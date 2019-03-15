在「還願」以前：從電玩被視為毒物的年代，細說台灣遊戲史（下）

文：綠可頌

等待那群有勇氣作夢的傻瓜

遊戲業跟電影業許多地方還蠻像的，它們都是需要大量資本的產業，也需要大量藝術與創作人才的投入。特別是經濟層面，產業與市場彼此之間環環相扣，任何一方不符需求，要嘛就是尋求創新，或者等著被淘汰。

1980年代，侯孝賢為首的「台灣新電影」拯救了台灣電影的藝術層面，2008年《海角七號》拯救了台灣電影的商業層面；這些成就靠的不是什麼偉大的英雄，而是一群有勇氣作夢的傻瓜。但有趣的是，他們都回歸本土化的取材，讓我們發現自己身邊就有最深刻動人的故事。而這些勇敢的傻瓜當時都不是什麼大師，而是默默無名的小卒。也許就是沒有包袱的自由度，才能放手一搏。

獨立遊戲工作室是台灣遊戲產業能夠重新復甦的關鍵，現在看來似乎也只有他們，才敢嘗試創作武俠和三國之外的題材。

2015年SIGONO工作室製作的《OPUS：地球計畫》是台灣最具原創性與創意的遊戲作品，這部小品嘗試了台灣連電影界都不敢嘗試的太空科幻題材。整個故事以一個小機器人尋找類似地球的行星為出發。它呈現了一般較為少見的，對於太空探索如此純真、孤獨卻又充滿希望的觀點。它的故事極為感人，若不是這部作品，台灣人大概沒有機會思考，同為人類一份子，太空與遙遠的未來之於我們的想像是什麼吧！

技術影響下的美學投射

技術力對遊戲的美學呈現扮演關鍵性的角色，就像動畫一樣。赤燭在製作《返校》時僅有8個人力，他們選擇2D橫向捲軸的方式呈現，強調解謎而非動作，加上人物的動態其實略顯生硬，很明顯是基於預算與人力限制下的結果。

然而對於獨立遊戲來說，形式倒不是重點，如何在限制下完美的達到遊戲效果才是。國外恰巧有很多以精神創傷為主題的獨立遊戲都用了《返校》那樣的2D橫向捲軸的形式，例如瑞典Killmonday Games工作室的《弗蘭的悲慘之旅》（Fran Bow）、英國Harvester Games的《無盡墮落》（Downfall）和《貓夫人》（The Cat Lady）。

另外就是避免擬真人物，遊戲選用第一人稱雖然是恐怖遊戲近來愛用的視角，但這也省掉設計3D人物模型的功夫，更省掉處理太多人物動作的複雜流程，免得玩家一直盯著螢幕上動作生硬不自然的人物感到彆扭出戲。少數可以看到的3D人物，要嘛是模糊的背影，要嘛是閃跳的鬼影，臉部也刻意恐怖風格化，恰巧可以避開一些技術上需要多花費的力氣。

同時，場景也很巧妙的被重複運用，遊戲幾乎百分之90的時間都在同一個空間、不同時間點的小公寓住家內輪迴，這個靈感很明顯參考了2014年的恐怖遊戲《P.T.》和2016年的《層層恐懼》（Layers of Fear）。玩家在遊戲裡轉個身場景突然就不一樣，或者熟悉的門卻一直擔心打開後會有什麼東西，以及突如其來的jumpscare，這些都是現在很常用在精神恐怖遊戲的套路。

然而食材好買，如何料理才是影響成果的關鍵。電子遊戲一直都是隨著技術調整內容的產業，《還願》最成功的點，在於它的故事設定，可以說服玩家以上這些限制是合理的，而不因為技術破綻影響代入感。

還願、還是為台灣贖罪

以台灣本土故事為題材，是赤燭遊戲最獨特的地方。《返校》說的是白色恐怖時代下女主角方芮欣在校園尋找出路的故事，《還願》說的是迷信的父親杜豐于誤信神棍鑄下大錯的故事。兩者的時代背景不同，卻都在尋找一種解脫。

就如同《返校》的方芮欣必須確確實實的面對自己的心靈，找到正確的答案後，才能獲得好的結局；若是在遊戲中選錯了，那最後將導向壞結局，方芮欣將在白色恐怖犧牲者的血河下繼續遊戲的輪迴。那麼《還願》的杜豐于呢？他從一開始的未知與恐懼，隨著故事而解開的各式謎題，發現自己對女兒深厚的愛，以及自己因為誤信神棍而犯下的大錯，最後的結局他獲得原諒了嗎？

《返校》和《還願》都是要面對自己分裂的潛意識，如同所有精神恐怖遊戲所要達到的結局，都是解決創傷，面對自己終究逃不了的罪。只要傷口一直被忽視，活著就永遠被困在裡面。台灣目前走到了哪一個階段？《返校》結束後，我們的歷史傷口有被轉型正義揭露了嗎？《還願》之後，我們脫離對權威的迷信了嗎？我們還將希望投射在某個神棍身上嗎？

台灣人其實是逃避面對自己歷史的，政治人物的說法是「現在運作好好的，以後不會再發生，你管過去在幹什麼？」但就如中國電影《驢得水》的那句台詞：「過去如果就這麼過去了，以後只會越來越糟。」中國人是無法面對，台灣人是「忘記了，還是害怕想起來？」

至今，《還願》自主下架兩週之後，我們還在等它回來。它當初所下的願，也許跟台灣很多人許下的願一樣。但希望，你們不要忘記當初勇敢作夢的勇氣，因為你們，台灣的獨立遊戲工作者，讓我們相信自己不簡單！我們做得到！

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰