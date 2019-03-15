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2019/03/15, 健康
為什麼小嬰兒千萬別趴睡，床上也不該擺放枕頭？
Photo Credit: skimpton007@Pixabay CC0
我們想讓你知道的是
避免趴睡和創造良好的睡眠環境，能夠降低嬰兒猝死的風險。請讓嬰兒仰睡，並布置樸素的睡床。
唸給你聽
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文：劉育志醫師
新手爸媽照顧嬰兒時總有千百個疑問。
嬰兒猝死，是指小於1歲的嬰兒在無預警狀態下死亡。
最常見於2個月到4個月大的嬰兒。
研究發現，早產兒或出生體重較低的嬰兒猝死機率較高。可能是因為這些孩子腦部發育較不成熟，無法有效驅動呼吸或適時甦醒，缺氧後無法自動醒過來。
避免趴睡和創造良好的睡眠環境，能夠降低嬰兒猝死的風險。
請讓嬰兒仰睡，並布置樸素的睡床。
很多家長為了讓孩子頭型漂亮，就讓嬰兒趴睡。
但嬰兒口鼻可能埋入棉被之中，卻無力自行移開，之後因呼吸困難逐漸缺氧窒息。
還要記得，枕頭和填充玩具可能會蓋住口鼻，影響呼吸，嬰兒睡覺時別放在嬰兒床上。
也不要因為怕嬰兒冷到而讓嬰兒穿太多，包太緊，或讓室內非常熱，這些也都會影響嬰兒呼吸。
不要選擇過軟的床墊，不要讓嬰兒睡沙發或大人的床鋪。
大人也要注意別在室內抽菸。這些都會影響嬰兒的呼吸。
避免趴睡和創造良好的睡眠環境，能夠降低嬰兒猝死的風險。新手爸媽務必注意。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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