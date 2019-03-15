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針對全球故障事件，Facebook表示「非網路攻擊，是內部伺服器錯誤」
我們想讓你知道的是
Facebook表示是有一個伺服器的配置出現變化導致「一子錯，全盤皆輸」的狀況。
作者：Sean
Facebook稍早針對自家網路平台進行評估並對外解釋為何Facebook、Messenger、Instagram及Whatsapp於一夕之間發生整體性的故障。
但與網友所推測相反，Facebook表示是有一個伺服器的配置出現變化導致「一子錯，全盤皆輸」的狀況。而網絡監控公司昨天也針對故障原因進行規範。ThousandEyes發言人在一封電子郵件中寫道「原因似乎是內部產生而不是網絡或網路傳輸出現問題」、「我們從Facebook看到『500內部伺服器錯誤』。」
「這是迄今為止我們在Downdetector於2012年推出以來所遭遇的最大一次故障事件！」Downdectector的聯合創辦人湯姆桑德斯也表示：「我們的系統在此次事件中處理了來自大約750萬份用戶的問題報告。我們從未接收到如此大規模的故障報告。」
然而Facebook這樣的說法引起部分網友不滿，認為該公司故障了6小時卻只以一句話就帶過，完全不重視這樣的問題所衍生出來的影響。「世界上規模最大，最有影響力的科技公司如何才能有一天的服務中斷？原來只要一句話就能解釋原因？」
根據該文章表示，包括紐約時報等眾多媒體向Facebook尋求更多關於故障的訊息，如：故障實際範圍、影響多少國家、影響多少人等等，卻都被Facebook以同樣的聲明及道歉來打發。
詭譎的是，繼Google及Gmail發生故障後，Facebook於昨天發生故障；而Facebook表示是因為內部問題導致故障的同時，另一家龍頭科技媒體Apple的iCloud服務於同一個時間點也發生系統連線問題。這一切真的是巧合嗎？還是Apple iCloud也同樣出現所謂內部的「伺服器錯誤」呢？嗯，這真的一點也不有趣。
核稿編輯：李柏鋒