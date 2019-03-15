霧裡看花！Google申請「Z型折疊螢幕」專利？

作者：Sean

透過Google最新申請的一項專利來看，Google對於折疊螢幕似乎又有最新的想法。近日Patently Mobile報導描述了Google的這份專利申請顯示了OLED面板能夠反覆彎曲並運用在「現代設備」。

值得一提的是，Google並不會生產自己的螢幕以及設備。據了解，Google將旗下手機Pixel 3外包給富士康製作，而上一帶機型Pixel 2則是交由HTC與LG協助手機製造業務。這很有趣，既然Google至今並未生產自己手機設備，卻遞交了這樣的專利申請。

然而透過專利申請書也看到，這款類似三星Galaxy Fold又與華為Mate X不太像的折疊螢幕手機是採用「Z型折疊螢幕」，能夠在同一快螢幕上利用兩個不同的位置進行折疊。

目前尚未清楚Google是否會出產這樣子的產品或設備，也不清楚「Z型折疊螢幕」的用意，但有件事情是可以確定的，就是折疊螢幕手機短期內是否能夠取代平面智慧型手機的市佔率，是值得討論的議題。除設備技術並未這麼成熟外，價格昂貴也不一定能夠讓使用者所接受。

不過，Google的專利從未提到過「手機」這個詞，而是以「現代設備」來稱呼。這樣聽起來，感覺不一定是使用在手機上，有可能會使用在平板電腦，甚至是筆記型電腦。即使昨天才傳出Google針對數十名硬體部門工作人員進行「職務異動」，且自家筆電/平板的未來計畫也被終止。

雖然這樣的設備短期之內不會出現在Google的發表會上，但相信這樣創新的思維及想法曝光後，不論是否能夠準確執行，都讓消費者有更多的想像空間。

核稿編輯：李柏鋒