但宋朝建立沒多久，西北的党項人就造反，建立了西夏，阻斷了宋朝與中亞、西亞的路上貿易通道。不得已，宋朝的對外貿易轉向了東南沿海，竟然開闢出了繁榮的海上絲綢之路。宋朝先後在廣州、臨安（今杭州）、明州（今寧波）等沿海十幾個沿海城市設立了市舶司，專門管理海外貿易。

其中廣州、泉州和明州的貿易量最大，特別是泉州，在南宋時期，一躍成為當時世界第一大港，是海上絲綢之路的起點。

宋朝出口貨物包括絲綢、瓷器、糖、紡織品、茶葉、五金。進口貨物包括象牙、珊瑚、瑪瑙、珍珠、乳香、沒藥、安息香、胡椒、琉璃、玳瑁等幾百種商品。南宋時每年通過市舶司獲得的稅收已經達到200萬貫，占到了全國財政收入的6％。這只是官方的收益，民間也有許多人從事海外貿易，獲利頗豐。

雖然不能直接從陸上絲綢之路做長途貿易，但宋朝還是積極與陸上鄰國開展貿易。比如宋在與金、大理的交界處開設市場，對外出口藥材、茶葉、棉花，進口人參、毛皮、馬匹等，這些陸上貿易的收益也不容小覷。

俗話說，馬無夜草不肥，雖然大宋的稅收主要來源還是農業，但有了大規模的對外貿易，日子自然要比閉關鎖國的那些朝代富裕多了。此外，古代中國許多朝代的財政往往是皇族經濟、戰爭經濟、工程經濟，稅收收入主要是充當滿足皇族奢華享受的私房錢、對外戰爭的軍費和工程建設的撥款。這些經濟類型，宋朝經濟當然也都不缺，但它還有另一個亮點，就是消費拉動型經濟。

前面已經提到，宋朝從趙匡胤開始就十分重視讀書人，科舉制在宋朝得到了發展，只要中了科舉，就可以直接授予官職，這等於是給民間讀書人打了一針雞血，不用看出身、不用看門第，只要中舉，前途將一片光明。科舉制繁榮的結果之一，就是宋朝的文官隊伍膨脹，比如在北宋的都城汴梁集中了大量的朝廷官員。

汴梁城內皇族、官員、軍人、商人雲集，人口達百萬之眾，這些人的吃穿用不是附近州縣能夠充足供應的，於是北宋依靠運河漕運，從日漸富庶的江南地區運送大量的物資到汴梁。一船船送抵汴梁的貨物，不僅有糧食，還有絲綢、茶葉、瓷器、木器等，吃喝玩樂的裝備一應俱全。當時的歐洲處於中世紀的黑暗之中，美洲的馬雅人還在叢林中亂闖，大宋的汴梁城猶如地球上文明的第一燈塔，照耀著四夷蠻荒之地，令四方心神往之。

汴梁城龐大的消費力和強大的購買力，刺激了全國各地的生產力。宋朝和古代許多重農抑商的朝代不同，它對商人的限制相對寬鬆，並不懼怕商人做大後威脅皇權。而經商獲得的利潤，要比務農高出許多倍，手工業、商業發達的國度一般來說要比畜牧業、農業發達的國度富裕。

比如說宋錦，顧名思義，是宋朝發展起來的織錦，源起於吳地，在兩宋時期形成氣候。吳地處於長江中下游平原，物產豐饒，給手工業的發展提供了物質和經濟基礎。這裡的氣候條件又非常適合桑樹和蠶的生長，很容易就發展成為南方絲織業的中心。宋朝史書曾記載，全國各地上貢皇室的絲織物中，只有四分之一來自北方各路，卻有三分之一來自蘇浙地區。這是之前歷代不曾出現過的手工業局面。

以宋錦為代表的江南地區絲織業不僅在數量上超越了北方，宋錦的精工細作簡直到了登峰造極的程度，讓其價格昂貴到只有皇室才有權支配用途的地步。後世的考古挖掘中，昔日宋朝疆域內幾乎沒有那時宋錦的遺物出土，倒是塞外一些墓葬中曾出土過一些宋錦。

也許，當時作為絲織品中最高檔次的宋錦，由於物以稀為貴，除了宋朝皇室自己享用外，就是拿去作為國禮，送給虎視眈眈的北方強鄰，謀求一時的和平，延續繁華之春夢。

宋朝的手工業、商業的發達程度在歷朝歷代中堪稱高峰，所以能夠富甲全球也就不奇怪了。

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書籍介紹

本文摘錄自《王朝的家底：經濟學家PK政治學家，從經濟角度替中國朝代興衰算筆明白帳！》，楓樹林出版

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作者：波音

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《王朝的家底》是透過經濟角度給歷代王朝算了筆明白帳，通過對先秦－清中期金融史的梳理，從錢糧等經濟學的視角來觀察中國歷史發展脈絡。經濟學家在此與歷史學家打了場擂台戰，顛覆歷史課本皇權爭奪的說法，從錢眼重看中國的朝代更迭！

Photo Credit:楓樹林出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航