何謂真正的數位健康？專訪 Google Android UX 總經理：讓用戶有意識控制行為

作者：Anny

隨著行動裝置電池續航力更長、App 推播通知更頻繁等推波助瀾下，手機使用頻率與時間往往在不知不覺越來越長。手機成癮雖然不是新的議題，但有趣的是近幾年科技公司們開始注意到這項問題，一邊推出更多新穎的功能、卻又要一面為用戶把關「數位健康」（digital being ) 問題。乍聽之下似乎有些矛盾，究竟在 Google 眼中，他們所期待的數位健康是如何？他們要如何從旁使用協助用戶與科技產品更有效的相處？本次，藉著 Android UX 總經理來台機會，Google 特別安排專訪活動來與我們聊聊。

「從小父母要我們少用電腦，相信十之八九的父母都是這樣叮囑的」Glan Murphy 在自我介紹時就點出了「數位健康」的主題，從小我們經常被教育遠離電子產品，但也因為持續的使用電腦，讓他最終成為 Google 工程師，不過當他的孩子也問他：爸爸你為甚麼一直在用手機？來自兒子的發問卻是另外一回事了！

害怕漏接 讓人又愛又恨的推播通知

談到數位健康，最大的因素來自於推播通知，雖然方便但是的確常常成為干擾用戶的罪魁禍首，浪費許多時間查看手機。過度使用手機。

Google 研究發現有 45％的使用者擔心使用在科技產品上的時間。而在台灣，根據資策會 2017 年調查有超過 60% 的用戶每天使用手機超過三個小時，更有 28.1% 每天使用手機五個小時以上。

究竟這些使用者真是有效地用手機提升工作效率，還是陷入無法自我控制過度使用科技產品呢？Google 從 2015 年開始收到許多用戶回饋，手機上的通知顯示很容易分散其注意力。為了減緩此問題，Google 在作業系統 Android Nougat 作調整，將所有的通知顯示整合，用戶無需將該應用程式開啟，也能回覆訊息。

Google 著手數位健康研究：各國都有相同手機使用問題

此外，為了對人類與手機之間的關係有更深層的洞察，Google 甚至還展開了人誌學混合方法研究 (Ethnographic mixed-methods) 對18 到 65 歲在美國和瑞士的 19 位 Android 或 iOS 智慧型手機使用者進行密集的觀察與訪問。

同時，歷時兩年搜集 112 位使用者行為資料分析在中國、日本、新加坡、瑞典和美國等國家的使用情況，Google 發現在不同種族之間，雖然習慣的通訊傳遞方式在各國有不同的趨勢，但是在使用智慧型手機的感受或反應，在不同國家文化、性別、年齡層的差異很小，多半的問題來自於用戶「害怕錯過」，Google 稱之為 Fear of Missing Out, FOMO ，害怕錯過通知、來自四面八方的資訊，必須隨時隨地使用手機。

研究中有不少真實手機成癮讓身邊朋友無法忍受的案例，也發現用戶在未預期或強制無法使用手機的情況下，像是沒有 Wi-Fi 或是電量耗盡時會感到焦慮。那麼到底該如何幫助用戶呢？Google 想做的不是徹底的讓用戶戒除手機，而是根據人性化的設計，達到真正的「數位健康」。

真正的健康是什麼？讓用戶意識控制自我行為

在這邊讓人想到減肥的經驗，如果在短時間內限制飲食甚至節食，只是暫時的體重下降，當回歸正常飲食常常吃得更多，甚至吃下更多垃圾食物得到心靈慰藉。

Google 認為，真正的數位健康並不是戒斷手機使用，而是循序漸進讓使用者了解自我行為，透過工具輔助控制，讓用戶感受到自己使用在手機的所有時間都是值得的。

Glen 舉了個有趣的例子，「用數位產品就像吃巧克力蛋糕，當你吃下很多到了隔天你仍然覺得很開心當然很好，但是當你為自己的行為感到沮喪而後悔時就不妙了。」同樣的如果你花了大量時間玩遊戲得到快樂，是否也沒有絲毫後悔？數位健康的終極目標就是幫用戶自覺自己的使用，擁有自主權。

Glen 進一步說明，Google 在開發數位健康功能，列出三大關鍵目標，包含：Awareness（意識）、Control（控制）、設計上的責任（Responsibility），首先，想要有所改變一定要讓用戶先有意識自己的行為，藉由統計用戶在一天內使用多少次手機、接收多少推播通知以及在 App 上分別花了多少時間，透過量化的數據讓用戶領悟自己的使用情況。

有了意識之後，用戶可以開始決定是否要對自己的使用習慣做調整，可以藉由 Google 數位健康 App 上的功能開始練習，像是設定上限時間，時間到了 Google 並不會強制性的把你的程式關閉，而是跳出提醒，App 變成灰色圖示無法開啟，必須進入「數位健康」App 手動關閉。

最後可以設定特定時間讓手機介面轉為灰階（Wind down）雖然仍然可以正常使用，但是讓用戶感受到少了些樂趣，像是影片變成黑白電視，畫面變無聊。

Google

離不開手機的苦衷：害怕晚回覆朋友 Google：其實朋友可以被訓練

相信不少人離不開手機除了自身使用需求往往還有另一項主因：擔心害怕晚回覆朋友，讓對方等待。針對這點，Glen Murphy 特別強調，在研究人類手機使用行為時也發現了一個有趣的現象，「等待的時間是可以被訓練的」，過去，你習慣在五分鐘內回覆朋友訊息，但是隨著控制手機使用，你將回覆時間延遲了，隨著十分鐘、二十分鐘拉長，最終對方也會習慣你的回覆頻率而不會失去耐心，也藉此告訴大家可以漸進式的執行以管理回覆訊息時間。

行動產業的下一步？讓用戶心甘情願花時間

過去，行動產業蓬勃發展，便捷的生產工具、串流服務、遊戲娛樂，不斷優化服務提高用戶黏著度，另一方面卻讓手機成癮問題日益嚴重，Google 從去年 I/O 開發者大會開始提出的數位健康概念，從訪談過程中我們也理解到在開發更多吸睛服務的同時，未來數位產業的成功指標也將從「追求用戶黏著」朝向「讓用戶更滿意投入時間」，也就是讓用戶掌握使用時間，達到雙方平衡的方向發展。

除了 Google 的數位健康服務，先前已有不少開發者打造讓用戶遠離手機的服務，許多「Locker App」類型的工具不符人性，而來自台灣獨立開發的《Forest》 秉持遊戲化開創這片沃土受到 Google 的讚許，Glen 自己也認為 Forest 的概念相當有趣，也樂見更多第三方開發者投入相關功能的開發及設計，未來 Google 也會適時提供所需資源給開發者，打造更有效的產品讓使用者能更有效管理數位產品使用。

核稿編輯：Chris