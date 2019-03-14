她的體操職業生涯提早結束，換來快樂和笑容

最近在歐美澳洲都在瘋傳一段美國大學體育聯盟的體操比賽，代表加州大學洛杉磯分校的Katelyn Ohashi在自由體操項目做出完美十分。美國大學體操聯賽的評分準則和奧運有明顯的差別，比較著重完成動作的素質，難度反而次要，所以在美國大學比賽仍然有機會可以做到十分表現。

背景音樂不是傳統的古典音樂，是麥可．傑克森的串連組曲。在奧運比賽，選手凌空著地，「鎚釘」一刻寂靜無聲，但大學場館裏都被觀眾的歡呼聲掩蓋。Katelyn笑容燦爛，完成動作難度不低，充滿自信，場邊的隊友都跟著音樂一起唱和。

但有網友發現，身高1米45的她，比賽服包不住臀部和大腿的橘皮脂肪；每下落地動作，高清畫面將肥油受到反作用力的共振表露無遺。Katelyn天生也算不上美人胚子，酸民當然不會放過諷刺她的黃金機會。

前陣子在健吾的《903國民教育》分享過，媒體間接令大眾對名人做運動的身段有苛刻得不合實際的想像。何況，這是傳統要將身體美學發揮得極致的體操項目。

但這些事情都對她不大重要了。

小時侯，Katelyn在分齡賽已經每每挑戰高幾個頭大幾歲的大姊姊。2011年，14歲的她已經拿下全國冠軍，2013年更拿下含金量超標的美國盃。當年的手下敗將，是2016年奧運體操全能金牌得主「飛天松鼠」Simone Biles。

但好景不常，她的身型一直被教練垢病，更因此患上厭食症，荷爾蒙水平也亂七八糟。身體不夠骨質承受訓練量，接連的腰椎、兩邊小腿壓力性骨折和兩肩的傷患困擾，不單只身體上被消耗，連精神健康也受到考驗。

Photo Credit: Charles Krupa / AP Photo / 達志影像

手術可以將破損的組織修補，卻止不住疼痛，也補不了心靈的空虛。閒暇在家不能練習的日子，她放縱自己壓抑已久的食慾。飲食失調也令她患上大腸潰瘍。練習前不能吃東西，怕突然之間要上大號，跑到洗手間前已要決堤。她只可以在練習後才補回應有營養，但深宵食糧帶來的，是更圓潤的身軀。

她勉強回到海綿池，也達到教練對她的訓練要求，但就是減肥一事仍然困擾著她。如果比賽表現不變，為甚麼我非要減肥不可？

她決定接受加州大學洛杉磯分校（UCLA）的運動員獎學金。在美國，體操運動員進入大學聯盟繼續訓練，等於不能被選拔到職業國家隊，斷送自己的黃金年華和奧運夢。

Katelyn為此事和媽媽吵了良久。但媽媽看見她失去了少女應有的笑容，黑眼圈也愈來愈深，只能無奈放手。

大學隊總教練Valerie Kondos Field並非體操運動員出身，而是芭蕾舞者。似乎叫Kondo的都喜歡叫人做事情要spark joy*，Katelyn逐漸找到當日第一天到體操館成功表演一套動作的怦然心動。

然後是連續三年的全美大學冠軍，和一段段在網上瘋傳，她面上總帶燦爛笑容的自由體操片段。媒體爭相報導她的故事，受到的注意也不比奧運冠軍少。

過了這個學期，她將會大學畢業。她應該會在媒體業發展，繼續捍衞女性的身體自主。而她腿間的橘皮脂肪有多厚，也真是無關痛癢了。

*整理達人近藤麻理惠（Marie Kondo）整理家居的第一原則，沒有令人怦然心動的物件都必需要斷、捨、離。

本文獲授權轉載，原文見作者博客。

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