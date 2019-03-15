蘋果公佈 WWDC 日期敲定 6/3-6/7 登場 即起開放申請門票

作者：Anny

各種流言蜚語如雪片般紛飛，稍早，蘋果官方正式宣布今年的全球開發者大會（WWDC）將 於6 月 3 日至 6 月7 日於美國加利福尼亞州的聖荷西會議中心（ San Jose McEnery Convention ）舉行。

蘋果 WWDC 2019 的宣傳標語「Write code. Blow minds.」，聽起來相當熱血，不過一如往常將聚焦於 iPad和 iOS 作業系統，公佈全新的 iOS 13。此外，在 macOS、watchOS 和 tvOS 也可讓人期待，除了新功能以外，還是期待更穩定可靠的韌體。

蘋果表示 WWDC 2019 在主題演講階段將發表最新的 Apple 新聞，同時也會展現開發人員在機器學習、AR，健康和健身等領域創造突破性工作體驗，大會中也將有技術會議、動手實驗室和演講嘉賓登場，幫助開發社群使用開發工具打造更貼近現實生活的創新產品。

蘋果全球行銷副總 Phil Schiller 表示，「WWDC是蘋果公司今年最大的活動，匯集了來自世界各地的數千名最具創造力精神的開發者、超過一千名的蘋果工程師，讓大家了解最新的平台是如何創新與連結。」

WWDC 2019 可透過 WWDC 活動網站申請門票，即刻起至美國時間3月20日下午5點，最終將透過隨機抽籤決定結果，蘋果將於美國時間3月21日下午5點前通知申請結果，此外，蘋果今年還提供高達350 個 WWDC 獎助計畫名額，將贊助 STEM 的學生與成員提供 WWDC 免費機票和住宿。