針對全球故障事件，Facebook表示「非網路攻擊，是內部伺服器錯誤」

作者：Sean

Facebook稍早針對自家網路平台進行評估並對外解釋為何Facebook、Messenger、Instagram及Whatsapp於一夕之間發生整體性的故障。

Yesterday, as a result of a server configuration change, many people had trouble accessing our apps and services. We've now resolved the issues and our systems are recovering. We’re very sorry for the inconvenience and appreciate everyone’s patience. — Facebook (@facebook) 2019年3月14日

但與網友所推測相反，Facebook表示是有一個伺服器的配置出現變化導致「一子錯，全盤皆輸」的狀況。而網絡監控公司昨天也針對故障原因進行規範。ThousandEyes發言人在一封電子郵件中寫道「原因似乎是內部產生而不是網絡或網路傳輸出現問題」、「我們從Facebook看到『500內部伺服器錯誤』。」

「這是迄今為止我們在Downdetector於2012年推出以來所遭遇的最大一次故障事件！」Downdectector的聯合創辦人湯姆桑德斯也表示：「我們的系統在此次事件中處理了來自大約750萬份用戶的問題報告。我們從未接收到如此大規模的故障報告。」

然而Facebook這樣的說法引起部分網友不滿，認為該公司故障了6小時卻只以一句話就帶過，完全不重視這樣的問題所衍生出來的影響。「世界上規模最大，最有影響力的科技公司如何才能有一天的服務中斷？原來只要一句話就能解釋原因？」

根據該文章表示，包括紐約時報等眾多媒體向Facebook尋求更多關於故障的訊息，如：故障實際範圍、影響多少國家、影響多少人等等，卻都被Facebook以同樣的聲明及道歉來打發。

詭譎的是，繼Google及Gmail發生故障後，Facebook於昨天發生故障；而Facebook表示是因為內部問題導致故障的同時，另一家龍頭科技媒體Apple的iCloud服務於同一個時間點也發生系統連線問題。這一切真的是巧合嗎？還是Apple iCloud也同樣出現所謂內部的「伺服器錯誤」呢？嗯，這真的一點也不有趣。

核稿編輯：李柏鋒