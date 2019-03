《好睡》：為什麼「用嘴呼吸」不是一個好習慣？

文:楊定一

養成鼻子呼吸的習慣

我們面對白天和晚上心態的落差減少,自然就不會只依賴晚上來得到徹底的休息,而是隨時都可以休息。這一點,我認為是最關鍵。白天的運作,徹底影響我們的均衡。我們才要吃好,好好運動,享受完整的好光線,好的心理管理。同時,一整天的均衡,更是離不開好的呼吸。

站在《好睡》這本書第一篇呼吸練習的基礎上,我會在這裡更深入,讓我們能好好從呼吸著手。

我們即使不吃不喝,也可以活上好幾天,但是,只要幾分鐘不呼吸,就會失去肉體的生命。一般人,平均每天要進行2萬6000〜2萬8000次呼吸。在夜裡,呼吸速度會慢下來,平均8000〜9000次。

我們都能體會到營養、睡眠和運動對健康的重要性,也可以體會呼吸和自己狀態的關聯。舉例來說,心情放鬆,呼吸自然比較深長。緊張、焦慮或忙碌,呼吸也就比較短淺。但是,很少人會留意到呼吸與睡眠的關係。

呼吸是一個自主、可以隨我們意志驅動的生理功能,又同時是一個不需要刻意去動、自然會運作的功能。既是意識的作用,也是無意識的運作。我們可以刻意去改變呼吸的步調,在一定的範圍內,想快就快,想慢就慢。然而,就算我們在走路、在聊天、在工作、在用餐,甚至睡著了,沒有想到呼吸,它還是會自動進行。

呼吸,在神經系統上的控制,同時屬於隨意和不隨意的範圍。這種特色,是呼吸才有的。我們無法對心跳和消化系統做同樣的要求,並不是我們想心跳快,就可以讓心跳變快。也不是想要消化變慢,就能讓它變慢。當然,只要練習,或許還是可以辦得到。只是,這並不是一般人可以透過意志力隨心所欲調整的領域。我們很難透過刻意的去「開」或「關」身體某個部位,就影響到那一個部位的功能。

然而,呼吸,讓我們有這種選擇。我們只要觀察,就會發現幾乎每一種調整身心的法門,尤其瑜伽,都相當強調呼吸的重要性。而且,各種法門都會讓呼吸成為一個可以自我鍛鍊,而整頓身心的方法。

我們只要有意識地把注意力落在呼吸上,讓全身的步調慢下來,自然放鬆,長期下來,新的步調自然也會擴散到生活的各個角落。甚至,就連睡覺時的非自主呼吸的頻率都會受到影響。就是我們睡著了,沒有辦法刻意地用意識調整,反而呼吸也跟著慢下來了。

其他生理功能,都達不到這個效果。畢竟,其他由自律神經管制的心跳、消化、血液、排泄、流汗、體溫……都不是我們能隨時控制的。只有呼吸,我們可以用意識去調整。我才會再三強調,透過呼吸是可以轉變生命,也同時帶動睡眠的轉變。

我們將注意力集中在呼吸,這樣的練習不光可以讓呼吸放慢到一個地步,甚至可以將這種慢的步調共振到身體每一個部位,讓身心整體的反應包括代謝都緩下來。這個觀念,也就是我過去所講的諧振(coherence)。就好像透過呼吸的步調,我們身體的每個角落突然跟著一致地運作,輕鬆不費力地讓呼吸進入每一個細胞、每一個器官。

我們不用擔心這種慢速度的呼吸是不是可能有負面的影響,例如氧氣不足。事實,其實是剛好相反的。

我們一般在呼吸時,只會打開一小部分的肺泡(alveoli)。肺泡,就像一個個小泡泡,負責在肺部內空間和微血管間交換氣體。慢慢的深呼吸,透過橫膈膜肌肉的牽動,讓肺部在吸氣時可以完全擴張,打開更多肺泡,幫助氧氣進入血液。慢慢的深呼吸,讓人放鬆,再加上提升血氧濃度,可以說是完全恢復健康最關鍵、最重要的第一步。

呼吸最主要的功能,是為體內的組織提供氧氣,同時讓代謝所產生的二氧化碳排除。如果沒有鼻塞,也不是在逃命狂奔,我們本來都可以順利的使用鼻子來呼吸。有些人會誤以為透過嘴巴呼吸,可以得到更多的新鮮空氣,而提高血液的含氧量。然而,一般人的血液含氧量本來就已經接近飽和(差不多是飽和濃度的95%),即使再用力呼吸,也不會增加多少,反而還會影響二氧化碳的平衡。

各種呼吸的方法,也可說是古人的「氣」的科學。對古人而言,氣是整合身心一切作用的元素。我們把注意力輕鬆地落在呼吸上,也只是運用了古人「意到氣到」的原理(attention begets energy),讓氣血在體內自然循環,而補充身體各部位的能量。

前面提過,現代人太過依賴嘴巴講話。此外,再加上日漸普遍的過敏、鼻竇炎、鼻塞等等問題,更是容易不自覺地張開嘴巴呼吸。我們很少想到,這種呼吸方式非但沒有效益,還會讓人昏昏沉沉,白天打不起精神。

這個現象,不是現在才觀察到的。1581年,荷蘭醫師勒維努(Lemnius Levinus)就已經發現,仰睡時張開嘴巴,會讓人睡不飽而容易累。近300年後,1861年,深入當時荒涼的美國西部為印地安原住民畫相的凱特林(George Catlin)也在作品中提到用嘴巴呼吸,和打呼、白天打不起精神、身體不健康是有關的。到了1960和1970年代,美國鼻科學會創始人、開創了許多鼻腔手術方法的柯特爾醫師(Maurice Cottle),後來也提倡用鼻子呼吸對睡眠品質、白天精神和健康的重要性。

用鼻子或是嘴巴呼吸,其實還跟我們的神經系統與壓力反應有關。我們可以想想看,什麼時候會用嘴巴快速的呼吸?

只要你用嘴巴大口呼吸幾次,大概就會馬上連想到跑得上氣不接下氣的畫面。是的,用嘴巴呼吸,我們的身體會當作是要應付大事情了。也許是要逃離捕食者,或者要追趕公車。科學家讓剛生出來的小動物透過嘴巴呼吸,沒幾天,就會發現小動物的腎上腺開始膨大,比起用鼻子呼吸的對照組,它們體內的壓力荷爾蒙皮質醇的濃度是1000倍(見參考資料)。你也許還記得,腎上腺和皮質醇都和壓力有關,會有這些現象,也就是交感神經受到過度的刺激。也就是說,即使什麼事都沒有發生,光是透過嘴巴呼吸,對身體而言,就是足以引發壓力反應的訊號。

無論是人或動物,在這種壓力反應下,心臟會比平常跳得更快,血管會縮緊,想送更多血液到肌肉去,流到消化道和其他器官的血流量也就減少了。我們可以想像,用嘴呼吸,除了誘發人體的壓力反應,導致高血壓,長期下來,也會讓人沒有精神,對心血管系統的耗損也相當大。

鼻子呼吸還有各式各樣的好處,包括活化迷走神經和副交感神經系統。後者也就是我們放鬆的系統,幫助身體修復還原。就像右圖所畫的,鼻子呼吸也會過濾空氣裡的灰塵、黴菌和細菌,還讓吸進來的空氣可以慢慢變濕、調整溫度,達到更適合進入肺部的溫濕度。這是透過嘴巴大口呼吸所沒有的作用。

你可能也聽過有些人用鹽水洗鼻子,希望做體內的清潔和淨化。但是,在我個人看來,倒是不需要這麼做。鼻子呼吸,本身就會促進呼吸道產生一氧化氮。一氧化氮是一種小小的分子,對細菌、病毒、真菌有消毒的作用,而降低感冒或肺炎等肺部感染的機率。

更重要的是,一氧化氮也會使血管和支氣管放鬆擴張,降低血壓,並且促進呼吸的效率。最不可思議的是,只要開始用鼻子呼吸,建立氣管放鬆擴張的良性循環,會讓整個系統不斷繼續放鬆。這麼做,非但讓呼吸慢下來,變得深長,自然帶來身心安定的作用。

總而言之,鼻子呼吸可以幫助我們降低壓力、焦慮、氣喘、頭痛、疲勞和呼吸感染的機率。長遠下來,對身體可能還帶來更好的影響。

書籍介紹

《好睡:新的睡眠科學與醫學》,天下生活出版

作者:楊定一

繪者:馬奕安(Jan Martel)、施智騰(Simon)

顛覆傳統觀念,新的睡眠科學與醫學。坊間關於好睡的策略或是偏方千百種,真正有效的方法其實很簡單:不要想「睡覺」這件事,睡眠自然來找你。

楊定一博士從科學、醫學、心理學、歷史和哲學出發,徹底推翻現代人對睡眠的認知。並首度分享他個人多年的親身經歷、觀察與實務經驗,告訴大家如何輕鬆面對失眠,提供7大心態鍛鍊,透過7週的睡眠心態功課,搭配每個人在生活中隨時可做的19種練習。小睡、伸懶腰、打哈欠、呼吸、飲食、曬太陽、運動、環境等,讓生活回復平衡,自然而然找回最好的療癒──好睡。

