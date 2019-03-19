《好睡》：翻來覆去就是睡不著，該吃藥嗎？

文：楊定一

睡不著，該吃藥嗎？

讀到這裡，你也可能發現，其實，我們有很多選項來幫助我們得到睡眠。古人帶出來許多相當好的方法。然而，現代的藥物，也可以是一個選擇。

很多朋友會問我類似的問題──該不該用西藥來解決身體的狀況，包括失眠？身為醫師，我希望能用一個中立而務實的角度來看這種主題。從我的觀點，樣樣都好，樣樣都可以解決問題。有時候，該用藥，就用。但是，最好只是短期使用。針對這一點，我接下來會再做說明。

其實，安眠藥，也不完全是現代人的專利。古人睡不著，一樣會使用一些能助眠的方劑，例如前面提過的鴉片，或者酒精，甚至一起使用。當然，這種作法風險很高，劑量也不容易掌握。不是毒性太大，就是效果不好，有很明顯的副作用。

1864年，德國化學家拜爾（Adolf von Baeyer），合成第一個巴比妥酸（barbituric acid）。一直到1903年，另外兩位德國科學家發現巴比妥（barbital）這種衍生物可以讓狗入睡，才有了後來的巴比妥鹽類安眠藥（barbiturates）。

巴比妥鹽的發明，可以說是當年很大的突破，解決了相當多人的問題。不過，巴比妥鹽在使用的時候要格外小心。它發揮效果的劑量，和讓人死亡的劑量是很接近的。因安眠藥過量而意外死亡的案例，在這個年代特別常見。

許多長期失眠的朋友，都同時有憂鬱的問題，然而巴比妥鹽會讓有憂鬱症的人產生嚴重的副作用。它影響做夢的週期，而可能惡化憂鬱，甚至帶來自殺的念頭。此外，巴比妥鹽也會產生依賴性。

科技的發展，自然會想要在物質層面不斷改進，留住幫助睡眠的效果，消除不想要的副作用。1950年代後，新的安眠藥陸陸續續被研發出來，短短幾十年，已有多個苯二氮平藥物（benzodiazepine, BZD）被研發出來。這種藥，和巴比妥鹽相比，比較沒有致命的危險，但還是有成癮性。接著，近十幾年來又有更新一代的安眠藥（non-BZD）研發出來。此外，一些其它輔助睡眠的藥物，例如抗組織胺和一些治療憂鬱症的藥物，也會拿來治療某些類型的患者。

我這幾十年自然注意到一波波的新安眠藥出來，都不斷在改進，副作用也在減少。當然，對安眠藥的使用，一直有相當多的辯論。甚至有研究指出，安眠藥延長睡眠的效果，可能不像我們想像的那麼長。而且，藥物只要長期使用，都會有副作用。我們查文獻，都可以看到許多案例。不過，每個人體質不同，對藥物的適應程度和副作用的反應其實都是不一樣的，倒不需要一味去排斥。

雖然藥物一定有副作用，但我站在醫療的角度，認為最重要的還是──究竟這種作法是不是真的對自己有幫助？無論是西藥或其他方法，都有各自的優勢和短處。我會建議失眠的朋友要保持開放的態度，充分考慮利弊得失再做決定。用藥，只要好處大於壞處，也可以是一種選擇。

如果有天然的方法可以解決失眠的問題，當然也可以考慮採用。舉例來說，呼吸的練習，睡前的靜坐，都是我們已經知道可以幫助一個人入睡的方法。此外，我們也可以透過市面上用來助眠的天然物質來著手。例如有一些成分能夠代謝成γ-胺基丁酸（γ-Aminobutyric acid, GABA）這種讓頭腦的興奮程度降下來的物質，幫助我們放鬆，讓頭腦安定；或是直接補充腦部在深睡時會分泌的褪黑激素，去啟動一個人的睡眠。也或者是採用能夠鎮定、抗焦慮、安定心神的天然本草，例如歐洲人在花茶裡常用的纈草、洋甘菊，或中藥常用的酸棗仁。

然而，只要是物質層面的攝取，重點還是在於均衡。什麼的均衡？其實是要親身體會這個方法，是不是能夠幫助身心回復平衡。別忘了，只要是物質的使用，都一樣是過猶不及，太多或太少都無法幫助身體恢復平衡。

我的看法是，無論草藥或西藥，都一樣只是短暫的作用，並不適合長期採用。不光是草藥，甚至連鴉片和酒精，最多只是幫我們爭取在很短的時間進入睡眠。用得多了，副作用都會浮出來。坦白講，一樣沒辦法帶來長期的解答。畢竟，長遠來看，我們還是要靠自己帶來體質或身心徹底的轉變，才可以從根源解決問題。

我會等到這個時候，才把西藥的主題帶出來，可能比你期待的晚得多。這一安排，其實反映了我個人的觀察──失眠本身並不是一個疾病，最多只是反映我們身心的不均衡。這一點，你已經發現是我不斷在這本書重複的主題。

這是我幾十年來，從自己的觀察，切切實實所得出的結論。我才會認為任何短期的解決方案，包括西藥，都可以採用。但是，要記得，這些方法最多是幫我們「買」時間。我們還是要在各層面做一個深刻的反省，來面對身心不均衡的狀態。

就我個人的角度來看，中醫和西醫，無論是面對疾病和任何身心狀況，都沒有衝突。這兩種醫學，本來都是想幫助人解決問題，本來就可以合一。中醫和西醫根本沒有矛盾。矛盾，最多還是我們的誤解，也只是頭腦化出來的。

再回到一開頭所提到的「該不該用藥？」，我一直認為，如果失眠的問題已經影響到白天的睡眠和工作，當然可以用，只是要儘量短期使用。而且，華人的體質和西方人不同，只要這些藥物影響的是人體基本的運作，都必須考慮到遺傳體質的差異。別忘了，這些藥物都是在西方研發出來的，而參與臨床試驗的受試者都是以西方人為主。華人在使用時，在劑量和副作用方面，要特別謹慎。然而，只要有效，任何方法都是好方法。特別是西醫的方法是數不完的，現代社會才會這麼的發達，我們沒有道理特別去排斥。

人類是多層面的組合，我們除了身體、還有情緒、心理的層面。每一個人適合用什麼藥、採用哪一種治療方式，其實都不同。站在這個層面，一個人要自己多嘗試，多研究，才可以得到最好的結果。

有用的幾個重點：

關於該不該使用藥物，最重要的還是──對自己究竟有沒有幫助？

無論是面對藥物或睡眠，重點都是理解身心的失衡，而願意恢復均衡。

每個人體質不同，對藥物或任何措施的反應與副作用都不一樣，應該很務實地去理解自己的反應，再選擇最適合自己、最少副作用的方法。

相關書摘 ►《好睡》：為什麼「用嘴呼吸」不是一個好習慣？

書籍介紹

《好睡：新的睡眠科學與醫學》，天下生活出版

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作者：楊定一

繪者：馬奕安（Jan Martel）、施智騰（Simon）

顛覆傳統觀念，新的睡眠科學與醫學。坊間關於好睡的策略或是偏方千百種，真正有效的方法其實很簡單：不要想「睡覺」這件事，睡眠自然來找你。

楊定一博士從科學、醫學、心理學、歷史和哲學出發，徹底推翻現代人對睡眠的認知。並首度分享他個人多年的親身經歷、觀察與實務經驗，告訴大家如何輕鬆面對失眠，提供7大心態鍛鍊，透過7週的睡眠心態功課，搭配每個人在生活中隨時可做的19種練習。小睡、伸懶腰、打哈欠、呼吸、飲食、曬太陽、運動、環境等，讓生活回復平衡，自然而然找回最好的療癒──好睡。

Photo Credit：天下生活

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航