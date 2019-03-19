《活在故事裡》導讀：河合隼雄如何看日本物語​​​​​​​？

文：林水福

物語的「物」不是「東西」而是「靈」

光看書名可能不知道，究竟說些什麼？



其實，這是河合隼雄談日本的物語。包括《竹取物語》、《宇津保物語》、《落漥物語》、《平中物語》、《換身物語》、《濱松中納言物語》、《源氏物語》、《更級日記》。

物語，是物語？要界定它不是件容易的事。解釋之一：文學型態之一。以作者想像和見聞為基礎，針對人物、事件以「說」（かたる，讀音 kataru）形式敘述的散文文學作品。狹義指平安朝時代的《竹取物語》、《宇津保物語》等創作物語，經《伊勢物語》、《大和物語》等的和歌物語，往《源氏物語》展開，到鎌倉時代的擬古物語。

物語的日文是「ものがたり」（monogatari），「もの」雖然漢字寫的是「物」，卻不是具象的「東西」，而是如民俗學家折口信夫所說的「指的是靈，像神，位階較低的各種精靈」。

「ものがたり」乙詞，河合的看法是「mono」（物）在「說」（語，讀音 gatari），即「物が語り」；但有另一說法是「說」（katari）「mono」，即「物を語り」。二者的「mono」皆指靈、神，這點並無岐義。因此，以下所談物語或多或少都存在著傳奇性與非現實性因素。

河合隼雄是心理學家，非日本文學研究者，因此，他的觀點往往有異於傳統看法，或有出人意表之處。本文以此為重點，略疏淺見。

物語的鼻祖——《竹取物語》

《竹取物語》有「日本物語之祖」之稱，可見其影響與重要性之一斑。



具體而言，對後來的物語最大的影響是什麼呢？

不完美的結局——消逝之美

《竹取物語》是一般的通稱，《源氏物語》裡的〈繪合卷〉稱它為《竹取之翁》，〈蓬生卷〉稱《輝夜姬之物語》，可知這個物語平安時代應已廣為人知。

以砍竹製造各種器具營生的老翁，有一天發現竹子的一節閃閃發光，裡頭有三吋大小的女娃，於是帶回家和老婆小心翼翼養育。她就是《竹取物語》的主角輝夜姬，畢竟非凡人，成長異常迅速，也為老翁帶來財富。

輝夜姬長大後，是個大美女，遠近聞名，卻「讓人無法輕易靠近......是冷冰冰的美」，日本比較文學大家中西進教授指出：古典文學中以「清ら」（讀音 kiyora，無垢之意）形容的女性只有二人。另一個是《源氏物語》裡的「紫之上」。

「紫之上」正室地位被女三宮所奪，鬱鬱寡歡，雖有出家之意，源氏不許，最後香銷玉殞。她臨死前的樣子，物語如此描述：「那頭豐富的烏髮，任其流瀉，依然光澤美麗，一絲不紊。明亮的燈火下，玉顏白皙透明。」（引自林文月譯文）

回到輝夜姬長大後，五個貴公子競相來求婚，輝夜姬自己提出難題，如果有人可以辦到才願意與之結婚。當然沒有人做得到，最後連天皇都來向她求婚，甚至派出二千人的軍隊想阻止她回到天上；最後，沒有成功，輝夜姬還是昇天了。

美與永恆是不能並存的，輝夜姬對竹取翁報恩之後，回到天上，意味著斬斷父女之情；而拒絕包括天皇在內的求婚，不是王子與公子典型的完美結局，似乎影響到後來日本文學作品的結尾。

例如整部《源氏物語》表面上似乎是源氏左右逢源的風流情史，其實，源氏最後的結局是孤單、寂寞的。女三宮與柏木通姦，讓源氏飽嚐情感的背叛，紫之上的逝去，體驗到死別的難堪。

本居宣長稱《源氏物語》為「もののあわれ」（物之憐、物之哀）美意識的代表性文學，正因為有不少與死亡、出家等的「消逝」相連結，才誘發出來的。

對另一個世界的憧憬

除了死亡，河合隼雄把「出家」也當成是對另一世界的憧憬。

在這系譜上，首先是源氏物語的紫之上。如上述紫之上的正室地位被奪，想出家，源氏不許。最後鬱鬱寡歡而死。而這想出家的心願能夠達成的是「宇治十帖」裡的浮舟。浮舟先是薰的情婦；然而，對薰而言，從浮舟身上追尋大君（浮舟的同父異母姊姊）的影子，換句話說浮舟只是大君的替代品。浮舟過的是形式大於實質的夫妻生活。有一天匂假裝是薰，進入浮舟寢室，共度一宿。此後，浮舟夾在薰與匂之間，在恐懼與不安中度日。「浮舟」之名，即從和歌描述自己如一葉「浮舟」，不知何去何從而來的。

浮舟無法拒絕二男，企圖跳宇治川尋死，被橫川的僧都救起，說：「跟輝夜姬好像！」浮舟懇求僧都，最後得以出家。

此外，永井和子教授也舉《寢覺物語》的主角中之君也是「輝夜姬體驗」的例子。中之君十三、十四歲時的八月夢見「天人下凡」。天人在夢中預言，中之君將成為琵琶的名人，但終其一生歷經苦難。永井教授認為中之君或許覺得自己是另一個國家天啟的特殊人才，或許自己跟這個世界的人不一樣。這種體驗永井教授也稱之為「輝夜姬體驗」。

聲音與異世界——《宇津保物語》

《宇津保物語》有二條主線，一是跨清原俊蔭、其女兒、藤原仲忠、犬宮四代有關靈琴的音樂靈驗譚，二是以源雅賴的女兒貴宮為主角的故事。二者互有關連。

琴的故事富傳奇性，貴宮的故事則有各色各樣的求婚者的描寫，以及〈國讓〉卷有政爭等的描述，具寫實性。

平安朝貴族間的戀愛，聲音扮演著非常重要的角色。物語中出現琴、箏、和琴、琵琶、篳篥等樂器。

清原俊蔭渡唐途中遇海難，漂流到波斯國，見到佛陀和文殊菩薩，經驗一場極為不同的異世界之旅。他帶回的琴及彈奏技巧，就是聲音的世界，具高度象徵意義。河合隼雄指出：王權雖由血統繼承，但與異世界的連結也是必要的。俊蔭一家即扮演著連結王權與異世界的重要任務。琴的傳承作為支持王權的象徵，其實，更接近於靈魂的傳承。

物語的「場所」——明石、宇治與吉野河合隼雄指出近代之後以個人為中心的思想增強之故，場所（Topos，希臘語）的觀念變得薄弱，其實，物語中場所具有重大意義。

例如：《源氏物語》的「明石」。

源氏在朝廷政爭中失敗後遠離京城，到須磨海邊度過失意落魄的日子。約一年左右，邂逅明石君。明石君的父親明石入道是前播磨守，任滿後留在明石，建豪宅、過著奢華的生活。

獨生女明石君出生前，他作了一個夢。夢見自己右捧須彌山，日月從山的左右照射出亮光，照亮世界。自己使山浮在海上，乘小船往西划行。明石入道認為這是好預兆，表示即將出生的女兒將為國母。入道常向住吉之明神祈願，神告訴他要迎源氏到明石。

源氏初見明石君對其氣質之優雅、雍容華貴之相貌感到意外，隨著見面次數增加，越來越傾心，明石君遂懷了源氏的孩子。二年半的韜光隱晦之後，源氏獲准回京。明石這段經驗，促使源氏性格及處世方式皆有改變，意即明石場所的經驗「對他的成長是必要的」。明石君的女兒成了東宮女御，生下一子。東宮繼位後，入道的外孫被立為東宮，明石君成為國母之日，似乎指日可待，應驗夢中的預言。

其次，談到《換身物語》（原文『とりかへばや』）裡的吉野。

日本平安時代權中納言生下一男一女二個孩子，姊弟（一說兄妹）個性反差相當大，男像女，女像男。因此，父母從小將姊姊當男孩，弟弟當女孩養育。姊姊以男性之姿進宮當官，官至大將。弟弟則以女性身分服侍（女）東宮。後來弟弟與東宮發生關係，東宮懷孕。而姊姊也與友人中將交好，被識破是女兒身，也發生關係，懷孕了。中將把懷孕的大將偷偷送到宇治，準備讓她在這裡生產，恢復女兒身。然而，這時中將的夫人也懷孕，過程不順利，中將不得不在京都與宇治之間多次往返。

這時弟弟恢復男兒身，決心尋回姊姊，遂與中將同行到吉野深山。吉野，有一位隱者，有著超乎邏輯的大智慧；在這裡姊弟「完成了極不可思議的性別交換」。河合認為如果不是場所吉野發揮了大作用，單靠隱者是不成的，或許因此事成之後，隱者往山的更深處去，斷絕與世人的往來。

當然，河合也不諱言現實裡，場所（Topos）的意義沒這麼明確，物語裡的場所也並非都能如此簡潔論述的。

《濱松中納言物語》與《更級日記》裡的夢

《濱松中納言物語》與《更級日記》的作者，日本學界的主流看法是同一人。二部作品的共同之處是有多處有關夢的描述。由於河合隼雄是心理學家，尤其看重夢在作品中的意義。前者的舞台跨日本與中國，主題是夢的告知與轉世。三島由紀夫就讀學習院時期上松尾聰教授《濱松中納言物語》的課，由所觸發後來撰寫「豐饒之海」系列。如果說《濱松中納言物語》是由夢構成的物語似乎也不為過，有趣的是稱現實發生的事是「夢」，而真正做夢時卻不使用「夢」字，夢與外在的現實有著密切的關係。池田利夫教授指出：《濱松中納言物語》裡連一次解夢的敘述也沒有，因為夢的內容清楚到毋須解釋的程度。

《更級日記》裡作者做的夢與外在的現實沒有關連，即使請人解夢也無濟於事。但河合提醒我們夢十一，如作者所言「把這個夢當作是來世極樂世界的依靠」，夢裡佛陀承諾「我暫且回去，之後再來接你。」作者把這個夢當作現實，心懷感謝，因為對當時的人而言，死後的涅槃是最大的心願。

儘管同一作者二部作品都以夢構成，與外界的關連性如上述截然不同；然而其共通的主題，河合指出是「事情的演變趨勢」，這裡的事情包含心和物質。以「意識的流動」解釋也可以，包括西方深層心理學者提出的無意識，超越人的意志和意圖，感受到源源不絕持續流動的「事情」的氣勢。

詼諧、逗趣、風流而不下流的《平中物語》

平安朝的歌物語，除《平中物語》之外，有《伊勢物語》，如果只介紹一部，一般會選擇後者。理由如某事典如下的說明：

這物語（指平中）明顯有模仿《伊勢物語》之處，主角形象有相當的差異。《伊勢物語》奔放不羈；而平中是為世俗的榮華浮沉而勞心，被女人拋棄，為失戀而哭泣的懦弱者。

《平中物語》，是否如上文所說的那麼無趣呢？其實不然，以三十九篇短文，內含一百五十首短歌、一首長歌、二首連歌的《平中物語》，處處充滿詼諧、逗趣，例如平中遭人誹謗失去官職，哀嘆度日，即使眺望明月，亦惆悵滿腹，於是詠歌一首送友人：

天上月如空，望之為興嘆，孤寂負心愁，淚流成銀河。（引自譯文）

友人的答歌：

君之傷心淚，若成銀河水，必如入瀑沫，絢爛色繽紛。（引自譯文）

答歌表面上看來似乎在誇平中「你的眼淚如果真的流得像銀河的水那麼多，那也一定像瀑布的飛沫，在陽光照射下多麼絢燦奪目呀！」其實，還有一層意思「哼！平中，你也有這麼落魄的一天啊！」平中不可能不知另一層「深意」依然收入，顯見胸襟的寬闊，個性開朗。

河合隼雄說：「平中的特徵應該是他的美學吧！......無論陷入多糟的窘境，他還是創作和歌，而他的和歌中，又滿載如此豐富的詼諧。」如上述，河合隼雄這本《活在故事裡》從聲音、異世界、場所、夢等多角度，帶領讀者閱讀、解析平安朝的物語世界，由於其心理學的專業，每每見到純文學者看不到的地方，讓人驚嘆連連，或擊掌叫好！

相關書摘 ►《活在故事裡》：我在進行心理治療時，「物語」提供了非常多啟示

書籍介紹

本文摘錄自《活在故事裡：現在即過去，過去即現在》，心靈工坊出版

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作者：河合隼雄

譯者：洪逸慧

每個人一生當中

都活在他特有的「故事」裡

人要將經驗到的事化做自己的一部分，必須將這些經驗組合進自己的世界觀中，也就是化為自己可以接受的故事。──河合隼雄

心理治療是一門無法以科學方法進行觀察、診斷的工作，它重視「人際關係」，是在關係的進展中，幫助人「創造他們的故事」。因此如果要理解「人」，「故事」顯然是一門顯學，而追溯久遠前的故事，更能看見人類上下千年的樣貌，獲得跨越時間、地域的洞察。

距今一千多年前的平安時代是日本文學的黃金時期，許多作品都對人們的生活型態與思想有精彩深刻的描繪。本書將討論平安至鎌倉時代的多部經典，從中探索人類靈魂與意識的發展變遷，看見隱藏在故事中「貫穿古今」的奧祕：

竹取物語

作為日本最古老的物語，絕世美女「輝夜姬」何以未與男性共結連理，並轉身離去？

宇津保物語

這部以「琴」為主軸的作品，有著不可思議的政爭情節，這和日本的民族性有什麼關係？以及當人經歷了「非人世」的體驗，該如何將那樣的經驗以某種形式帶回到現世中，與之共存？

落窪物語

作為現存最古老的日本灰姑娘故事，這是一場喜劇收尾的「女性成年禮」，彰顯了復仇與孝養也可以毫不牴觸的智慧。

平中物語

這部以和歌貫穿全文的作品，宛如「打嘴鼓」般你來我往、針鋒相對。這些透過講究的紙質、筆跡、文字，搭配精心挑選的花材傳遞的「情書」，除了暗通款曲、互相調侃，更充滿了現今日本少見的詼諧。

更級日記

為什麼有些外表看起來不怎麼幸福的人生裡，其實蘊藏著偌大的安心？到底「夢」對人有什麼樣的意義？

濱松中納言物語

作為《更級日記》的對照組，作者彷彿在不可思議的情節中，演繹著循「夢」而活的人生將會走到哪裡去。

追溯自身身世的公主

「欲想方設法，釐清己身世，只因宿世緣，使我煩且憂。」身世不明的故事常常傳達出「探求自身主體性」的議題，但這部作品卻有全然不同的啟發？

本書特色

從「物語」理解人生，看見超越意志、跨越時空的靈魂奧祕

探索日本王朝文學中的情愛、趣味、美學、主體意識與生命追尋

從經典文學，理解日本人的「經典」思維

Photo Credit: 心靈工坊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九