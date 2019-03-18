《深度思維》：結合馬太效應與人口規律，你做投資決策時就會清醒多了

文：葉修

大勢訓練場

多種思維與大勢思維的結合應用

人們很容易看懂一些簡單的規律，但不太容易經過精細的思維加工推出相對複雜的衍生結論。那些被人們廣泛知道的簡單規律和知識無法帶給你特殊優勢，只有少數人通曉的道理才能讓你奪得先機。

如果你想思考出一般人不知道的結論，你就需要用到複雜的思維方法了。

以中國的人口規律為例。看完中國的人口年齡結構，只能想到嬰兒用品和養老醫療這些路人皆知的事情？沒關係，下面我們試一試，把多種思維方法與人口趨勢結合起來使用，看看能不能得到什麼重要的、真正能夠指導現實生活的結論。

馬太效應與人口規律

這是兩種大勢思維的結合。如果我們把馬太效應與人口規律結合，會有什麼樣的結論呢？

根據城市發展的馬太效應，大城市和城市群會不斷發展，人口，尤其是年輕人會不斷從小城鎮與鄉村抽離出來，湧入大城市。同時，這個馬太效應不僅得到了現實資料的驗證，也是國家政府的長期規劃之一。可以說，這是個確定性的趨勢。

另一方面，中國總人口數的增速在快速降低，人口學家預計二○三○至二○三五年左右會見頂，然後開始快速下降。而在此之前，年輕人的人口數量已經在快速下降了（你可以在前面的中國人口結構圖中看到）。

由這兩者可以得到什麼結論？那就是在未來的一段時間裡，中國的小城鎮和鄉村會提前進入人口危機、提前衰落。很多小城鎮會變得荒蕪而缺乏活力，甚至出現各種「老人城」、「老人村」。

顯然，這種人口快速減少的小城鎮，房地產快速貶值的風險是不可忽視的。如果目前它的房地產還有泡沫，那麼泡沫破裂甚至崩盤的風險都很大。

這個結論就對很多人意義重大了。在不少三四五線城市，由於之前的房地產泡沫、房價高漲，很多家庭的大量財產已經轉變成房地產，手裡囤積了好幾間房，有些還是高價位的時候追進去的。也有很多人辛苦工作攢下一點積蓄，正在考慮要不要再買房地產。透過結合分析馬太效應和人口趨勢，你就知道，這可不是什麼好主意，很容易讓辛苦積攢下來的血汗錢給浪費了。

這種分析的意義在於，它的結論是非常強大、可靠的。

很多人會想，中國政府的調控能力、維穩能力非常強，絕不會讓中國的房地產崩盤；也有人在想，中國房地產一直在漲，趨勢從來沒有變過，以後頂多是漲得慢一點而已，不會有什麼風險。這些想法看起來都還是有些道理的，因此一部分人就相信了，並選擇繼續購買房產。

但是還記得馬太效應和人口趨勢的特點嗎？它們都是能夠覆蓋、推翻其他規律的強大規律。如果你有這樣的認識，在做具體的投資決策時就會清醒多了。

生態思維與人口規律

我們也可以把生態思維與人口規律相結合。

中國的老年人越來越多，顯然會造就醫療和養老產業的趨勢性機會。但是進入這些產業的條件門檻太高了，醫療有很高的技術門檻，而養老院則動不動就是幾千萬上億的初始投資，是大企業和財團的遊戲，更別提這些機會已經路人皆知。我們能否找到其他的機會呢？

最好是更容易入手、普通人能參與的。

基礎模型

我們來思考一下，老年人平時處於怎樣的生態當中。他們的吃穿似乎沒什麼特點；住房早就有了，可能還不止一棟；他們的兒女忙於自己的工作，而且還很有可能在外地大城市，所以他們平時的生活會有些寂寞和無聊。

他們做什麼來打發時間呢？總得找些娛樂吧。我們首先想到了很多大媽在社區裡跳廣場舞，不過圍繞廣場舞已經有一些成形的APP和較大的公司了，似乎沒什麼空間。接著，老年人喜歡在棋牌室裡打麻將消遣，所以在小城市，棋牌麻將休閒娛樂是一個很好的生意。這個生意起點很小，容易上手，而且可以根據生態思維來推測，這個生意會隨著高齡化社會的到來繼續繁榮下去。

還有什麼呢？我們想到，受益於一輩子的儲蓄、養老保險與房產增值，很多老年人不缺錢，他們會去旅遊。最近幾年旅遊也有不小的增長，但是以後會不會繼續增長？有沒有可能過不了兩三年就停止增長呢？畢竟市場變幻風雲莫測。現在你知道了，不會停止增長。根據中國的人口趨勢和生態思維，越來越多需要娛樂的老年人會把旅遊市場撐得越來越大，旅遊市場會持續繁榮很長時間。所以，你可以考慮投資代理一個旅遊公司，發展旅遊業務，這並不需要太高的成本；即便完全沒有任何資源的人，找工作的時候也要明白，旅遊行業未來幾年一定會有很好的發展，而其他行業則未必。這就是生態思維與人口趨勢相結合對普通人的一個啟示。

另外，你還能根據常識判斷不同產業機會的時間節點：顯然，由高齡化促進的旅遊業繁榮，會比養老產業來得更早。六十歲的老人還有精力到處旅遊，而七十歲的老人可能才需要養老護理。所以對於手握資金、考慮資金時間成本但又想抓住高齡化趨勢的人，可以據此在不同的高齡化相關產業中權衡選擇。

淘金模型

如果使用淘金模型，你又能得到一些更有趣、更巧妙的思路。

以養老護理產業為例。養老護理產業的投資非常大，動不動幾千萬起步，普通人與大型企業競爭這個市場實在是沒什麼勝算。

不過，你還記得淘金模型那一篇的副標題嗎？「競爭再激烈也能贏的思維方式」。淘金模型的本質是共生模型，既然爭不過大企業，那麼我們想想，如何才能與他們共生？

顯然，養老護理產業包括場地建設、醫療護理設備購買、護理人員招聘培訓等多個部分。

普通人無力拿出幾千萬上億的資金一次全部搞定所有環節，但是你可以從中挑一些資金投入較低的環節入手，比如護理人員招聘。

具體的形式可以是勞務仲介、代理招聘、中低端獵頭等。

如果你去做一個護理行業的專業招聘網站或勞務公司，你就成了養老產業大公司的好幫手，與他們形成共生，在他們大發橫財的時候也能分一杯羹。你既避開了與養老產業巨頭的競爭，也避開與傳統招聘網站的競爭——你做了一個差異化的垂直市場。

思維邏輯鏈與人口規律

我們也可以把一些思維技術與大勢思維相結合，比如把思維邏輯鏈與人口規律相結合。

這樣的結合很常見，因為思維邏輯鏈是進行很多複雜思考的基礎，它不僅能與人口規律相結合，也能與其他各種思維方式、趨勢規律結合。

二胎政策開放後，迎來了一批新生兒，嬰幼兒用品產業出現復蘇，這似乎是常識。那麼，是不是隨便誰去開個嬰幼兒用品店、隨便哪家廠商多生產些嬰幼兒用品就能夠大賣、發財致富呢？恐怕未必，市場內的特性需要更細緻的推敲。

下面我們將5Why、5So法綜合使用，看看能發現嬰幼兒用品市場的哪些新特性。

Why ？ 為什麼最近兩年嬰幼兒數量增加？因為國家鼓勵生育二胎。

Why ？ 為什麼國家鼓勵生育，嬰幼兒數量就增加了呢？ 因為一部分女性原本就想多生孩子，只不過之前政策不允許。所以當國家政策放開的時候，這些女性就立刻懷孕生產了。也就是說，最近兩年的新生兒增加不僅有新婚女性的新增生育，也有很多三十五歲左右已有小孩的女性生育而累積的數量。 So ？目前的新生兒有很多是由較高齡女性所生育，那又怎麼樣呢？

結論一：新生兒數量增加的存量消化是一次性的，未來新生兒的增速可能不會持續像近兩年這麼高（除非新的政策或其他因素進一步刺激女性的生育意願），嬰幼兒用品市場商家不可盲目投資擴張，應密切關注政府政策、市場動態與生育數據。 So ？目前很多新生兒是較高齡婦女所生，那又怎樣呢？

年齡較大的人在財富累積上比年輕人更多。 So ？新生兒父母們比以前更有錢，那又怎麼樣呢？

所以這些新生兒的養育會更傾向於高品質、高價格的商品。這意味中高端商品的占比會擴大，低端商品的占比會減小。 So ？人們更傾向於中高端商品，那又怎麼樣呢？

結論二：所以，中高端嬰幼兒產品和廠商會更加受益，利潤更高的同時銷量不會明顯減少。這將影響嬰幼兒用品行業的各類投資決策。比如，如果廠商準備擴展新品牌，那麼可能中高端是更好的定位；如果個人決定投身嬰幼兒用品產業，那麼代理高端進口奶粉就可能比銷售國產奶粉更受歡迎。 So ？目前很多新生兒是較高年齡婦女所生，那又怎樣呢？

除去高端商品消費外，父母的教養方式會發生變化。由於缺乏經驗，對第一個孩子的教養往往有各種方法錯誤和遺憾，幾年之後錯誤教養的後果顯現出來，這會讓很多父母在生育二胎後願意調整教養方式。 So ？願意調整教養方式，那又怎麼樣呢？

結論三：他們需要學習更加科學的教養方式，這就給科學教養產業帶來了機會。傳播育兒知識的母嬰教育類公眾號、家庭教育指導機構以及幾年後的綜合素養課程、學習方法課程等都會有不錯的發展機會。

好了，暫時停下來。僅僅這麼一些思維邏輯鏈條的擴展，就能推導出不少有價值的資訊。

經過不斷追問Why 和So，我們得到三個可以直接影響事業發展的相關產業要點：

嬰幼兒增速是否穩定尚不能明確，需要持續關注，商家不可盲目擴張；

中高端產品更受歡迎；

科學教養相關行業會有很好的發展機會。

如果你繼續推演下去，還會有其他的啟發。大家可以就這個話題繼續練習，也可以另起爐灶嘗試一下，還有什麼其他的思維方式能與人口趨勢結合起來分析？

你還可以做些拓展練習，把生態思維、思維邏輯鏈或其他思維方式，與另外的趨勢聯繫起來綜合使用，看看會得到什麼有意思的結論。比如，當AI的大勢撲面而來時，你能發現什麼機會？如果你恰好是AI行業的資深從業者，你該怎樣發展才最好？如果你不是AI的從業者，你還能找出機會嗎？

上面多個例子向我們展示了，如何把其他各種思維方式與某個趨勢相結合，從而分析出更深刻、更有應用價值的結論。其中，生態思維與大勢思維的結合尤為緊密。

這種多思維方式的聯合使用才是深度思維的常態，所有的思維都存在於我們的大腦裡，它們是緊密聯繫在一起的。面對複雜的現實世界，多種思維方法綜合應用才是制勝之道。

強大的趨勢思維，常與其他思維方式綜合應用

如果我們忽略宏觀的趨勢，僅僅在微觀細節上反覆思索，也許永遠也抓不住事物的本質。基於思考做出的人生規劃，難免帶有偏差局限。想要思維變得有深度，你需要從大趨勢的角度去探索認知。

對大趨勢的深度認知也需要抓住其本質，認識到趨勢不是隨機預測，而是內在規律所引起的必然或大概率走向。因此可以說，深度思維中的大勢思維，即是對各類宏觀規律的具體認知。

生態思維、系統思維與大勢思維，都是能擴大格局、開闊眼界的思維方式，常常使用它們會讓你更加聰穎智慧，更能讓人產生一種眼觀六路、耳聽八方、心懷天下的氣質！當然不要忘記了，下一章將會提到的兵法思維，同樣是提升思維格局的利器，它也能夠與其他多種思維方式相互參照、綜合使用。

在本章最後，讓我們感嘆並銘記趨勢的恢宏與磅礴吧！所謂時來天地皆同力，運去英雄不自由。大勢若至，神鬼難敵；乘風踏浪，順勢為王。

書籍介紹

本文摘錄自《深度思維：讓邏輯思維更強大，打造更厲害的自己》，日出出版

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作者：葉修

深度思維＝長度＋廣度＋高度

邏輯思維的長度不夠，就無法往前找出原因、往後導出結果；

具備邏輯思維的廣度，才能面對同時湧進的龐雜訊息，提昇思考水準與效率；

站上邏輯思維的高度，可以認知事物的規律，找到正確大方向，

你的努力才不會白費！

為了清晰地理解「深度」的意義，我們不妨先探討，什麼樣的思維是與之相對的「淺度」思維：

短淺的邏輯鏈條，無法認知較長的因果鏈條。比方說，下象棋的時候只能考慮一到兩步，解數學題的時候只能往後推論一至二級。

思考只從最熟悉的地方出發，缺乏切換視角的靈活性。只從自己的角度出發（因為我們最熟悉的就是自己），而無法切換到別人的視角上去換位思考。

對於訊息量較大、較複雜的問題束手無策。沒辦法在短時間內處理大量的訊息，腦袋長期處於超載狀況。

只關注眼前的、近處的、近期的內容，缺乏長遠規劃、全局掌控的宏觀視角。在日常工作中精打細算，卻無法把握長期趨勢並依此進行規劃。

這四種淺度，就是一般思維過程中最常見的局限和弱點。能在這四個方面進行突破和改善的，則可以稱為深度思維：

→擁有較長的思維邏輯鏈，能夠認知較長的因果鏈條。

→突破自我中心的局限，靈活切換看待問題的視角。

→處理較大的訊息量，在雜亂的資訊中保持思維能力。

→用宏觀視角分析問題，認知事物的規律特性、長期趨勢。

本書從上面四個面向出發，提供了最完整的思維訓練：

多樣實用的思維技術

→六頂思考帽：讓你一個人變成一個智囊團

→5Why思考法：找到問題根本原因，一勞永逸的解決

→5So思考法：洞悉事物的未來發展趨勢，讓人步步都正確

→矩陣分析法：多層次分析的利器

→全流程優化：在平凡中創造奇蹟

→工作儀表板：最複雜的任務也能有條理完成

擁有宏觀的思維思格

→森林模型：不是天才的人，如何應對強大的對手？

→淘金模型：競爭再激烈也能贏的思維方式

→兵法思維：致人而不致人，看透隱藏關鍵，掌握主動權

→顛覆線性邏輯、構造良性循環：解決聰明人也解決不了的問題

→大勢思維：綜合應用多種常用的思維方式

當人生的機會來臨，擁有成熟的深度思維，你將不再困頓、迷惑，並且更能看清楚自己應該怎麼做，找到最適合自己的人生方向，給生活多一點的放鬆與優雅。

Photo Credit: 日出出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航