會傳染？Apple iCloud 服務於全球陸續出現故障

作者：Sean

大家擔心的事情果然發生了！繼Google與Facebook平台系統接連出現故障或當機的情況後，Apple iCloud 於稍早也出現了故障的情形。

從前天晚上開始，Facebook的長達數小時的當機暫時告一段落。但昨晚卻傳出另一家龍頭公司Apple的iCloud 服務出現故障。不知是不是因為先前兩間公司受到牽連，Apple這次似乎早有準備。從傳出故障開始，僅花了4個多小時即解決了這次的故障問題。

目前還不清楚是哪方面的故障，Apple僅提到「有些用戶受到影響」、「用戶可能無法訪問此服務。」根據Downdetector顯示，受影響的地區主要落在美國東、西岸、南美、歐洲、日本、澳洲、印度…等等。

目前已知iCloud受影響的服務包括登入、備份、日曆、聯繫人、郵件、鑰匙圈、iCloud儲存空間、iWork、照片、提醒以及查找我的iPhone…等等，基本上就是iCloud整個掛掉了。即使Apple於短短4個多小時即解決問題，但必然造成用戶有一定程度的影響。

近期各大龍頭科技公司服務接連出現故障或當機，從前天的Gmail、Google Drive，昨天的Facebook、Instagram、WhatsApp、Twitter、Oculus，到今天的Apple iCloud ，受影響的幾乎是全世界所有的網路使用者用戶。

這一切究竟是巧合或是惡意攻擊？以各家龍頭科技公司的反應來看，短期內我們可能無從得知。但使用者似乎也只能期望不要再有類似的事情再發生，畢竟網路服務這麼廣泛，還未必有取代的服務，也很難預防做準備。

現在能夠做的應該就是盡量備份近期所需要的檔案，然後…祈禱不會在你需要使用他們的時候出現當機或故障。

核稿編輯：李柏鋒