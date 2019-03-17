現今動物園的存在目的，就是為了讓動物園永遠消失

文：陳映妤（野生動物追思會編輯）

人類蒐集活體動物的歷史必須回溯至西元前，出於炫耀財富與權力的象徵，豢養著來自世界各地的珍奇異獸，成為王公貴族娛樂消遣的大觀園。19世紀左右才形成現代我們熟識的動物園，而近100年來，各國各地的動物園正在轉型，同時人們對動物福利、動物權意識的抬升，使得反動物園的聲浪也從未止息。

域內保育（in-situ conservation），指將個體保留在原棲地，顧好棲地即顧好物種，相對的概念是「域外保育」（ex-situ conservation），將個體移出原棲地，在人為不受干擾的野地或人工環境進行管理，尤其是針對配種、復育等工作，保留物種的遺傳多樣性，簡單來說就是保種的意思。域外保育是因應域內保育而生，在人類高度開發下，許多動物的棲地早已無法生存，因此人類建起救傷中心、保育機構，甚至是動物園等圈養環境進行保育，希望有一日能將這些動物再度放回野外，畢竟野生動物在野外才能發揮其功能。

無可避免的是，有圈養的環境就一定有動物個體被犧牲，無論動物是健康或受傷的情況下進入機構，畢竟在人類的環境與照料下，有些動物還是會緊迫、會適應不良，或者單純就是我們缺乏對單一物種的瞭解。但若是一個機構提供良好的研究環境，動物的生理、病理、習性、生命史等都有機會被觀察到，相較於域內保育能做的研究多很多（雖然在野外和圈養環境下動物的狀況可能有異）。即使動物最後未能救活或野放，對研究人員來說都是寶貴的經驗，是往後救傷或照料時的重要依準。那麼個體的犧牲將會轉換成保育的養分，貢獻於族群的研究，甚至生態的研究立基。

現今動物園對於域外保育，可說是扮演著舉足輕重的角色。動物園的存在就像一座博物館，博物館的功能有四：典藏、研究、展示、教育，四者相互依存，「教育是隨展示而來」（漢寶德，《展示規劃：理論與實務》），沒有展示何來教育？沒有收藏何來展示？但由於動物園典藏、展示的多是活體動物非標本，比起一般博物館，對動物照護以及福利等問題，必須有更細膩的探討。

多數動物園裡的動物已不可能再回到野外，作為重要的研究個體，其實牠們還能肩負另一個重任——「教育」。試想一個不會動的台灣黑熊標本，跟一隻在展場內遊走的台灣黑熊，哪一項對人類情感的連結更強大？

多數人不會對硬梆梆的標本動之以情，但看到活生生的動物時，常會在展場邊說出：「好可愛！」或「牠在吃東西耶」這類的敘述，即使是走馬看花的行程，民眾可能因為曾見過活生生的動物，而對牠有了特別的印象與感情，這有機會促使民眾挹注資源到國內外各級保育單位。況且有許多動物是因為救傷而進入動物園，卻因為評估過後無法回到野外生活，而繼續留在動物園，牠的餘生最適合做展示教育，告訴民眾牠為什麼在此，為什麼不能回到野外了，更幫助民眾對於自身生活及行為作出省思。

可能還是有人困惑，為什麼動物園內的動物種類或數量不減反增？有時是在建立「動物衛星族群」，因為保種的目的不只是養起來繁殖，還要跟其他國內外動物園交換個體，進行基因交流，保有遺傳多樣性。這是為了避免一個地方的野生或圈養動物不幸滅絕後，仍有種源保留在其他地區或國家。

所以動物園只是一個讓人類開心而囚禁動物的牢籠嗎？我們只能說，對個體仁慈，就是對族群殘忍，一旦面臨滅絕壓力又沒有圈養研究的資料，我們只能雙手一攤、毫無招架之力。

域外保育的目的就是為了支持域內保育，步入動物園時，「人們是否能關注從個體動物到整個生態系的內在價值，從而願意理解牠們的權益和福利問題，進一步支持正確的保育工作？」（龍緣之，〈從迷路小黑熊，談中國保育大貓熊所帶來的警示〉），而不是只關注動物被關著開不開心。牠們當然不開心，任何一位獸醫或飼育員也都不願看到動物在手邊受苦，只能盡可能提供豐富的環境與照顧，讓牠們發揮更多生命的意義。

為了族群的永續，我們應抱持著見樹又見林的格局，不單只是探討動物福利的問題，更應有著放眼域內保育的視野。每次動物的生、死、輸入、輸出，我們都應帶著批判的心態來看動物園的決策，但也請同時支持這樣的機構對於保育長路有良好的策動能力。

也千萬不要忘記，愛護動物、保護地球的終極目的到底是什麼？其實並不大愛，就是自私——人類生存需要地球資源。動物園不是一個萬惡的所在，現今動物園的存在是為了讓動物園永遠消失，所以讓我們一同期盼著，人們對野生動物的保育觀念日漸增加，期盼著野生動物能永遠安生立命於野外，期盼著動物園能完全喪失存在意義的那日。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九