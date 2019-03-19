《好睡》：為什麼「用嘴呼吸」不是一個好習慣？

文：楊定一

養成鼻子呼吸的習慣

我們面對白天和晚上心態的落差減少，自然就不會只依賴晚上來得到徹底的休息，而是隨時都可以休息。這一點，我認為是最關鍵。白天的運作，徹底影響我們的均衡。我們才要吃好，好好運動，享受完整的好光線，好的心理管理。同時，一整天的均衡，更是離不開好的呼吸。

站在《好睡》這本書第一篇呼吸練習的基礎上，我會在這裡更深入，讓我們能好好從呼吸著手。

我們即使不吃不喝，也可以活上好幾天，但是，只要幾分鐘不呼吸，就會失去肉體的生命。一般人，平均每天要進行2萬6000〜2萬8000次呼吸。在夜裡，呼吸速度會慢下來，平均8000〜9000次。

我們都能體會到營養、睡眠和運動對健康的重要性，也可以體會呼吸和自己狀態的關聯。舉例來說，心情放鬆，呼吸自然比較深長。緊張、焦慮或忙碌，呼吸也就比較短淺。但是，很少人會留意到呼吸與睡眠的關係。

呼吸是一個自主、可以隨我們意志驅動的生理功能，又同時是一個不需要刻意去動、自然會運作的功能。既是意識的作用，也是無意識的運作。我們可以刻意去改變呼吸的步調，在一定的範圍內，想快就快，想慢就慢。然而，就算我們在走路、在聊天、在工作、在用餐，甚至睡著了，沒有想到呼吸，它還是會自動進行。

呼吸，在神經系統上的控制，同時屬於隨意和不隨意的範圍。這種特色，是呼吸才有的。我們無法對心跳和消化系統做同樣的要求，並不是我們想心跳快，就可以讓心跳變快。也不是想要消化變慢，就能讓它變慢。當然，只要練習，或許還是可以辦得到。只是，這並不是一般人可以透過意志力隨心所欲調整的領域。我們很難透過刻意的去「開」或「關」身體某個部位，就影響到那一個部位的功能。

然而，呼吸，讓我們有這種選擇。我們只要觀察，就會發現幾乎每一種調整身心的法門，尤其瑜伽，都相當強調呼吸的重要性。而且，各種法門都會讓呼吸成為一個可以自我鍛鍊，而整頓身心的方法。

我們只要有意識地把注意力落在呼吸上，讓全身的步調慢下來，自然放鬆，長期下來，新的步調自然也會擴散到生活的各個角落。甚至，就連睡覺時的非自主呼吸的頻率都會受到影響。就是我們睡著了，沒有辦法刻意地用意識調整，反而呼吸也跟著慢下來了。

其他生理功能，都達不到這個效果。畢竟，其他由自律神經管制的心跳、消化、血液、排泄、流汗、體溫……都不是我們能隨時控制的。只有呼吸，我們可以用意識去調整。我才會再三強調，透過呼吸是可以轉變生命，也同時帶動睡眠的轉變。

我們將注意力集中在呼吸，這樣的練習不光可以讓呼吸放慢到一個地步，甚至可以將這種慢的步調共振到身體每一個部位，讓身心整體的反應包括代謝都緩下來。這個觀念，也就是我過去所講的諧振（coherence）。就好像透過呼吸的步調，我們身體的每個角落突然跟著一致地運作，輕鬆不費力地讓呼吸進入每一個細胞、每一個器官。

我們不用擔心這種慢速度的呼吸是不是可能有負面的影響，例如氧氣不足。事實，其實是剛好相反的。

我們一般在呼吸時，只會打開一小部分的肺泡（alveoli）。肺泡，就像一個個小泡泡，負責在肺部內空間和微血管間交換氣體。慢慢的深呼吸，透過橫膈膜肌肉的牽動，讓肺部在吸氣時可以完全擴張，打開更多肺泡，幫助氧氣進入血液。慢慢的深呼吸，讓人放鬆，再加上提升血氧濃度，可以說是完全恢復健康最關鍵、最重要的第一步。

呼吸最主要的功能，是為體內的組織提供氧氣，同時讓代謝所產生的二氧化碳排除。如果沒有鼻塞，也不是在逃命狂奔，我們本來都可以順利的使用鼻子來呼吸。有些人會誤以為透過嘴巴呼吸，可以得到更多的新鮮空氣，而提高血液的含氧量。然而，一般人的血液含氧量本來就已經接近飽和（差不多是飽和濃度的95%），即使再用力呼吸，也不會增加多少，反而還會影響二氧化碳的平衡。

各種呼吸的方法，也可說是古人的「氣」的科學。對古人而言，氣是整合身心一切作用的元素。我們把注意力輕鬆地落在呼吸上，也只是運用了古人「意到氣到」的原理（attention begets energy），讓氣血在體內自然循環，而補充身體各部位的能量。

前面提過，現代人太過依賴嘴巴講話。此外，再加上日漸普遍的過敏、鼻竇炎、鼻塞等等問題，更是容易不自覺地張開嘴巴呼吸。我們很少想到，這種呼吸方式非但沒有效益，還會讓人昏昏沉沉，白天打不起精神。

這個現象，不是現在才觀察到的。1581年，荷蘭醫師勒維努（Lemnius Levinus）就已經發現，仰睡時張開嘴巴，會讓人睡不飽而容易累。近300年後，1861年，深入當時荒涼的美國西部為印地安原住民畫相的凱特林（George Catlin）也在作品中提到用嘴巴呼吸，和打呼、白天打不起精神、身體不健康是有關的。到了1960和1970年代，美國鼻科學會創始人、開創了許多鼻腔手術方法的柯特爾醫師（Maurice Cottle），後來也提倡用鼻子呼吸對睡眠品質、白天精神和健康的重要性。

用鼻子或是嘴巴呼吸，其實還跟我們的神經系統與壓力反應有關。我們可以想想看，什麼時候會用嘴巴快速的呼吸？

只要你用嘴巴大口呼吸幾次，大概就會馬上連想到跑得上氣不接下氣的畫面。是的，用嘴巴呼吸，我們的身體會當作是要應付大事情了。也許是要逃離捕食者，或者要追趕公車。科學家讓剛生出來的小動物透過嘴巴呼吸，沒幾天，就會發現小動物的腎上腺開始膨大，比起用鼻子呼吸的對照組，它們體內的壓力荷爾蒙皮質醇的濃度是1000倍（見參考資料）。你也許還記得，腎上腺和皮質醇都和壓力有關，會有這些現象，也就是交感神經受到過度的刺激。也就是說，即使什麼事都沒有發生，光是透過嘴巴呼吸，對身體而言，就是足以引發壓力反應的訊號。

無論是人或動物，在這種壓力反應下，心臟會比平常跳得更快，血管會縮緊，想送更多血液到肌肉去，流到消化道和其他器官的血流量也就減少了。我們可以想像，用嘴呼吸，除了誘發人體的壓力反應，導致高血壓，長期下來，也會讓人沒有精神，對心血管系統的耗損也相當大。

鼻子呼吸還有各式各樣的好處，包括活化迷走神經和副交感神經系統。後者也就是我們放鬆的系統，幫助身體修復還原。就像右圖所畫的，鼻子呼吸也會過濾空氣裡的灰塵、黴菌和細菌，還讓吸進來的空氣可以慢慢變濕、調整溫度，達到更適合進入肺部的溫濕度。這是透過嘴巴大口呼吸所沒有的作用。

你可能也聽過有些人用鹽水洗鼻子，希望做體內的清潔和淨化。但是，在我個人看來，倒是不需要這麼做。鼻子呼吸，本身就會促進呼吸道產生一氧化氮。一氧化氮是一種小小的分子，對細菌、病毒、真菌有消毒的作用，而降低感冒或肺炎等肺部感染的機率。

更重要的是，一氧化氮也會使血管和支氣管放鬆擴張，降低血壓，並且促進呼吸的效率。最不可思議的是，只要開始用鼻子呼吸，建立氣管放鬆擴張的良性循環，會讓整個系統不斷繼續放鬆。這麼做，非但讓呼吸慢下來，變得深長，自然帶來身心安定的作用。

總而言之，鼻子呼吸可以幫助我們降低壓力、焦慮、氣喘、頭痛、疲勞和呼吸感染的機率。長遠下來，對身體可能還帶來更好的影響。

參考資料：Padzys, Guy Stéphane, and Linda Priscillia Omouendze. "Temporary forced oral breathing affects neonates oxygen consumption, carbon dioxide elimination, diaphragm muscles structure and physiological parameters." International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 78.11 (2014): 1807-1812.

相關書摘 ►《好睡》：翻來覆去就是睡不著，該吃藥嗎？

書籍介紹

《好睡：新的睡眠科學與醫學》，天下生活出版

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作者：楊定一

繪者：馬奕安（Jan Martel）、施智騰（Simon）

顛覆傳統觀念，新的睡眠科學與醫學。坊間關於好睡的策略或是偏方千百種，真正有效的方法其實很簡單：不要想「睡覺」這件事，睡眠自然來找你。

楊定一博士從科學、醫學、心理學、歷史和哲學出發，徹底推翻現代人對睡眠的認知。並首度分享他個人多年的親身經歷、觀察與實務經驗，告訴大家如何輕鬆面對失眠，提供7大心態鍛鍊，透過7週的睡眠心態功課，搭配每個人在生活中隨時可做的19種練習。小睡、伸懶腰、打哈欠、呼吸、飲食、曬太陽、運動、環境等，讓生活回復平衡，自然而然找回最好的療癒──好睡。

Photo Credit：天下生活

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航