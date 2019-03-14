靜觀、冥想、正念、禪修分別是什麼東西？和宗教有關係嗎？

文：Peter（澍洞創辦人，希望讓香港大眾重新發現心理學）



靜觀、冥想、正念、禪修好像是近年社會的大熱名詞，關心心靈健康的人或多或少都會聽過它們。它們之間好像有千絲萬縷的關係，但又不太一樣，而且說起它們總是有種神秘色彩。究竟靜觀、冥想、正念、禪修分別是什麼？必定和宗教、靈修有關係嗎？就讓本文為你一一解釋。

靜觀（Mindfulness）

靜觀和正念，英文都是 Mindfulness。在現代心理學的情景下，基本上兩字是通用的。根據 Google Trends 的數據，靜觀一詞很有機會是在香港誕生。直至現今，Mindfulness 一詞在香港通常譯作「靜觀」，在其他華文的國家，如台灣、中國等，則較多譯作「正念」。但實質上都是同一個概念。

那靜觀到底指的是什麼呢？基本上就是全然活在當下，不嘗試壓抑任何思緒、念頭，並對腦海內的現象保持覺察的心理狀態[1]。對於任何感覺，不能開心、傷心都做個自在的觀察者。不少心理學研究發現，靜觀是有效的減壓途徑[2]、亦有助培養快樂[3]專注[4]等心理狀態。故此，有不少心理治療都以靜觀為主軸（MBCT，MBSR 等）或以靜觀作為輔助（DBT 等），統稱第三波心理治療（Third Wave Psychotherapy）。

冥想（Meditation）

冥想所指什廣，基本上任何宗教或非宗教，以默靜、靜坐等手法作精神上的訓練以可稱之為冥想。比如說，基督徒也有自己的冥想訓練（Christian Meditation），不一定和靜觀或佛學有關係。但受心理學界認可，而澍洞在推廣是靜觀冥想（Mindfulness Meditation），意指在靜觀爲旨的冥想手法。

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上文提到靜觀是一種心理狀態，而靜觀冥想就是以培養該心理狀態爲目標的練習。一般以靜觀爲基的課程，會有靜觀冥想的環節。靜觀冥想有很多種類，最常見的是注意自己的呼吸。在過程中會發現自己不時分心，注意到自己分心，而將注意力帶回呼吸之上，就是靜觀冥想的訓練。靜觀冥想可以有很多種類、型式，但共通點是把自己的注意力放在某東西上，可以是聲音、身體的感覺、甚至是步行，故此登山都可以是冥想訓練的一種。經常修練靜觀冥想，自然能在生活中培養靜觀的特質，並享受上述靜觀帶來的好處。

正念（心理學界英譯：Mindfulness ； 傳統佛學英譯：Right Mindfulness）

上文提到，「靜觀」和「正念」兩詞通常可以互用，那又為何分開獨立一段寫正念呢？這便要從正念的歷史開始談起了，「正念」一詞， 源於佛學中的「八正道」[5]，意指八種修行以達致「涅槃」，即脫世間一切苦的境界，分別是正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。而正念是其中一種，「正念」一詞在佛學下的應用和心理學界的着眼點有所不同：它不是一套獨立的減壓方法，而必須配合其他七正道以致悟道。現代心理學界中的「靜觀」或「正念」雖然受佛學中的「正念」所啟發，但因為旨趣不同所以修行手法上也大相逕庭。

上文說過，台灣等國多運用「正念」一詞，但「正念」不一定有佛學意涵，至於是指那一種「正念」便要視乎情況而言了。

禪修（Bhavana）

禪修泛指在佛學下對心靈的修練和培養[6]，冥想、靜坐是其中一部份，但絕不是全部。和現代靜觀不同，修禪的主要目的不是爲快樂、減壓，而是爲直悟無我、因緣和合等佛教教義，和修八正道一樣，修禪以達致涅槃爲目的。修禪的內容除了打坐，一般還有禮佛、念誦、學佛[7]等內容，所以一般由有佛教背景的機構指導。

Photo Credit: 冥想 , Wikimedia Commons, CC BY 3.0

「禪修」一詞基本上有佛教意涵。誠然，靜觀冥想和佛教禪修中的某些部份極爲相似，比如說專注呼吸的感覺。當然不免有些爭議，但說靜觀冥想是禪修的一部份也不無道理。但這是否代表靜觀冥想必然有佛教成份？又不一定，畢竟靜觀冥想單純指對當下覺察力的訓練，這點相信並不屬於任何宗教。

注釋：

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/oct/22/mindfulness-jon-kabat-zinn-depression-trump-grenfell 請參考Hofmann, Stefan G; Sawyer, Alice T; Witt, Ashley A; Oh, Diana (2010). "The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: A meta-analytic review". Journal of Consulting and Clinical Psychology. 78 (2): 169–83. 。 不同研究可以參看https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/?term=mindfulness。關於冥想對健康的幫助，可以參考Tomlinson ER; et al. (2018). "Dispositional mindfulness and psychological health: a systematic review". Mindfulness. 9 (1): 23–43和Keng, Shian-Ling; Smoski, Moria J; Robins, Clive J (2011). "Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies". Clinical Psychology Review. 31 (6): 1041–56. 兩篇文章。 Valentine, E. R., & Sweet, P. L. (1999). Meditation and attention: A comparison of the effects of concentrative and mindfulness meditation on sustained attention. Mental Health, Religion & Culture, 2(1), 59-70. http://www.zen.org.tw/web/buddha01.php http://bemindful.weebly.com/203152594531146204623177720171.html https://www.subong.org.hk/zh-hant/content/定期禪修



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