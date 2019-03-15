神職人員「未社會化」導致教會亂象，解方或許是「讓神父結婚」？

電影天使與魔鬼中，描述了梵蒂岡千年來的最大敵人——光明會（Illuminati），他們是一群科學家，相信透過科學可以彰顯上帝。但是卻遭到教會的打壓，且用了很多激進的手法反抗，於是，梵蒂岡便把他們的活動判定為不合法，這使得光明會開始進行一系列的破壞行動，目的是要顛覆天主教會的正當性，和摧毀其神學統治基礎。

透過片中細膩的對白，和緊湊的劇情，成功的將這個「天主教會最大的敵人」形象塑造出來。當然，電影看看就好，不要太認真。在現實世界中，真正的威脅可能不是來自外在的攻擊，「撒旦」早已將他的觸手伸進梵蒂岡神聖的殿堂，計畫從內部慢慢侵蝕這個「先知之地」。

1870年拿破崙三世在色當大敗之後，法國除了足球賽外幾乎就沒有取得什麼光彩的勝利，在軍事上如此，在信仰上也是。法國的里昂樞機主教，也是高盧教區的主教斐理伯．巴爾巴蘭（Philippe Barbarin），雖然貴為「教會親王」之尊，仍然無法抵抗撒旦所散播出的誘惑，成為戀童醜聞的加害者，使得教會這幾年力圖重建形象的計畫功虧一簣。

自2016年開始，天主教會中戀童、性侵事件不斷被媒體揭露，信仰的基石如今已經腐朽不堪，教宗方濟各面臨上任以來最大的危機，如何帶領這個千瘡百孔的教會，重新站在世人面前，已成為這位統領12億人口的天主共和國最高領導者的難題。

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根據外媒統計，1950年到2002年之間，美國有7%的神父揹著遭性侵兒童的控訴紀錄，而在拉丁美洲或是歐洲等地也不時有類似新聞傳出。但這次的巴爾巴蘭事件不單只是個性侵小孩這麼簡單，不同於先前的案例，巴爾巴蘭可是法國天主教最高精神領袖，是整個教區的教長，且曾經於2005年和2013年參與教宗選舉的會議，同時和教皇方濟各也有密切的往來。

如今，背景這麼硬的巴爾巴蘭成為被告，讓致力改革的梵蒂岡備受打擊。

就在巴爾巴蘭上週宣布辭職之後，許多人也將此視為世俗律法和教會作戰的勝利里程碑。位於里昂的教會親近社團「La Parole Libérée（自由世界）」創辦人就向媒體表示，司法對這位宗教領袖的判決，代表法院已經開始正視天主教會長期以來的陋習，且教會已經不能再為所欲為，必須要尊重「民間」的法律。從這樣的說法，就能看見教宗方濟各在2014年設立的「教會保護兒童委員會」徹底失敗。很顯然地，教廷所設立的這個委員會，並不能有效的制止兒童遭到神職人員性侵。更諷刺的是，除了法國的巴爾巴蘭，梵蒂岡的三號人物，首任聖座經濟處秘書喬治．佩爾（George Pell）也捲入了性醜聞當中。

追根究底，導致性醜聞一再發生的原因，就是球員兼裁判的教廷，但除了上述原因，最重要的，或許還是教會長年處於一個封閉社會所致。

想想看，這個情境是否似曾相似，一個人國、高中都念男校，整日埋首書堆，到了大學卻不知道如何跟異性相處，最後竟犯下偷拍、性騷擾等憾事。雖然起因並不總是相同，但到頭來，這些扭曲行為背後展現的就是社會化不足，以及缺乏與「正常人」接觸，造成群體生活的適應不良。而這些神職人員長年待在教堂，研讀神學，主持禮拜，是否已經讓他們與變化萬千的現代社會脱了結？

也許，危機就是轉機，這個事件或許能讓天主教會真正的「走下神壇」，誠實的打開教會的大門，面對世俗社會契機。

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在法國，就有歷史學家認為巴爾巴蘭主教的醜聞，就是教會沒有融入近代社會所付出的最大慘痛教訓。法國大革命之後，梵蒂岡教廷逐漸和西方主流思潮脫節，當教會發現信徒逐漸喪失之後，羅馬教廷終於在1962~1965年間招開著名的第二次梵蒂岡大公會議（Vatican II），這次會議最重要的結果，除了認同被傳教國的傳統可以與天主教習俗相容外，也期望神父們能更加關心社會的發展，讓信仰成為社會的一股穩定的力量。

要讓這個信仰「再度」成為社會的一股穩定力量，法國普瓦捷市（Poitiers）的主教巴斯卡．溫澤爾（Pascal Wintzer）提出了一項有趣的方法，或許能夠幫教會解套。

相信看過小說或電影的人都會記得，在《達文西密碼》中，主角羅伯．蘭登最後發現「聖杯」就在羅浮宮的金字塔下。換句話說，「聖杯就在法蘭西！」根據電影的隱喻，「聖杯」實際上指的是耶穌的配偶，那就是抹大拉的馬利亞，也就是說，在那個狀態下的耶穌不是神，而只是個擁有超凡思想的一個猶太凡人！

相同的，神父們也不是聖人，就如同我們普羅大眾一樣，神職人員也是凡人。巴斯卡．溫澤爾主教近日就向法國天主教頻道RCF表示，就如同東正教的神職人員一樣，羅馬教廷也許可以考慮讓神父們有組織家庭的權利。這樣一來，就有機會改變神父那高不可攀，與世俗生活脫節的概念，一個有婚姻的神父，可以使他更加了解男女的相處之道，展現人性的父愛等，進而減少性侵小孩的事件。

當然，用電影來解釋巴斯卡．溫澤爾的論點雖然有點差強人意，但卻又最貼切現實。事實上，最初明令規定神父不得有婚姻的主要目的，就是希望這些神職人員能夠將自己奉獻給基督，再加上耶穌在基督宗教內神聖的地位，如果神父能嚴守教律，並走上教會理想中基督的道路，那更能體現神職人員的偉大。

但到了今日，教會的作用更應該回到「人」身上，以更加入世的角度貢獻社會，才是它在21世紀存在的最大價值。如同格雷莎修女（Mother Teresa），或是先前被授與台灣國籍的歐義明（Alan Doyle）神父和華淑芳（Mary Paul Watts）修女這兩位美籍天主教傳教士，就貢獻一輩子替偏鄉服務，說明了教會不該把自己鎖在梵蒂岡的皇宮中，而是要走入社會，與大眾接觸，回歸宗教的創立初衷。

想想，這不就是當年耶穌所做的嗎？一位接地氣、融入人群，替窮人發聲的猶太智者。