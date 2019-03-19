《不費力的力量》：渺小的感覺，正是我認為在TED可以分享的東西

文：黛安娜・雷納（Diana Renner）、史蒂文・杜澤（Steven D’Souza）

渺小恐懼症

我被分等，故我在。——卡羅・史純格（Carlo Strenger），《渺小恐懼症》

就記憶所及，喬（化名）一直知道自己將來要當醫生。習醫不只是家族傳統的延續，也體現成功的一切樣貌。她在學校用功讀書，犧牲派對和交男朋友，熬夜準備考試。頂尖的成績確保她進入墨爾本的頂尖大學，開啟六年的大學之路，和接下來的八年麻醉專攻。

她不怨恨十四個小時的班表、疲勞以及回到冷冰冰的公寓時，所感覺到的寂寞。她在走路時聞聽病人的惡臭體味、呻吟和痛苦，這一切都值得，她不停告訴自己。最終，她會在她那一行得到認可，賺到她應得的財富和肯定。

某天，在值完另一個大夜班之後，她匆匆去開會，沒有洗澡、一臉疲憊的她撞見一位從醫學院退學的失聯故友。在三分鐘的談話中，喬得知班（Ben）要來探望他的妻子和剛出生的兒子。還有他在一家提供發展資金的企業上班、坐領高薪的現況。在被問到現在過得如何時，她無言以對。

當天喬突然崩潰，她感覺自己在個人、事業和財務方面應該擁有的美好人生，與現況相去太遠。直到那一天結束，她都在敷衍了事，最後帶著淚眼上床睡覺。她非常妒嫉班的成功，這念頭揮之不去。她感覺被這次的偶遇給羞辱了，相信班正在嘲笑她可悲的生活。失望的痛苦打擊著她。「我是失敗者，一個無足輕重的人。」她自忖。當晚她失眠了，滿懷著悲傷和憤怒。她決心向世界證明她的價值，無論要付出什麼代價。隔天喬抱著比以往更加堅定的決心回去上班。直到為了抬起病人而遭致嚴重的背傷，她才停下來仔細思考她的人生。她明白支撐她的幹勁的，與其說想要當個好醫生，不如說是想要揚名立萬。

「最教人難以忍受的，莫過於我們親密朋友的成功。」哲學家艾倫・迪・波頓（Alain de Botton ）在《地位焦慮》（Status Anxiety ）中說道。根據迪・波頓的說法，我們對外在形象的焦慮，無論我們是否達成想要的目標、成為我們想當的人，都源自於遵從我們在所處社會裡下意識內化的成功概念。焦慮始於未完成的期望。「當你對某項特定成就投入自尊，卻沒有達成，便會感到不滿和焦慮。」迪・波頓說。

渺小恐懼症使地位焦慮變得更嚴重，這是存在主義心理學家卡羅・史純格（Carlo

Strenger）在同名書中創造的用語。史純格認為自從一九八○年代後，當時見證了柴契爾夫人和雷根總統任內新自由主義的興起以及冷戰的結束，我們已經被灌輸兩種所謂美好人生的模式。其中一種奠基於名氣，亦即我們的知名程度。受歡迎程度不停在排行榜、社群媒體和電視實境節目裡被衡量，當中能見度和識別度助長了想要更受歡迎的欲望。另一種模式以財富成功為基準，我們的價值被量化，其標準是資產的多寡、購買物品的價格，以及購買我們產品的消費者數量。

我們的身分和自尊感藉由適應這些體制，而被塑造與損害；我們的行動被它們創造的恐懼所驅使，史純格如此主張。我們每個人都變成商品，得不停地探索如何從工作中獲得身分，藉由現今主流文化所信奉的價值觀，選擇並從事對於我們有意義的活動。

如果我們覺得自己不符合這些成功的標準，就會不得不用更多的努力來拉近差距。由這些恐懼而產生的不滿和焦慮，可能促使我們更努力工作；也可能導致我們過度規劃生活，藉以轉移我們的不適感和憂慮，而彌補我們可能產生的匱乏感，使我們得以應付和生存。

史蒂文：二○一一年，我受邀在羅馬尼亞布加勒斯特發表TED演講。雖然我覺得興奮，但隨著時間的逼近，有一部分的我也對前景感到害怕。

TED這個品牌以招徠傑出人物而聞名，例如了不起的思想家、政治人物、科學家以及提出令我欽佩的想法的人。相形之下，我覺得我沒有任何值得注意的成就，或特殊的事情可分享，即便是在地區性的場合。後來我想到，這種渺小的感覺正是我認為可以分享的東西。我猜想我不是唯一有這種感覺的人，如果加以探討，或許對別人和我都會有用處。

那場演講在城市邊緣的一家大型綜合電影院舉行，當天聽眾超過一千人。在我之前的演說者得過紅牛（Red Bull）錦標賽的獎項，曾經從山上一躍而下，甚至負傷贏得比賽。聽眾似乎被他說的每個字給吸引。突然之間，輪到我上場演說，我被領到舞臺上。站在巨型電影螢幕前的偌大舞臺，我感覺到渺小和脆弱，我的眼睛慢慢適應了黑暗的舞臺，從那裡我只能看見坐在前幾排的聽眾。

我將演講定名為「讚頌平凡」。我與聽眾分享，我原本很想要用一連串成就的清單來誘惑他們，好讓我不會感覺自己如此無足輕重。或許正是這種對重要性的追求，如同史純格的描述，讓我們覺得如此不滿足。而我分享的所謂平凡時刻，卻是重要且容易被忽略的。舉例來說，我喜歡親近大自然，對於能夠花幾個小時卻只是坐在長椅上打發時間，感到滿足與平和。或者與人接觸的時刻，舉例來說，我曾經動過一個手術，當我臥躺在手術檯時，感覺護士溫柔的手撫摸著我的頭安慰我。我從未面見這位護士和向她道謝，雖然這只是人與人接觸時一個平凡簡單的表現，但我一直記到現在。

聽完我的演講後，許多人向我透露，我分享的內容讓他們感覺鬆了一口氣。他們也會拿自己跟舞臺上的演講者做比較，相較於他們自己，演講者的成就和人生經歷顯得十分特別。聽眾離開後，對於什麼是真正重要的東西，自有一番不同的見解。

害怕錯過——二十一世紀的挑戰

害怕錯過輕聲道出我們能夠或應該做的事，藉以引誘我們變得不健全。——布芮尼・布朗（Brené Brown），《勇氣的力量》

如果我們相信自己活在一個資源匱乏的世界，無論時間、金錢或機會，我們將會過度重視可能失去的東西。這導致我們為了以防萬一而工作，或者承擔了超過我們應該做的工作，而非因為我們真的需要如此。

山姆（Sam）是墨爾本地方政府當局的科長，每天為著說不的能力而掙扎。「我害怕開口說不，會被別人解讀成不是團隊的一分子。我擔心他們會把我看成懶惰或無能的人。」山姆也擔心說「不」會妨礙到他未來的機會。因此，他感受到必須接下每件來到他面前的新工作的壓力，以及接受同事每個要求協助的請求。這對山姆產生極大的個人壓力，因為他得不停地在多項任務之間切換，處理越來越大的工作量。

每當山姆想要婉拒工作，他的焦慮便隨著升高。雖然眾多的要求已經對他造成更大的工作壓力，但有些計畫最終是有報酬和有趣的。這使他總是不敢推卻不適當的計畫，惟恐錯失有意思的事。「許多時候我接下了任務，但我知道那是超出我的層級應該做的事，偶爾也讓我感覺被人利用。」

這種情緒如此常見，所以已經變成一個首字母縮略字： FOMO，意思是「害怕錯過」（fear of missing out）。如此的做事習慣，只是為了讓我們感覺好像沒有錯過什麼。在職場上，害怕錯過可能意味著我們為了保持能見度，而加入超出需求的委員會。也可能代表被複製進長串的電子郵件中，為了想知道的需求而服務。或者導致我們在其實想要說不的時候說是，其效果可能有害，甚至造成超載的感覺，使你在與家人共進晚餐時還無法放下手機。

潛藏於害怕錯過底下的，其實是害怕做出抉擇。當史蒂文受訓成為治療師時，有句諺語是這麼說的：「你選擇，你就輸了。」因為選擇也是一種排除，一種封閉的選項。在一個鼓勵我們盡可能多做事、以及盡可能擁有多種選項的社會，做抉擇的需求似乎多少會令人感到不舒服。

心理學家阿莫斯・特沃斯基（Amos Tversky）和丹尼爾・康納曼（Daniel Kahneman）研究損失厭惡（loss aversion）的現象，結果顯示人們傾向於避免損失，勝過獲得等值的東西。舉例來說，與其發現一百英鎊，寧可不要失去一百英鎊。他們的研究證明，失去的心理強度是獲得的兩倍。難怪我們寧願去做，而不願承受說「不」可能帶來的損失。「是的，我會去參加演唱會，因為說到底，我不想看見朋友們一起玩樂的照片，感覺我落單了（即使我沒有真的很想去演唱會）。」我們有多少次從事空洞無意義的活動，只是為了避免落單？我們又有多少次，只不過為了現身而現身呢？

廣告和社群媒體餵養我們應該過著滿載的生活，充分利用機會的觀念。活在當下，把握這一天。像核對清單般過日子：該造訪之地、該去用餐的餐廳、該讀的書、該看的電影。沒有浪費時間的罪惡感。在《重拾活在當下》（Carpe Diem Reclaimed ）一書中，羅曼・克玆納里奇（Roman Krznaric）認為把握這一天的概念已經被四種力量綁架：消費文化，其中「做就對了」（Just Do It）已經變成「買就對了」；日益講求效率和時間管理的狂熱，已將自動自發轉變成「計劃就對了」的文化；全年無休的數位娛樂以「看就對了」取代有生氣的生活經驗，而正念運動無心造成的結果，「助長了把握這一天，主要是關乎活在此時此地的概念，而做就對了，變成只要有呼吸就好。」

社群媒體讓我們知道別人正在做什麼，從而加深我們的地位焦慮，並利用我們害怕在社交平台上與虛擬世界失去連繫，我們便會落單的恐懼。正如我們對於社群媒體的執迷，我們也可能對做點什麼事的興奮感上癮。工作的強迫性本質不但利用我們的身分，也利用我們的愉悅、刺激、追逐和忙碌。它將我們接上正在發生的事，並降低我們的反思能力。

害怕錯過不僅挑戰我們正視自己的渴望，還有我們對自己的期許。它挑戰了我們完全能做到和完全能擁有的概念，它要求我們面對我們的侷限，並做出抉擇。

相關書摘 ▶《不費力的力量》：孤寂並非孤單一人，而是「遠離狂亂的世界」

書籍介紹

本文摘錄自《不費力的力量：順勢而為的管理藝術》，遠流出版

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作者：黛安娜・雷納（Diana Renner）、史蒂文・杜澤（Steven D’Souza）

譯者：林金源

倘若你必須費盡力氣使某件事情發生，

那麼也許生命對你另有安排。



「我越是匆忙，越是落後。」

「不間斷的會議，讓我窒息。」

「我在不同任務之間切換，因此很少獲得完成任何一件事的滿足感。每次的勝利都有苦澀的後遺症，因為我太累了，累到不想慶祝，只是接著去完成清單上的下一個任務。」

「拼命完成工作縱使能產生成果，但我們可能到達錯誤的目的地，或者一路上造成自己和別人不必要的痛苦和折磨。」

生活如此忙碌，同時又如此空虛？

我們活在一個「搞定事情」「效能至上」的世界

面對變動的職場現實，讓人身陷過度的忙碌之中，感覺被逼到極限、精疲力竭，受困於複雜的計畫和工作場域的諸多要求。多數人掙扎求生，逆勢而為，最終導致壓力、焦慮全盤崩潰。

當我們發現自己正在艱困地逆流而行，不妨自問我們到底想做什麼？這麼做合乎自然嗎？我們是否使用不管用的方法？強迫自己朝不管用的方向推進。一旦我們停止掙扎，不再違抗潮流，不強迫、不控制，借力使力、甚至與阻力合作，順勢而為，新的選項便有可能浮現。如同河流從源頭流向海洋，我們將發現新的生活、新的工作和新的成功模式，而展開新的行動，找到對我們真正重要的東西。

這是一本有助於將努力程度減至最低的一本書。

不要強推無法移動的物體，而要開始藉由「做」得更少，來成就更多事情。

本書特色

本書散發著商管書少見的詩意，書中想要傳達的概念被包裝在一篇篇可讀性極高的短小散文故事中，好像在與讀者談心一樣，讓人無所防備地吸收作者想傳達的經驗和洞見。

有別強調努力進取、積極主動、快速反應的主流價值，本書強調順勢而為，提倡被動、輕鬆的慢速行動，結果可事半功倍。

其核心理念是我們中文讀者熟悉的老子哲學「無為」，篇頭大量引用《道德經》裡的章句作為引文，東方味十足。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航