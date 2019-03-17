【插畫】我的貓為何常對空氣喵喵叫？

貓貓狗狗有時做出一些奇怪的行為，但觸發行為的「目標」並不存在，在行為學上稱為「真空行為」。

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還是不懂什麼是真空行為嗎？舉一些例子來解釋吧！

毛孩常見的真空行為

對著獵物嘎嘎叫

貓貓看見窗外的小鳥、牆上的壁虎時，打獵天性會被誘發。此時貓貓會張嘴發出「嘎嘎嘎」的聲音，模擬咬斷獵物脖子，但其實這些獵物並不在貓貓嘴中，所以這是一種「真空行為」。

貓貓睡前喜歡踏踏

貓咪做出擠奶的動作，實際上貓媽媽並不在，但是貓咪仍然對著空氣做出擠奶的行為。而貓咪之所以會產生這樣的真空行為，大多是因為太早離開媽媽。

狗狗睡前挖地板

狗狗的祖先都是睡在野地上，為了取暖，狗狗會在土地中挖出一個坑當作睡窩。住在室內的狗狗雖然已經受到完整的保護，不需要自己挖一個睡坑，但遺傳留下的行為模式卻依然存在。

貓貓掩蓋食物

貓貓在野外會習慣將便便、食物掩埋起來，避免天敵找到自己的蹤跡。室內貓貓雖然沒有天敵危機，但當他有未吃完的食物或看見氣味太重的東西，還是會做出撥沙的動作。

毛孩為什麼會有真空行為呢？

真空行為較常出現在「極度放鬆」或者「極度焦慮」的時候，如果只是偶爾出現並沒有關係，但如果反應過度激烈、時間太長、甚至造成自己受傷，就必須多加留意囉！

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本文經汪喵星球授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航